«Детектив Холе»: демонический сканди-нуар по романам Ю Несбё

На Netflix вышел «Детектив Холе» — первый (и, вероятно, не последний) сериал по книгам норвежца Ю Несбё о пьющем и нелюдимом, но блестящем полицейском из Осло. В открывающем сезоне по мотивам романа «Пентаграмма» Харри Холе ищет серийного убийцу и пытается разоблачить оборотней в погонах.

Станислав Зельвенский @zelvensky Критик Кинопоиска

Следователь Харри Холе (Тобиас Зантельман), звезда и enfant terrible полиции Осло, по личным причинам 5 лет не может забыть нераскрытое ограбление банка, во время которого погибла девушка. Потенциальный новый след в этом деле приводит Холе к торговцам оружием, с которыми связан его насквозь коррумпированный коллега Том Волер (Юэль Киннаман). Вскоре все дела приходится отложить: в тихом Осло объявляется маньяк, который отрезает жертвам пальцы, рисует возле трупов пентаграммы и оставляет крохотные пятиконечные алмазы.

Торжественность момента, что называется, трудно переоценить. Романы норвежца Ю Несбё про Харри Холе десятилетиями расходятся как горячие пирожки, но до сих пор единственной экранизацией был печально знаменитый «Снеговик» с Майклом Фассбендером, звездная международная копродукция, провалившаяся по всем фронтам (режиссер Томас Альфредсон потом винил продюсеров, однако дело явно было не только в них). Нетфликсовский «Детектив Холе» тоже, естественно, ориентирован на международный рынок, но выглядит куда более аутентично: норвежское производство, в ролях исключительно скандинавы, сценарий написал сам Несбё. И на этот раз Харри, возможно, с нами надолго. О продолжении пока не объявлено, но одна из сюжетных линий заканчивается клиффхэнгером, и, если цифры устроят руководство Netflix, нет никаких причин останавливаться. Материала в чертовой дюжине книг предостаточно.

Для первого сезона выбрали пятый роман серии, на русском выходивший под названием «Пентаграмма». Он же в свое время был первым Холе, переведенным на английский. Выбор в общем понятный: тут эффектная история, и это удобный момент для того, чтобы представить героя в его естественной среде обитания (прежде Несбё забрасывал его то в Австралию, то в Таиланд). Пилотная серия в основном сложена из обрывков предыдущих книг, а центральная интрига про серийного убийцу начинается только со второй.

Впрочем, какая интрига тут центральная — еще вопрос. Харри в сериале противостоят сразу два злодея. Один, как положено в детективе, полноценно раскроется ближе к концу. Второго мы знаем с самого начала — это капитан Том Волер. Его многочисленные прегрешения долго перечислять, но одно из них заключается в том, что он крадет сериал и у второго антагониста, и у протагониста. Фактурный Киннаман с его вайбами оберштурмбаннфюрера источает опасность, при этом умудряясь иногда вызывать что-то вроде сочувствия даже после того, как приканчивает несколько безоружных людей у нас на глазах. Волер — темный двойник Харри. Он нарцисс, пансексуал, живет в головокружительном лофте и водит спортивную машину. Холе ненавидит себя, убежденно гетеросексуален, живет в депрессивной однушке и водит старенький «форд».

Опытный, относительно малоизвестный Зантельман, хоть и проигрывает Киннаману в поединке харизм, справляется тоже неплохо. Наверное, Харри Холе мог бы чуть меньше быть похож на решалу из Выхина-Жулебина, но обаяние этого персонажа и должно быть противоречивым. Все галочки проставлены: Харри (который в книгах с переменным успехом борется с алкогольной зависимостью) однажды уходит в запой, несколько раз обсуждает рок-группы (Doors — нет, Ramones — да), демонстрирует коллекцию постироничных футболок, ходит в пивную «Шредер», отмахивается от заинтересованных женщин и беспрерывно хмурится.

Из сквозных для серии персонажей в первую очередь важна Ракель (Пиа Тьелта), главная любовь Харри и мать подростка по имени Олег (его отец — русский), в судьбе которого герой принимает живейшее участие. Сентиментально-воспитательных сцен могло быть поменьше как в книжках, так и в сериале, но они, видимо, разбавляют суровость основного действия. Кроме того, у Холе есть старинный друг — таксист-интеллектуал; старший товарищ — полицейский психолог (датчанин Еспер Кристенсен, повсеместно известный как мистер Уайт в бондиане), а также новая коллега с фотографической памятью на лица. Жена Киннамана, топ-модель Келли Гейл, играет газетчицу, неправдоподобно красивую даже по меркам скандинавского сериала. Петер Стормаре мелькает в непримечательной роли бандита, Андерс Даниельсен Ли, любимец Йоакима Триера, выступает в роли домашнего абьюзера, профессионально цитирующего Хайдеггера.

Сделано все на широкую ногу. Глянцевая картинка — желто-зеленые ночные огни, цветущие парки (в Осло жара, и Харри все время норовит раздеться). Демонический саундтрек Ника Кейва и Уоррена Эллиса. И, как положено в сканди-нуаре, кровь, много крови. Здесь есть эпизоды гротескной, в духе «Пилы», жестокости. Которая, кажется, произрастает не столько из желания шокировать, сколько из либерального северного отношения к телесному. И обратная сторона этого — чернейший юмор; скажем, характер ключевой для всего расследования улики трудно вообразить в мейнстримовом сериале из любого другого уголка планеты. За то, понятно, и любим. Даже если сам Харри Холе, потомок викингов, этот глагол старается не употреблять.