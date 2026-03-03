Что посмотреть на «Иви»: 10 лучших оригинальных сериалов

На Кинопоиске появилась возможность управлять подпиской на онлайн-кинотеатр «Иви». Теперь пользователи могут выбирать оригинальные проекты «Иви» прямо на Кинопоиске и запускать их в пару кликов. Собрали 10 самых заметных и захватывающих ориджиналс стриминга — от черной комедии о бессмертии до журналистской драмы про изнанку ток-шоу.

Алексей Градов (Ростислав Бершауэр) — владелец огромной корпорации «Галактика», привыкший держать при себе всех: повзрослевших детей, обеих жен (бывшую и нынешнюю) и любовницу Надю (Юлия Снигирь), которая по совместительству финдиректор компании. Но внезапная смерть Алексея запускает борьбу за «Галактику», во что втягиваются и члены семьи, и патриарх Юрий Градов (Алексей Гуськов), и акционер Кузнецов (Игорь Гордин), связанный с ними давними отношениями. Во втором сезоне конфликт только расширяется: к семейным интригам добавляются санкции и новые внешние противники.

Наша версия «Наследников» сильна в первую очередь сценарием однофамильцев Минаевых — Сергея и Дмитрия. События развиваются динамично, а диалоги звучат естественно и живо (взять хотя бы нескончаемые афоризмы Градова-старшего). Глянцевая корпоративная сага о жадности, токсичной семейной близости и тяге к власти приковывает к экрану и может по праву считаться одной из визитных карточек «Иви».

1920-е годы. Офицер Нератов (Александр Устюгов) потерял в жерновах Гражданской войны всю семью и бежал в Константинополь, где живет без звания, смысла жизни и с обострением ПТСР. Он не одинок: вчерашние аристократы и врачи не сумели приспособиться к эмиграции и оказываются буквально на дне. Нератов невольно вовлекается в конфликт вокруг вдовы Екатерины (Оксана Акиньшина), после чего становится защитником униженных и оскорбленных соотечественников.

Нестандартный для российского кино взгляд на белую эмиграцию без ностальгической идеализации позволяет разглядеть в истории столетней давности жестокую драму о потере дома. За счет проработанных декораций, костюмов и детективной интриги сериал получил высокие оценки от множества зрителей и стал одной из самых заметных премьер «Иви» в 2025 году.

Молодой журналист Паша (Олег Савостюк) работает стажером на скандальном ток-шоу «Правда» и изо всех сил пытается показать себя, чтобы попасть в штат. Узнав, что его бывшая девушка Вера (Анастасия Красовская) стала жертвой изнасилования, он помогает ей вывести эту историю в эфир и публично выступить против насильника — поп-звезды Кирилла Артемьева (Милош Бикович). Чтобы спасти репутацию певца, его продюсер Дина (Виктория Толстоганова) разворачивает войну с обвинителями и превращает разбирательство в непредсказуемый медиаспектакль, где рейтинги и хитрость участников отодвигают истину и совесть на второй план.

Практически документальная точность в изображении отечественного телевизионного закулисья превращает сериал в увлекательный новаторский процедурал, регулярно ломающий четвертую стену. Здесь отлично проработаны архетипы жертв и в лоб заданы неудобные вопросы. Визуальные особенности — рваный монтаж и переключение формата изображения на телевизионное и обратно — гармонично дополняют смысловую часть сериала.

Одаренный хирург Кирилл (Данила Козловский) сталкивается с неизлечимым заболеванием и получает работу в больнице, где врачи борются со сверхъестественными явлениями. Чтобы доказать свою необходимость в этой клинике и выжить, Кириллу приходится на ходу узнавать правила общения с потусторонними существами и новыми коллегами. Сериал получил приквел «13-я клиническая. Начало», который переносит действие во времена, когда сверхъестественная больница только появилась.

История, созданная Андреем Золотарёвым, удачно сочетает пограничное состояние главного героя с буквально визуализированной на экране границей двух миров. За счет актерского состава и совмещения жанров медицинского процедурала и мистического детектива сериал входит в число лучших оригинальных шоу «Иви».

Гениальный аферист и обнальщик криптовалюты Алексей Воронов (Максим Матвеев) находит себе двойника (обычного банковского клерка Юру Афанасьева), чтобы провернуть большую и не очень честную схему. Когда настоящий Воронов исчезает, Юра вынужден занять его место и жить его жизнью — с чужими деньгами, чужой девушкой (Стася Милославская) и, что хуже всего, чужими врагами.

В сериале не только незаурядная актерская работа Матвеева, который играет двух абсолютно полярных героев, но и экзотичный контекст криптовалютных сделок, и яркие второстепенные персонажи (Гоша Куценко в роли хранителя общака Свина — отдельное удовольствие!). Легкость, с которой сценаристы Минаевы в очередной раз говорят о больших деньгах и больших рисках, делает сериал динамичным и увлекательным. Позитивная реакция зрителей не заставила себя ждать.

Одаренного хирурга Сергея Коваленко (Сергей Гилёв) обвиняют в убийстве любовницы — журналистки Колодиной (Анна Завтур). Сбежав из тюрьмы, Коваленко возвращается к бывшим коллегам, чтобы отомстить тем, кто забрал его жизнь. Выясняется, что клиника, где он работал, торгует органами на черном рынке, и Сергея подставили, чтобы замести следы. Коваленко вступает в противостояние с бывшим начальником Булатовым (Ростислав Бершауэр), коллегой и другом Титовым (Евгений Санников), собственной, уже бывшей женой Верой (Вильма Кутавичюте) и раз за разом пытается избежать смерти.

Основное достоинство «Хирурга» — противоречивый главный герой, про которого практически до финала невозможно понять, заслуживает ли он зрительского доверия. Начислим баллы и за редкую попытку разговора без прикрас о жизни мигрантов. Формат медицинского триллера с философским подтекстом о границе морального распада тех, от кого зависит человеческая жизнь, делает сериал одним из самых жестких и драйвовых ориджиналс «Иви».

После страшной автомобильной аварии следователь Павел Фролов (Евгений Миронов) обнаруживает, что живет в двух параллельных реальностях: в одной погибла его жена (Наталия Вдовина), а в другой — сын (Михаил Шведов). Каждое новое пробуждение переносит Павла из одной версии жизни в другую. Параллельно с расследованиями он пытается понять, что происходит с его сознанием, можно ли вернуть всю семью обратно.

«Пробуждение» — адаптация одноименного американского сериала, но, в отличие от оригинала, у него более высокий зрительский рейтинг. Сериал выделяет конструкция истории: основанная на проживании вины в формате детектива, она удачно совмещает вертикальную и горизонтальную структуру сюжета.

Финансовый директор Елена Ивановна (Виктория Исакова) принесла личную жизнь в жертву карьере. Осознав это в споре с подругой, она пообещала найти мужчину за 24 часа. Для этого Елена приехала в Санкт-Петербург, но практически все отведенные сутки терпела неудачи с разными кандидатами, пока не встретила того самого — молчаливого героя в исполнении Евгения Цыганова. Ей удалось сделать с ним заветное селфи для подруги и даже провести ночь, но наутро мужчина исчез без следа. С этого момента Елена приступила к поискам загадочного незнакомца.

Сериал, задуманный Анной Меликян как продолжение одноименного короткометражного фильма, состоит из одиннадцати очень лаконичных, легких и вовлекающих серий. Главная изюминка «Нежности» — интонация. Сериал презентует романтическую историю с элегантным юмором и ненавязчивой интригой.

Криминальный решала Борис (Андрей Мерзликин) мечтает завязать с прошлым и открыть маленькую пекарню. На последнем деле он получает пулю, умирает и воскресает уже в морге на глазах у начинающего медика Артёма (Денис Власенко). Теперь Борис жаждет отомстить своему заказчику и вернуться к нормальной жизни, а испуганному Артёму предстоит помогать уникальному пациенту.

Криминальная история, заданная с первых минут благодаря амплуа Мерзликина со времен «Бумера» , дополняется экшен-комедией с бессмертным героем. На стыке жанров, как и при столкновении неуязвимого Бориса и интеллигентного Артёма, лучше всего заметен абсурд ситуации, щедро приправленный черным юмором. Такой баланс ингредиентов делает «И снова здравствуйте!» настоящим зрительским хитом.

Гениальный на кухне, но невыносимый в личном плане шеф-повар Марк Левинский (Даниил Воробьёв) теряет работу в престижном ресторане и остается в должниках у сербской мафии. Чтобы выбраться со дна, он решает открыть собственное заведение и берет в партнеры едва знакомого повара Аарона (Марк Эйдельштейн), с которым у них полностью расходятся характеры. Под давлением внешних обстоятельств и собственных нравов герои не просто пытаются содержать ресторан, но и борются за выживание.

Наследуя кулинарным хитам отечественного и зарубежного телевидения, от комедийной «Кухни» и нервного «Адского шефа» до меланхоличного «Шефа», «Жар» выделяется самобытностью происходящего в кадре. Сценарий безумен, как и главный герой: фразы Левинского про «выдрачивать» и не только моментально разлетелись на цитаты. Несмотря на вызывающий гротеск (например, гипертрофированный пластический грим на Воробьёве), сериал запоминается во многом именно за счет нестандартного микса элементов и возможности испытать неподдельные эмоции при просмотре.

Автор: Бэтси Исакова (@kino_voice)