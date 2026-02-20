100 лет композитору Александру Зацепину: как скромный гений изобрел главную музыку нашего детства

На вопрос Кинопоиска о том, остались ли в его портфолио недооцененные саундтреки, Зацепин накануне своего 100-летия отвечает так, как и подобает скромному гению: «Для меня все мои работы дороги. К каждой я отношусь с полной отдачей, можно сказать — с большой самокритикой. Часто пересматриваю разные варианты, что-то меняю, стараюсь улучшить до последней возможности. Поэтому, если какая-то музыка оказывается недооцененной, наверное, так и должно быть. Возможно, она просто не заинтересовала слушателя. Ведь сколько было случаев: одна песня только появляется — и ее сразу исполняют по всей стране, она звучит повсюду, в том числе в ресторанах, а другая — нет. Значит, она не пришлась по душе людям. Выходит, не удалось написать то, что действительно откликнулось бы у слушателя. Хотя, честно говоря, я не думаю, что у меня так уж много неудач».