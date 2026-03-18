«Князь Андрей»: жизнь Андрея Боголюбского и его княжества — в сериале и в истории России

Андрей Боголюбский — ключевая фигура в истории Руси второй половины XII века. Его политика была направлена на превращение Владимира в главный политический центр, призванный заменить в этой роли Киев. Князь вывез во Владимир из Вышгорода меч князя Бориса и чудотворную икону Богоматери, привлек западноевропейских мастеров и, как римский император, был убит соратниками. Сериал «Князь Андрей» продолжает ряд телепортретов исторических фигур («Годунов», «Грозный», «Столыпин», «София»), и вписывает своего героя в контекст — прежде всего не Киевской Руси, а современности. Сравниваем две версии событий на Суздальской земле — экранную и ту, которой придерживаются историки.
Елизавета Щеголькова
Историк, аспирант НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге
Время и место действия
В сериале
Однажды в Древней Руси, до монгольского нашествия. Правящая династия Рюриковичей погрязла в братоубийственных войнах. Многочисленные князья, близкие и дальние родственники, постоянно нарушают заключенный мир. Не исключение и родня главного героя, Андрея Боголюбского, который сидит вместе с братьями при отце в Суздале. Суздальские земли — мирный заповедник благополучия, где пушнина дешева, а деньги — наоборот: ногата, одна из самых мелких древнерусских монет в это время, почти равнозначна гривне серебра (само слово «гривна», впрочем, не произносится).
Совсем другой коленкор в Киеве. Киевское княжество постоянно подвергается набегам степных кочевников, оттуда бегут крестьяне, Вышгород же, в котором, на секундочку, захоронены первые русские святые, Борис и Глеб, стал захолустным форпостом на границе наступающей геополитической зимы. Проблемы с бюджетом заставляют выбирать между расширением под нужды прихода какой-то безымянной деревянной церкви и постройкой фортификаций.
Киевские князья — так себе контингент. Например, Изяслав Мстиславич (Артём Ткаченко), племянник Юрия Долгорукого, не по праву занял стол (то есть трон) вперед своего дяди. Пройдут годы, и, став наконец суздальским князем, Андрей Боголюбский разоряет Киев и сажает туда своего младшего брата Глеба. Теперь суздальские бояре гадают, где находится новая столица государства — в Суздале или Боголюбове. Всё потому, что за восемь серий нам так и не покажут Владимир (о нем ниже), только мельком упомянут.
В источниках
Время действия — 1146–1175 годы. XII век — один из самых плодотворных в истории домонгольской Руси. В это время начинают составляться древнейшие летописи, расцветает торговля, совершаются паломничества — от Святой земли до Сантьяго-де-Компостела. Совершенствуются ремесла, строятся каменные храмы, пишутся книги и иконы. Феодальная раздробленность провоцирует конкуренцию между княжествами и активное развитие каждого из них; в Новгороде получают широкое распространение берестяные грамоты. На политическую арену выходят половцы — степной народ, с которым древнерусские князья не только попеременно воюют, но и заключают союзы и династические браки. В результате одного из таких браков на свет появляется княжич Андрей, сын Юрия Долгорукого и дочери половецкого хана Аепы.
В XII веке потомки Владимира Мономаха борются за престижное киевское княжение. Мономах был женат дважды: от первого брака происходят Мстислав Великий и его сын Изяслав, от второго — Юрий Долгорукий и его братья. Вопрос о том, кто из них более достоин киевского княжения, был спорным. Симпатии самих киевлян тяготели в сторону Изяслава Мстиславича, то есть старшей ветви потомков Мономаха; с Юрием же у киевлян сложились натянутые отношения вплоть до того, что князь был, вероятно, ими отравлен (хотя, может быть, просто умер от пьянства и болезней) в 1157 году.
К борьбе за Киев присоединялись другие правящие дома Рюриковичей. Почти как в «Игре престолов», здесь есть свои Старки, Баратеоны и Ланнистеры, а Киев можно сравнить с Королевской Гаванью: место экономически и символически исключительно значимое для каждого из них.
Второе важное княжение находилось в Новгороде, открывающем ворота в Северную Европу и на Западный Урал. Поэтому когда в 1136 году новгородцы изгоняют старшего внука Мономаха, Всеволода, и объявляют вольность в князьях, правящим домам приходится конкурировать еще и за то, чтобы контролировать Новгород и собирать дань в его обширных землях.
На этом фоне желание Андрея Боголюбского создать новую столицу на северо-востоке Руси (Владимир), свободную от прежнего символического капитала, сравнимую с Киевом и находящуюся близко от Новгорода, оказывается закономерным при всей революционности и амбициозности поставленной задачи. Эта задача требовала особого подхода и особого — «боголюбивого» — князя.
Разорение Киева и битва новгородцев с суздальцами
В сериале
Юрий Долгорукий умирает, отравленный киевлянами. Проходят годы. Андрей возводит каменный дворец в своей новой резиденции — Боголюбове, — а его войска в очередной раз дежурно разоряют Киев («Лучшая защита — это нападение», — объясняет Андрей своим сыновьям). Мало того что Изяслав Мстиславич когда-то занял стол вперед Юрия, они все в целом интриганы, душегубы и взяточники.
Дружина, вернувшаяся из киевского похода, рвется на Новгород. Андрей медлит с решением и наконец предлагает эмбарго — перекрыть Новгороду поставки хлеба. Новгородцы тут же отказываются от князя Романа и готовы принять у себя ставленника Андрея. Боголюбский демонстрирует бескровную победу, и все вроде должно закончиться хорошо. Но тут умирает княжеский сын Мстислав, возглавлявший суздальцев в походе на Киев.
Новогродская тема прослеживается и в декорациях сериала, но не совсем достоверно: в первой серии в покоях матери Боголюбского можно заметить уменьшенную копию иконы «Молящиеся новгородцы» (точнее, ее половину), написанной вообще-то столетия спустя, в 1467 году!
В источниках
Андрей Боголюбский впервые упоминается в летописях в 1146 году; точный год его рождения неизвестен, но, по-видимому, князь был еще довольно молод, когда его отец впервые садится в Киеве.
Возвышение Владимиро-Суздальского княжества сопровождалось попытками Андрея взять под контроль два важнейших политических центра Руси — Киев и Новгород — и распространить свою власть на них. При нем прежняя столица южной Руси уступает место новой, на северо-востоке — Владимиру.
По одной из версий, Андрей все-таки мстит киевлянам за смерть отца, когда сжигает и разоряет их город в 1169 году. Королевская Гавань пала, крипта уничтожена, колокола проигнорированы. Андрей выгоняет из Киева старшего сына Изяслава Мстиславича, и вместо него действительно возводит на престол своего брата Глеба. В следующем году войско суздальцев и их союзников пытается завершить начатое и выбить из Новгорода внука Изяслава Мстиславича, Романа, которого новгородцы недавно пригласили к себе на княжение.
Но суздальцы терпят сокрушительное поражение. Новгородцы уверены: город от разграбления спасла чудотворная икона Богородицы. Для нее впоследствии будет возведен отдельный храм-реликварий, а сама битва удостоится отдельного изображения на иконе XIV века. Культ почитания Богоматери Знамение складывается в Новгороде довольно быстро и, по-видимому, в противовес Андрею Боголюбскому и другому Богородичному культу, активно насаждаемому князем в своих владениях (об этом культе в сериале нет ни слова).
Меч Бориса
В сериале
На фоне церкви Покрова на Нерли Юрий Долгорукий дарит Андрею семейную реликвию — меч Бориса, украшенный на клинке латинской надписью «In nomine Domini», а на рукояти — загадочными буквами «ZABE». И тут же напоминает сыну: «Теперь садись в Вышгороде, как ты мне обещал два года назад». Что связывает меч Бориса и захолустную крепость? И в чем скрытый смысл финального эпизода, когда предатель вытащит Борисов меч из ножен и Андрей окажется безоружен перед убийцами, которые ломятся в его рабочий кабинет?
В источниках
Мы уже упоминали Вышгород, показанный в сериале как аналог Стены, куда ссылают главного героя ИП. Именно здесь были погребены первые русские святые Борис и Глеб, убитые, согласно летописному рассказу, своим братом Святополком в 1015 году. Отсюда же Андрей вывозит чудотворную икону Божией Матери — будущую Владимирскую — и, собственно, меч Бориса.
К началу XII века в Вышгороде будет заново отстроен каменный собор, посвященный памяти убиенных братьев (в сериале его не показывают); дед Андрея, Владимир Мономах, как считается, особо почитал одного из них, Бориса. А поскольку и Борис, и Андрей были невинно убиты, неудивительно, что в средневековых источниках второго сравнивают с первым. Эти агиографические параллели очень важны для понимания того, как относились к Боголюбскому летописцы второй половины XII века, создавшие его канонический образ. А что до меча на экране, то в нем явно узнается каролингский меч из Лангейда, относящийся к первой половине XI века. Правда, никаких загадочных латинских акронимов на нем нет.
Восточная империя как Западная Европа
В сериале
Андрей Боголюбский возвращается на родину из Византии, где он «смотрел и слушал», набирался опыта, обучался. Византия — образец для подражания, предел мечтаний, передовая и могущественная империя, наследницей которой предстоит стать Руси, а затем и России. Отправленный на обучение за границу княжич Андрей напоминает студентов времен правления Алексея Михайловича, Бориса Годунова и Петра I. Ту же судьбу предстоит разделить младшему брату Андрея, Всеволоду, которого князь не просто сошлет в Константинополь вместе со слишком амбициозной мачехой, но велит ему у византийцев учиться.
Андрей лично приглашает в Суздаль переживших половецкий плен византийских мастеров, зодчих и резчиков по камню, которые будут возводить каменные церкви (так-то Русь до сих пор стояла сплошь деревянная). Иконописцев и художников, делающих фресковые росписи, среди них нет, поэтому голые стены храмов, показанные на экране, лишены самых простых растительных орнаментов и имитаций поверхности под мрамор; за алтарем же тут возвышается огромный каменный крест с распятием Христа.
Зато стену в кабинете Боголюбского украшают фрески, изображающие предательство Иуды (что символизирует предательство и мученическую кончину князя) и Христа с учениками (сыновья, подобно апостолам, должны продолжить дело отца). Еще одну параллель можно найти в сцене кончины Мстислава Андреевича, цитирующей «Пьету» Микеланджело Буонарроти.
В источниках
К середине и второй половине XII века древнерусские князья чаще всего оказывались в Византии против своей воли. Так Рюриковичи, которые занимали столицу государства, выводили своих конкурентов из политической борьбы и лишали их владений. Ссылка в Византию была исключительной мерой, во многом возможной благодаря династическим, родственным связям между некоторыми Рюриковичами и правящими в тот момент византийскими императорами. Почти все изгнанники, впрочем, быстро возвращались, как только умирал тот князь, который их выдворял.
В ссылке на острове Родос находился когда-то Олег Святославич, двоюродный брат Владимира Мономаха. Олег был единственным князем, осмелившимся вернуться на родину еще при жизни своего противника и бывшего товарища. Старший сын Мономаха, Мстислав, выслал в Византию полоцких князей (то есть князей, владевших Полоцким княжеством (современная Беларусь) — не путать с половцами!), когда узнал, что те желают ему поражения в битве с их, казалось бы, общими врагами. В Византию были сосланы и младшие братья Андрея Боголюбского: Всеволод, Василько и Мстислав Юрьевичи.
Мстислав, будучи в Новгороде, женился на дочери новгородского боярина Петра Михалковича, у которого был сын Олисей, позднее получивший у новгородцев прозвище Гречин (то есть грек). Существует гипотеза, согласно которой мальчик выучился в Византии на художника и впоследствие расписал в составе местной артели ряд новгородских храмов; он же, возможно, создал знаменитый образ Спаса Нерукотворного (ныне хранящийся в Третьяковской галерее). Пример Гречина, по-видимому, не был уникален: на Руси к XII веку уже вовсю работали местные мастера наряду с приглашенными, и культурный трансфер активно осуществлялся.
Влияния, которые испытывала Русь, не ограничивались одним направлением Средиземноморья. Ярче всего это видно по белокаменной резьбе владимиро-суздальских храмов, созданных с участием западноевропейских мастеров. Уникальные постройки Владимира, Юрьева-Польского, Боголюбова заметно отличаются от тех церквей и соборов, которыми славятся Киев, Новгород, Смоленск, Полоцк и другие древнерусские города. В том, как выглядят владимиро-суздальские храмы, усматривается синтез двух культур: типичные для княжеской, высокой культуры сюжеты обрели форму в известняковых плитах, украшающих церкви с их внешней стороны — явление для Руси в таком виде совершенно нетипичное.
Но именно эта нетипичность выбора Андрея Боголюбского отвечала его стратегии создания нового политического центра во Владимире и его прославления. Теперь у княжества была не только своя покровительница — Богоматерь, — но появлялся свой «лейбл», свой узнаваемый образ, визуальное воплощение. Вплоть до того, что в летописи у владимирцев появляется прозвище «каменщики», а новгородцев, к примеру, могли называть «плотниками».
Убийство князя Андрея
В сериале
Однажды боярин Кучка (Сергей Безруков) выдал кредит Юрию Долгорукому. Прошло время, и предприимчивый боярин получил долг землей — будущей территорией Москвы. У Кучки есть сыновья Офрем (Артур Сопельник) и Яким (Сергей Уусталу). При первой же встрече они называют князя Андрея «чучелом». Иное дело — их сестра Улита (Аглая Шиловская), которую князь берет в жены по любви. Во время спора из-за будущих столичных территорий Юрий Долгорукий убивает Кучку и так дает Офрему и Якиму повод для кровной мести.
Впоследствии уже сам Андрей, не извлекший никакого урока из того случая, казнит суздальского боярина Вышату (Борис Каморзин) на глазах у его сына и остолбеневших Кучковичей. Все они в конце концов примут участие в убийстве своего благодетеля, захватив в сообщники и ключника Амбала (Александр Устюгов), который так и не определится, готов ли он убить князя или нет. Меч из ножен, кстати, вытащит булгарыня (Саёра Сафари), по совместительству любовница Амбала, вторая жена Андрея и отравительница его сыновей от первого брака, Мстислава и Глеба.
В источниках
Древнейшее упоминание Москвы — Кучков — известно по новгородской берестяной грамоте № 723, датируемой 1160–1180 годами. Позднейшие источники XVI–XVII веков будут связывать это место с боярином Кучкой, якобы убитым разгневавшимся на него Юрием Долгоруким, а в самих Кучковичах с младых ногтей станут видеть неблагонадежных придворных. Была ли Улита их сестрой — неизвестно, о судьбе самого Кучки мы тоже практически ничего не знаем.
В более ранних летописях имя боярина встретится дважды в перечне убийц Андрея Боголюбского: главными заговорщиками названы Пётр, зять Кучки (то есть муж его дочери), ключник Амбал Ясин и слуга Яким Кучкович. Всего же участников заговора (и убийц) было 20 человек. В 2015 году на внешней стене Спасо-Преображенского собора в Переяславле-Залесском ученые прочли надпись-граффити, уточняющую список преступников. Среди них действительно упомянут Офрем, только по отчеству он Моизич. Это значит, что отцом Офрема, скорее всего, был мусульманин из Волжской Булгарии — Му’изз, а отнюдь не персонаж Сергея Безрукова.
На убийство эту пеструю компанию толкает, «якоже Иуда на Господа», Яким Кучкович — слуга, который услышал от кого-то, что его брат был казнен, а раз так, то завтра расправятся и со всеми остальными.
Летописный рассказ об убийстве Андрея Боголюбского был записан либо самим очевидцем, либо с его слов и позднее подтвердился обследованием княжеских останков в 1934 году. Сцена убийства в сериале достаточно точно ему следует, но с той лишь разницей, что любимый слуга Андрея, Прокопий, здесь заменен на суздальца Кузьму (Дмитрий Блохин), который, конечно, тоже известен по летописи как Кузьмище Киянин.
О том, насколько владимирцы невзлюбили своего князя к концу его правления, можно судить по следующим свидетельствам: тело Андрея еще два дня лежало «в огородах», затем — в притворе Рождественской церкви, и лишь через неделю оно было погребено в Успенском соборе. Дворец в Боголюбове был разорен, убийства княжеской администрации прокатились по всей Владимиро-Суздальской земле, а прекратились только после того, как был совершен крестный ход с главной владимирской святыней — иконой Божией Матери.
Фото: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images