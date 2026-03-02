10 российских теледетективов, которые смотрит вся страна прямо сейчас

Мы часто пишем о стриминговых детективах вроде «Детектива Холе», «Фишера» или «Отдела нераскрытых дел». Но это не главные хиты у массовых зрителей. Они по-прежнему чаще включают телевизор, чем гоняются за премьерами онлайн-кинотеатров. Чтобы понять, что смотрят на самом деле, мы обратились к Индексу Кинопоиск Pro, который показывает интерес аудитории по всей России. Так мы и составили десятку самых популярных детективов на ТВ прямо сейчас. Правда, после телепремьеры большинство тайтлов продолжают собирать аудиторию на российских стримингах. Невероятно, но факт: «След 15» в топ не попал!

Где смотреть: «Иви»

Остросюжетный детектив о буднях питерского следователя Юрия Брагина (Иван Колесников) и его верного друга, полицейского Михаила Шибанова (Сергей Жарков). За привычной для телесериалов детективной оболочкой скрывается яркий броманс: тандем честного сыщика и прямодушного опера, пожалуй, главная фишка сериала. На втором месте по важности — узнаваемые достопримечательности Санкт-Петербурга, то и дело мелькающие на фоне.

Суперхит телеканала НТВ — с отрывом самый популярный телевизионный детектив по версии Индекса Кинопоиск Pro. «Первый отдел», снятый при поддержке СК РФ и на основе реальных уголовных дел, уже получил пять сезонов. Шестая часть находится в процессе создания и выйдет в 2027 году.

Где смотреть: «Иви», Premier

Сюжет исторического детектива разворачивается на фоне Великой Отечественной войны. В марте 1944-го банда налетчиков «Мертвая голова» совершает несколько кровавых ограблений и оставляет на местах преступлений портреты убитых. На поиски членов банды и главаря по кличке Художник отправляются следователь Тихон Ефимов (Андрей Смоляков) и его заместитель Александр Сазонов (Александр Горбатов).

Первый сезон «Художника» стартовал в 2022 году в онлайн-кинотеатре Premier и на канале «Россия 1». Его наградили премией «Золотой орел» в номинации «Лучший сериал онлайн-платформ». Вторая часть, рассказывающая о событиях после войны, появилась спустя четыре года (уже в онлайн-кинотеатре «Иви»). При этом актерский состав изменился, и на первый план вышел новый герой — капитан Михаил Рудаков в исполнении Виктора Добронравова. По сюжету он пытается остановить шпионов, угрожающих советской науке.

Где смотреть: «Иви»

Оперативника Павла Семёнова, всю жизнь работавшего в спальнике, переводят на новое место, в УМВД по Центральному району Санкт-Петербурга. А там огни Невского проспекта, влиятельные бандиты, коллеги, чей подход к работе сильно отличается от методов Павла, и собственный Мориарти в лице загадочного убийцы по кличке Архитектор.

«Невский» — один из самых долгоиграющих детективов от НТВ. С 2016 года вышло семь сезонов и больше 200 серий, а за эти 10 лет опер Семёнов успел оставить службу, вернуться обратно, загреметь в СИЗО и получить звание подполковника. Восьмой сезон сериала под названием «Наследство Архитектора» планируют показать во второй половине 2026 года, и там у героя Антона Васильева будет совсем другая роль.

Где смотреть: Кинопоиск, «Иви», Premier

История брачного афериста Игоря Апрельцева (Антон Хабаров) по кличке Казанова. Обаятельный авантюрист ездит по городам Советского Союза, втирается в доверие к богатым женщинам и разводит их на деньги. В первом сезоне поймать преступника пытались капитан милиции Сергей Шмаков (Сергей Угрюмов) и его напарница Полина Новгородцева (Светлана Ходченкова).

В марте 2026-го, спустя 6 лет после выхода первого сезона, у ретродетектива с элементами мелодрамы появился еще один сиквел под названием «Казанова. Возвращение». На этот раз сердцеед Апрельцев работает в паре с другой мошенницей — молодой девушкой Лерой в исполнении Марины Ворожищевой.

Где смотреть: «Иви», Premier

Идейный продолжатель «Мухтара» и «Комиссара Рекса». Главный герой, полицейский Максим Максимов (Никита Панфилов), ловит преступников с помощью немецкой овчарки по кличке Пес, собака досталась ему в наследство от убитого тестя. Все это в формате лайт-детектива с комедийными элементами.

Премьера «Пса» состоялась еще в 2015 году, сериал впервые показал украинский телеканал ICTV. Уже в 2016-м «Пес» дебютировал на российском НТВ и разросся до шести сезонов. Но, несмотря на бешеную популярность, седьмую часть так и не сняли. Среди причин называют конфликт между Никитой Панфиловым и актером Михаилом Жониным, который сыграл коррумпированного капитана полиции Игоря Гнездилова. Впрочем, НТВ по-прежнему транслирует старые эпизоды «Пса»: сериалу выделили сразу два утренних таймслота.

Где смотреть: «Иви»

Оперативник Тимофей Забелин (Александр Константинов) отправляется в Бердянск. А там абсолютно другой мир, реалии которого существенно усложняют работу полиции. Камер наблюдения нет, мелкое правонарушение может перерасти в перестрелку, никто не застрахован от диверсантов. В этом плане «Новая земля» оправдывает свое название: сюжет детективного боевика развивается на юге Запорожской области.

В отличие от большинства проектов из этого списка, сериал от НТВ и «Триикс Медиа» свежий, впервые показан в марте 2026-го. Авторы пытаются осмыслить новую реальность.

Где смотреть: «Иви», «КИОН»

Александр Домогаров играет принципиального судью из маленького приморского городка. Во время празднования 55-летнего юбилея у героя пропадает несовершеннолетняя дочь Аня (Ангелина Загребина). На поиски отправляется майор полиции Забелин (Александр Горбатов), но вскоре выясняется, что исчезновение девушки связано с не такой уж непогрешимой репутацией ее отца.

Криминальный детектив вышел на «КИОН» еще в 2022 году. Однако телевизионную премьеру пришлось ждать до января 2026-го. Только тогда сериал попал в эфир Первого канала, и, судя по показателям, телезрители оценили его выше интернет-аудитории.

Где смотреть: «Иви», Premier, НТВ

Майор Андрей Вершинин (Константин Стрельников), работавший в полицейском архиве, становится руководителем УВД в приграничном городке Портовом. Однако назначением довольны не все: сотрудники тут же невзлюбили нового начальника, а пресса считает, что офисный планктон не сможет наладить порядок в городе, погрязшем в криминале. Помогать Вершинину готова разве что местная тележурналистка Анна Логинова (Ингрид Олеринская).

Взлет интереса к «Канцелярской крысе», выпущенной в далеком 2018 году, связан с очередным появлением сериала в эфирной сетке НТВ. В марте телеканал показал сразу два сезона — завязку детективной драмы и вторую часть (с подзаголовком «Большой передел»).

Где смотреть: «Иви», «КИОН», НТВ

Педантичный следователь Игорь Жук (Юрий Чурсин) и капитан полиции Евгений Чагин (Максим Стоянов) раскрывают преступления, совершенные в Ленинградской области. В первом сезоне харизматичные сыщики искали убийцу молодой девушки, а во втором расследовали дело, связанное с питерскими утопленниками.

«Черное солнце» выпущено в копродукции онлайн-кинотеатра «КИОН» и телеканала НТВ. Первая часть появилась в марте 2024-го, вторую показали ровно через два года. Кинопоиск включил сериал в десятку самых самобытных и заметных ориджиналс стриминга «КИОН» из-за затягивающего сюжета, изобретательной лексики и мрачных локаций Выборга.

Где смотреть: «Иви»

Некогда успешный хирург Сергей Рашидов вынужденно меняет имя, живет по поддельным документам и работает дворником. Однажды он спасает раненого бандита Конрада (Сергей Борисов) и оказывается в центре криминальной истории. Местный мафиози по кличке Лаки (Роман Грибков) жаждет наказать врача, вылечившего его конкурента.

Хирурга-дворника играет Никита Панфилов, за последнее десятилетие ставший лицом криминальных драм от НТВ, а сценарий «Лепилы» писали автор «Ментовских войн» Максим Есаулов и Юрий Сапронов, работавший над «Ландышами».

Автор: Иван Ковальчук