Сериал «Князь Андрей»: кто такой Андрей Боголюбский и чего ждать от сериала с Голубевым, Балуевым и Безруковым

На Кинопоиске выходит историческая драма «Князь Андрей» про Андрея Боголюбского (Александр Голубев), сына Юрия Долгорукого и внука Владимира Мономаха. Создатели хотели показать историческую фигуру как простого человека, который выбрался из-под опеки властного отца, возвысил Владимир, строил храмы, но из-за своей непокорности нажил врагов. Рассказываем, что еще стоит знать об Андрее Боголюбском и о том, как создавали на экране Русь XII века.

О чем это

Древняя Русь, период жестокой междоусобной борьбы Рюриковичей. Молодой княжич Андрей Боголюбский (Голубев) возвращается домой из Византии, где несколько лет постигал науки. Андрей мечтает жениться на красавице Улите (Аглая Шиловская) и править Суздальской землей, где родился и вырос. Но его отец, князь Юрий Долгорукий (Александр Балуев), отказывается отпускать сына от себя, видя в нем лишь исполнителя своей воли. Андрей решается на бунт и объявляет себя самостоятельным правителем. Став могущественным князем, он наживает столь же могущественных врагов.

«Князя Андрея» хотели снять еще 10 лет назад. Но поскольку Андрей Боголюбский канонизирован Русской православной церковью и в большой степени превратился в персонажа жития, к работе над материалом подходили очень бережно. «Это спорная фигура, не так много летописных свидетельств, на которые можно положиться, — говорит режиссер Давид Ткебучава. — Историки до сих пор дискутируют о тех или иных событиях, происходивших при Боголюбском». В конце концов собранный материал и идею показали старцу Илию, схиархимандриту Оптиной пустыни и духовнику патриарха, — он благословил съемки.

Кто основные герои

Главную роль исполнил актер Александр Голубев. По словам режиссера Давида Ткебучавы, выбор был непростым, поскольку надо было найти актера, способного передать внутренний масштаб личности. После первых проб в костюме и гриме образ неожиданно лег на Голубева как влитой. Сам Александр признаётся, что ощущал свою роль как большую ответственность, потому что время правления Андрея Боголюбского словно скрыто в тумане, и задача создателей сериала — этот туман рассеять.

Отца Андрея, князя Юрия Долгорукого, сыграл Александр Балуев, которого режиссер видел его в этой роли с самого начала. Балуев отмечает, что для него было важно показать историческую фигуру не как бронзовый памятник, а как живого человека. Самым тяжелым в съемках он называет адскую жару и средства передвижения: лошади еще ничего, а вот плавать на ладьях не очень понравилось.

Сергею Безрукову досталась роль суздальского боярина Кучки, отца Улиты (Аглая Шиловская), супруги Андрея. Кучка — неоднозначная историческая фигура, связанная с ранней историей Москвы. Легенд о нем больше, чем исторических сведений.

Роль Улиты, жены князя Андрея, получила Аглая Шиловская. Актриса признается, что до съемок мало знала о своей героине, но образ сильной женщины, пережившей множество трагедий, показался ей интересным.

Александр Устюгов сыграл Амбала — ключника Андрея и его сподвижника. Актер отмечает, что участие в масштабном историческом проекте позволяет буквально примерить на себя целую эпоху и попытаться понять людей того времени.

Что нужно знать об Андрее Боголюбском

За следующие годы княжения Андрей превратил захолустный Владимир в центр духовной и политической жизни. Он построил свыше 30 белокаменных храмов, включая Успенский собор во Владимире и церковь Покрова на Нерли. Неподалеку от устья этой реки князь основал свою резиденцию — Боголюбово, по которому и получил свое прозвище. Для строительства белокаменных резных храмов Андрей приглашал лучших мастеров со всего мира — так возникла владимиро-суздальская архитектурная школа.

В 1169 году на юге началась очередная междоусобица. Волынский князь Мстислав выгнал из Киева законного правителя Владимира Мстиславича, приходившегося Андрею дядей. Андрей собрал огромное войско, двинулся на Киев с союзниками и взял его приступом. После победы он мог занять трон великого князя киевского, однако вместо этого посадил на него своего младшего брата Глеба, а сам уехал обратно во Владимир.

Этот жест имел символическое значение: впервые великий князь правил не из Киева, а из Владимира. Политический центр Руси начал смещаться на север, хотя сам Киев еще долго оставался предметом борьбы между князьями.

«Он был очень набожен, настроил много церквей в своей области, перед заутреней сам зажигал свечи в храме, как заботливый церковный староста, велел развозить по улицам пищу и питье для больных и нищих», — писал об Андрее историк Владимир Ключевский. Однако при всех своих достоинствах Боголюбский был деспотичен с приближенными и слишком легко жаловал власть тем, кто в итоге его же и предал. К этому добавились военные неудачи: в последние годы правления Андрей потерпел болезненные поражения под Вышгородом и Новгородом.

В итоге князь нажил множество врагов. В летописях сказано, что его ненавидели даже домашние. В ночь с 28 на 29 июня 1174 года Андрей Боголюбский был убит заговорщиками — около 20 человек, среди которых оказались его близкие и родственники, им же облеченные властью. Имена убийц сохранились: их можно прочесть на каменной плите в Спасо-Преображенском соборе Переславля-Залесского. «Си суть убийцы великого князя Андрея, да будут прокляты», — гласит надпись.

Гибель Андрея и жестокий погром, который затем учинили в Боголюбове, вызвали у владимирцев горе и ужас. В 1702 году Русская православная церковь причислила князя к лику святых. Мощи Андрея Боголюбского покоятся в Успенском соборе Владимира.

Где и как снимали

Создатели стремились максимально приблизить экранную реальность к эпохе XII века. Поэтому большая часть съемок проходила в исторических местах, связанных с жизнью Андрея Боголюбского: в Суздале, Владимире, Боголюбове, Кидекше и Юрьеве-Польском. В массовых сценах принимали участие местные жители, они играли дружинников, представителей духовенства, ремесленников и горожан.

Воссоздавать атмосферу Древней Руси помогали сотрудники Владимиро-Суздальского музея-заповедника, они же помогали композитору Вадиму Маевскому искать старинные песни и делали древнерусские музыкальные инструменты. Для этого региона фигура Андрея Боголюбского значит столько же, сколько Пётр Первый для Петербурга, поэтому владимирцы с радостью консультировали съемочную группу. Позже именно во Владимире с заездом в Боголюбово, к месту смерти князя, пройдет и официальная премьера сериала. Так создатели отдали дань уважения и благодарности музею-заповеднику и местным жителям.

Как отмечает художник-постановщик Александр Загоскин, от периода домонгольской Руси почти не осталось светских построек. Многочасовые изыскания требовались даже для того, чтобы просто поставить дверь в будущей декорации. «Изготавливали изразцы, фрески, мебель, телеги, повозки. Из Питера пригнали несколько лодок, которые по силуэту соответствовали тем, что ходили во времена князя Андрея», — рассказывает Загоскин.

Эти ладьи потом плыли по Нерли, как 900 лет назад. Сцены в жилых помещениях снимали в декорациях, построенных в кинопарке «Москино». Освещались они только свечами, что давало контраст и тени, которые нужны были оператору Максиму Шинкоренко для ощущения документальной достоверности.

Чего ожидать?

Авторы «Князя Андрея» подчеркивают, что старались не превращать XII век в декоративную сказку, а показать его как живую и сложную эпоху. Возможно, у них это действительно получилось. Сериал снял Давид Ткебучава, режиссер первого сезона «Душегубов», которые заметно отличаются от других образцов жанра отсутствием надрывной драматизации. Это очень приземленное, почти бытовое кино с тщательно воссозданной атмосферой эпохи и главным героем, которому хочется сопереживать. Если сериалу об Андрее Боголюбском удастся добиться того же эффекта, показать историческую фигуру не только как символ эпохи, но и как человека со своими сомнениями и страстями, это будет большой удачей.

Автор: Клара Хоменко (@klara_chitinka)