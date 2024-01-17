«Отдел нераскрытых дел»: очень медленный шотландский детектив Netflix, переделанный из сканди-нуара

На Netflix вышел первый, но явно не последний сезон детектива про полицейского со скверным характером, вместе с колоритными помощниками расследующего висяки в Эдинбурге. Главный автор — маститый Скотт Фрэнк, в основе — книжная серия сканди-нуара.

Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

Эдинбургский следователь Карл Морк (Мэттью Гуд) вместе с лучшим другом и напарником Джеймсом Харди (Джейми Сивес) откликается на вызов: молодой патрульный обнаружил в незапертом доме труп мужчины. Пока Карл с удовольствием читает патрульному нотации, из кухни появляется человек с пистолетом; патрульный убит, Джеймс частично парализован, Морк остается со шрамом на шее и чувством вины.

Несколько месяцев спустя полиция получает от министерства бюджет на создание нового отдела, который занимался бы громкими нераскрытыми делами из прошлого (читай: пиаром ведомства). Начальница (Кейт Дики) на эти деньги покупает новые компьютеры и большой телик, а полуфиктивный отдел передает надоевшему всем Морку. Офис ему выделяют в заваленном хламом подвале, где раньше были душевая и уборная. Морк получает и пару помощников — невозмутимого сирийца Салима (Алексей Манвелов), работавшего, судя по его туманным намекам, в асадовских спецслужбах, и молодую коллегу (Леа Бирн), уставшую перекладывать бумажки после нервного срыва. Парализованный Харди вносит лепту с больничной койки. Первое дело — исчезновение с парома сотрудницы прокуратуры (Хлоя Пирри), нажившей так много врагов, что выделить одного кажется невозможным.

Мэттью Гуд

После отличного, но прошедшего в целом незамеченным «Месье Спейда» сценарист и режиссер Скотт Фрэнк («Прогулка среди могил», «Ход королевы») возвращается с новым детективом. На этот раз дело происходит не на солнечном юге Франции, а в угрюмой Шотландии, которую Netflix счел максимально безболезненной заменой Дании, настоящей родины Карла Морка. «Отдел» — серия из десяти романов Юсси Адлер-Ольсена (переведенных в том числе на русский); у шести из них уже есть датские киноэкранизации, остальные запланированы.

Это типичный скандинавский нуар в духе, скажем, книг Ю Несбё про Харри Холе (над которыми Netflix, выждав время после катастрофы «Снеговика», сейчас тоже работает). Принципиальный, но вздорный и с антисоциальными тенденциями главный герой, просторные шкафы со скелетами, коррумпированные институты власти, элементы изощренной, барочной жестокости. В связи с «Отделом» сегодняшний зритель стримингов наверняка еще вспомнит «Медленных лошадей» — другой триллер про милых разномастных лузеров, объединившихся под началом опытного ворчуна, но здесь меньше юмора, экшена и дырявых носков.

Аристократический Мэттью Гуд, которого привычнее видеть в сериалах вроде «Короны» и «Аббатства Даунтон», впрочем, ходит нечесаный, с брутальной седеющей бородой и в свитере с катышками. Является ли его сарказм защитным механизмом, скрывающим трепетное сердце? Никто не знает, но многие могут догадываться. Дополнительные поводы для нытья Морку дает статус англичанина, застрявшего в Шотландии. Помимо коллег, герой переругивается с 17-летним пасынком, оставшимся ему от пошедшего под откос брака, и с великовозрастным соседом, снимающим у него комнату. Кроме того, после рокового инцидента Морку назначают сеансы психотерапии с почти столь же язвительной и печальной специалисткой (Келли Макдоналд, которую всегда приятно увидеть).

Келли Макдоналд

История со стрельбой, с которой начинается сериал, быстро отходит на второй план, где в принципе и остается: Морк не может расследовать преступление, где он сам является одной из жертв. Вместо этого он погружается в хитросплетения личной и профессиональной жизни исчезнувшей женщины, где фигурируют готические психушки, пропавшие ожерелья, угрожающие эсэмэски, подозрительные падения с высоты, рыболовные династии и такое количество детских травм, что хватило бы на элитную математическую школу.

Расследователи, разумеется, регулярно используют методы, сомнительные с точки зрения как законности, так и элементарных общественных норм — например, тихий сириец, который поначалу кажется фигурой для комической разрядки, в нужные моменты вспоминает навыки из арсенала Лиама Нисона. Но под эдинбургским серым небом эти вольности никого особенно не смущают: все настолько удручены жизнью, что такие мелочи, как шантаж или пытка, выглядят так же естественно, как злоупотребление алкоголем в «Улицах разбитых фонарей».

Здесь девять серий по 50–60 минут. Дает ли такой привольный хронометраж больше возможностей, чем киношные два часа? Пожалуй. Некоторые линии заслуживают неторопливого раскручивания. Можно ли было ограничиться, скажем, шестью сериями, как в «Месье Спейде»? Скорее всего. В этом раскидистом, изобилующем флешбэками сюжете скорее вязнешь, чем сидишь на краешке стула. Но «Отдел», безусловно, хорошо сделан, и первый сезон выглядит перспективной заявкой на будущее: грехов прошлого с такими нравами должно хватить надолго.