100 лет композитору Александру Зацепину: как скромный гений изобрел главную музыку нашего детства

Александру Зацепину — 100 лет! В его портфолио — музыка к вечным комедиям Гайдая и диско-рок «31 июня», сегодня — юбилейный концерт в Большом с прямым эфиром на всю страну, а дальше — мюзиклы и балет. Но если для гостелевидения он — автор «Острова невезения», «Есть только миг» и «Куда уходит детство», то для людей, что родились в 1980–1990-х, он — создатель музыки «Тайны третьей планеты» и первый русский электронщик. В этом тексте Кинопоиск рассказывает, как главный саундтрек нашего детства превратился в культовый феномен мирового масштаба.
7 июля 2021 года Александр Зацепин — ему тогда было 95 — в очередной раз зашел во Вторую студию «Мосфильма». С 1963 года, когда он дебютировал на «Мосфильме» как композитор на короткометражке «Эй, кто-нибудь», ему доводилось бывать на киностудии сотни, если не тысячи раз. Однако этот день был особенным: Александр Сергеевич пришел на запись музыки к мультфильму «Тайна третьей планеты», который вышел на экраны сорока годами ранее. Словно в каком-нибудь научно-фантастическом романе, композитор оказался во временной петле.
Русский космос
Александр Зацепин сочинял музыку для кино и анимации на протяжении 70 лет — с 1956 года. В его фильмографии свыше 120 картин. Самые известные работы созданы для фильмов Леонида Гайдая, с которым у Зацепина сложился блистательный тандем: начиная с «Операции „Ы“» (хотя ранее была выпущена также короткометражка «Наваждение») и заканчивая последней картиной великого комедиографа — «На Дерибасовской хорошая погода…». Музыка Зацепина — неотъемлемая часть обаяния этих комедий, а песни из них стали частью мировой русскоязычной культуры — наравне с крылатыми фразами из «Бриллиантовой руки» или «Иван Васильевич меняет профессию».
Популярность этих песен несколько затмевает инструментальную музыку Зацепина. Легкая рука гениального мелодиста, безупречное чувство комического и стилизаторская виртуозность нередко отвлекают от того, что Зацепин еще и визионер, и новатор, и экспериментатор. С детства увлекаясь техническими новшествами, уже в середине 1960-х он начал собирать собственную звукозаписывающую студию и стал одним из первых советских композиторов, проводивших опыты с электроникой и многодорожечной записью на разных скоростях. Поскольку приобрести необходимое оборудование в Советском Союзе было практически невозможно, Зацепину приходилось многое изобретать и конструировать нужные для работы устройства. Его инженерный талант проявился в электронном инструменте, который он разработал и назвал «оркестрола», — в сущности, это был ранний аналог сэмплера, оперировавший записями звучания оркестровых инструментов и вокала на магнитофонных лентах. Оркестролу композитор установил в своей домашней студии и использовал при создании саундтреков в 1970-х и начале 1980-х.
Как композитор-новатор Зацепин максимально реализовал себя в звуковых дорожках к телефильму «31 июня» и мультфильму «Тайна третьей планеты», где он смог полностью отдаться своему увлечению электронными инструментами. Мультфильм по книге Кира Булычёва появился на экранах в 1981 году и стал в том числе международным хитом: он выходил в Италии и США, где в серии Михаила Барышникова «Истории из моего детства» в озвучке слышны голоса совсем юной Кирстен Данст (Алиса), Джеймса Белуши (Птица-говорун) и Олега Видова (музыку Зацепина оттуда, кстати, убрали). В таблоидах писали, что есть французская версия с голосом Жана Рено за профессора Селезнёва и итальянская, где Громозека — это Адриано Челентано.
Особенно сильное впечатление «Тайна» произвела на поколение 1980-х. Режиссеру мультфильма Роману Качанову, создателю «Варежки», «Крокодила Гены» и «Чебурашки», вновь удалось попасть в детские сердца. В «Тайне третьей планеты» пленяли и главная героиня — «гостья из будущего» Алиса, и ее космические приключения в поисках инопланетных зверей для Московского зоопарка, и второстепенные персонажи: пылкий космоархеолог Громозека, скептически настроенный капитан Зелёный и даже подлый пират Весельчак У. Откровением стала и музыка Зацепина с ее утопическим лиризмом и футуристическим звуковым колоритом; она звучала как обещание чудесного нового мира, в который так хочется верить в детстве.
Саундтрек к «Тайне третьей планеты» стал отдельным феноменом, оторвавшись от популярности самого мультфильма. К этой музыке Зацепина можно возвести эстетическую генеалогию целых пластов современной электроники. Отсюда выросла отечественная лаунж-сцена начала нулевых — от «Ножа для фрау Мюллер» до Nuclear Losь — и все отечественное спейс-диско, включая питерский дуэт «Ким и Буран». «Без Зацепина и „Тайны третьей планеты“, которую в детстве я буквально засмотрел до дыр, я, наверное, и не увлекся бы электронной музыкой, — признается Ник Завриев, продюсер, выступающий под псевдонимом Ambidextrous, автор подкаста «Планетроника» и одноименной книги об истории электронной музыки. — Для меня это вообще основа музыкальной ДНК — возможно, запись номер один по степени важности. Когда я начал сочинять сам, то — поначалу совершенно неосознанно — воспроизводил какие-то зацепинские приемы. Весь этот „романтический мелодизм“ в электронике у меня, вероятно, пошел оттуда. А когда я пересмотрел „Тайну“ уже взрослым, то словно заново открыл в ней еще и саунд-дизайнерский слой: экспериментальных звуков там оказалось ничуть не меньше, чем сладкозвучного мелодизма».
По словам Ника, в русском IDM мотивы «Тайны третьей планеты» слышны у ранних «Елочных игрушек» и Fizzarum, которые напрямую сэмплировали саундтрек (в 2000-м на лейбле Art-Tek Юра Мураш даже планировал выпустить целый трибьют мультфильму). Опыты Зацепина дали основу для идей хонтологии и гипнагогического попа Дэниэла Лопатина (Oneohtrix Point Never) — там чувствуется та же тоска по «будущему, которое не наступило». Отдаленно похожий звук Завриев расслышал в сольном альбоме Гаспара Ожэ из Justice или у австралийца Донни Бене: неясно, знакомы ли они с оригиналами, но параллели в мелодизме определенно есть.
Ник допускает, что именно Зацепин как автор саундтрека к «Тайне третьей планеты» сформировал нечто вроде национальной музыкальной матрицы в электронике: «Когда мы говорим о „русском электронном звуке“ и особенно о космическом саунде, мы инстинктивно представляем себе что-то мелодичное: мягкие, протяжные синтезаторные тембры с длинным портаменто. Это как раз Зацепин. Ни у Эдуарда Артемьева, ни у Zodiac или Argo — которые, безусловно, сильно повлияли на российских электронных музыкантов — этого нет».
Саундтрек, которого не было
Как ни парадоксально, музыка к «Тайне третьей планеты», вдохновившая многих, долгое время существовала лишь в памяти и воображении тех, кто в раннем возрасте пережил запечатление ее звуковой вселенной. Услышать ее целиком было невозможно: она не была официально опубликована и существовала лишь в «грязных», искаженных пиратских копиях с посторонними шумами.
«Я много лет был уверен, что саундтрек вообще не сохранился, — подтверждает Завриев. — Это был своего рода священный Грааль советской электроники».
Идея перезаписать саундтрек к «Тайне» в первозданной, «композиторской» версии возникла у продюсера Малика Аминова в 2020 году. Вплоть до сегодняшнего дня он работает с Александром Зацепиным как агент; кроме того, Аминову принадлежит лейбл Shining Sioux, планомерно переиздающий киномузыкальное наследие композитора, находившееся прежде в крайне неупорядоченном состоянии.
«Еще начиная с советских времен институт саундтреков был не очень развит у нас в стране, — рассказывает Кинопоиску Малик Аминов. — Несмотря на огромное количество фильмов, которые снимались в Союзе, и на то, что в одном месте и в одно время собралась плеяда гениальных композиторов — Зацепин, Гладков, Артемьев, Таривердиев и многие другие. При этом киномузыки на пластинках выходило очень мало — даже не мизер, а практически ничего. После крушения Союза ситуация особенно не изменилась: саундтреки почти не издавались в том виде, в каком это принято в мировой практике. Мне хочется — как бы громко и пафосно это ни звучало, — чтобы эти вещи сохранились; чтобы от того времени, в котором мы с вами живем, что-то осталось потомкам».
Сначала Аминов разыскивал уцелевшие фонограммы в архивах, связывался с Госфильмофондом и бывшими союзными киностудиями, сотрудничество с которыми в свое время начинал Зацепин. Быстро исчерпав эти возможности, он перешел к реконструкции саундтреков по сохранившимся фрагментам партитур и аудиозаписей. Его главным профессиональным партнером в этом сложном и дорогостоящем процессе стал Михаил Фадеев — скрипач и дирижер, заслуженный артист РФ, который с начала 2000-х помогает Зацепину с оркестровками его произведений и подготовкой клавиров. Вместе они восстановили полный инструментальный саундтрек к «31 июня», затем — к фильму «Фантазии Веснухина», для которого была написана баллада «Куда уходит детство», исполненная Аллой Пугачевой. И только накопив достаточно опыта, решились взяться за «Тайну третьей планеты».
«Это был настоящий вызов, — рассказывает Малик Аминов. — Ведь там звучат электронные инструменты: синтезатор MiniMoog и, главное, оркестрола — инструмент, который Зацепин сконструировал сам. Восстановить их подлинное звучание оказалось самым трудным. При этом Александр Сергеевич уже не помнил, увы, какие именно использовались сэмплы и настройки, — прошло слишком много времени. Но мы решили максимально приблизиться к оригиналу — и по звучанию, и по манере исполнения, чтобы у слушателя возникло чувство, будто это та самая, сделанная сорок лет назад запись. У нас почти никто этим не занимается: обычно стараются всё „осовременить“. А мне хотелось, чтобы эта музыка осталась такой, какой она была».
К счастью, у Зацепина частично сохранились партитуры «Тайны третьей планеты». «Мы даже нашли два номера, которые не вошли в финальную версию мультфильма, и восстановили их, — рассказывает Михаил Фадеев. — Работали так: брали те партитуры Александра Сергеевича, которые удалось найти, и дальше, исходя из общего контекста звучания, реконструировали материал — кое-что приходилось снимать на слух. В каких-то местах, где в мультфильме музыка звучала всего 30 секунд, а нужно было восстановить пьесу целиком, мне приходилось додумывать и досочинять — конечно, стараясь делать это в стиле Зацепина, в его манере звучания. Затем готовились партитуры, все тщательно редактировалось, подбирались нужные электронные тембры и звуки — и уже после этого собирали запись. Работа была колоссальная. На подготовку ушел примерно год».
Запись восстановленного саундтрека проходила во Второй студии «Мосфильма» — одной из самых знаменитых студий Москвы. За аналоговый пульт Solid State Logic SL 4000G встал звукорежиссер Геннадий Папин, который с конца 1980-х записывал на «Мосфильме» саундтреки многих прославленных композиторов, в том числе и Зацепина (начиная с фильма «Казус Белли»).
«Буквально воспроизвести звучание из мультфильма невозможно по двум причинам, — объясняет Геннадий Папин. — Во-первых, для этого нужны микрофоны и инструменты 80-х годов и в идеале те же музыканты. Во-вторых, мы на самом деле не знаем, какой была оригинальная фонограмма: в мультфильме она звучит в моно и уже прошла постпродакшен — к ней добавляли реверберацию, эффекты, шумы. Поэтому мы искали компромисс: сохранить атмосферу старой записи и при этом немного ее освежить. Пульт у нас был аналоговый — он сам по себе дает нужный характер звука. Дальше использовали современную студийную технологию, но старались не переборщить с эффектами и обработкой. Все время помнили, что это музыка 1981 года, — и не хотели, чтобы она вдруг зазвучала слишком по-современному».
Летом 2021-го Александр Сергеевич приехал на Мосфильмовскую, чтобы осуществить авторский надзор, и, послушав предварительные миксы композиций, дал благословение на запись проекта.
На третий этаж здания, где расположена студия, 95-летний композитор поднялся по лестнице. «Я попытался вызвать для него лифт, — вспоминает Геннадий Папин, — но в ответ услышал: „Нет, ножками, ножками“».
Малик Аминов и его коллеги не пытались выдавать запись за аутентичную: на обложке альбома в качестве авторов музыки указаны Александр Зацепин и ВИА „Дикие гитары“ — однако многие слушатели воспринимают ее как тот самый саундтрек из детства. Есть, впрочем, и те, кому не хватает отдельных инструментальных партий или тембры синтезаторов кажутся другими. Но большинство, судя по откликам, благодарит авторов за их усилия. По словам одного из интернет-комментаторов (стиль и лексика оригинала сохранены), «...благодаря этой прекрасной мелодии можно прикоснуться к нему (детству)... и... все так же полететь туда, где хорошо... отчего немеет горло и мураши по всему телу...». Другой поклонник сообщил: «Залез под кровать, чтобы скушать шоколадку, спрятанную на черный галактический день, и вдруг меня выдернуло из-под кровати такое… гравитация не нужна…»
«Вообще Александр Сергеевич сначала сказал, что это никому не нужно и что мы занимаемся какой-то ерундой, — смеется Михаил Фадеев. — Но, насколько я знаю, уже вышел третий тираж пластинки. И это логично: этот саундтрек давно стал культовым». «„Тайна третьей планеты“ — это уже как Beatles или Чарли Чаплин, — резюмирует Ник Завриев. — Настолько прочно впиталось в культуру, что даже те, кто никогда не слышал оригинала, все равно понимают, о чем речь. Вообще же Зацепин — очень разносторонний композитор: он написал и множество песен, и симфоническую музыку. Вполне возможно, что вдохновение в его наследии будут находить уже не только электронщики, но и сингеры-сонграйтеры или кинокомпозиторы нового поколения».
Скромный гений
Сотрудничая и тесно общаясь с Александром Зацепиным на протяжении более чем двадцати лет, Малик Аминов называет композитора «скромным гением», очень требовательно относящимся к своей музыке. Действительно, Зацепин не выделяет «Тайну третьей планеты» в длинной веренице своих киноработ: спустя десятилетия ему даже кажется, что в этой музыке «слишком много электроники», а своим главным даром композитор считает умение писать мелодии для песен.
На вопрос Кинопоиска о том, остались ли в его портфолио недооцененные саундтреки, Зацепин накануне своего 100-летия отвечает так, как и подобает скромному гению: «Для меня все мои работы дороги. К каждой я отношусь с полной отдачей, можно сказать — с большой самокритикой. Часто пересматриваю разные варианты, что-то меняю, стараюсь улучшить до последней возможности. Поэтому, если какая-то музыка оказывается недооцененной, наверное, так и должно быть. Возможно, она просто не заинтересовала слушателя. Ведь сколько было случаев: одна песня только появляется — и ее сразу исполняют по всей стране, она звучит повсюду, в том числе в ресторанах, а другая — нет. Значит, она не пришлась по душе людям. Выходит, не удалось написать то, что действительно откликнулось бы у слушателя. Хотя, честно говоря, я не думаю, что у меня так уж много неудач».
По мнению Малика Аминова, инструментальная музыка Зацепина известна хуже прежде всего потому, что она менее доступна слушателю. Поэтому он продолжает переиздавать ее на своем лейбле. К 100-летию композитора готовится двойной винил с его знаменитыми песнями — «Этот мир придуман не нами», а также еще один релиз — с музыкой из трех фильмов, которые сегодня помнят разве что исследователи советского кино: «Повесть о человеческом сердце», «Формула радуги» и «Последнее дело комиссара Берлаха».
Сам композитор в последнее время отошел от кино и песенного жанра: «Сейчас я уже песен не пишу — во-первых, не с кем, во-вторых, не для кого. Почти все мои песни были написаны для фильмов, а сейчас фильмов нет, моих дорогих режиссеров уже нет, поэтов тоже нет, исполнителей тоже не стало. Да и отношение к песне изменилось — особенно у молодежи, у них свои вкусы», — без особого сожаления говорит Зацепин в присланном нам голосовом сообщении в Telegram.
Однако помимо занятий йогой в его ежедневном расписании по-прежнему остается работа над музыкой — сейчас Зацепина интересует крупная форма: мюзиклы и балеты. Композитор рассказал о своих планах Кинопоиску накануне юбилея, который будет отмечаться гала-концертом с телесъемкой в Большом театре: «Теперь я работаю со своей дорогой Музой Ли. Мы делаем спектакли: она пишет сценарии и стихи, ставит их как режиссер. У нас уже есть свой театр — около сорока человек. Я написал пять мюзиклов и балет „Принцесса Турандот“, который должны поставить в этом году в Большом театре. Впереди еще несколько мюзиклов и, надеюсь, еще один балет. Обычно я веду сразу несколько проектов параллельно».
«Вот так и живу: проектов много — сколько успею, столько и сделаю».
«Он работает невероятно, просто невероятно интенсивно, — добавляет Михаил Фадеев. — У него — я не знаю — уже третье дыхание открылось, четвертое — может быть, пятое: мюзиклы идут один за другим. И что интересно, он звонит мне и говорит: „Так, я тут номер сделал, сейчас быстренько тебе расскажу“. Начинает объяснять — а потом вдруг: „Слушай, тут вышел новый Cubase, там такие-то моменты исправили, вот это теперь сделано так, а это вот так“. И это — в сто лет».
