Сериалы ноября: «Колесо времени», «Декстер» и «Великая»

Судмедэксперт и серийный убийца Декстер Морган возвращается на экраны. В «Новой крови» он пытается жить тихой жизнью: взял себе имя Джим Линдзи, переехал в маленький городок и теперь работает в оружейном магазине. Но когда в Айрон Лейк начинают происходить загадочные похищения и убийства, в Моргане снова просыпается тяга к насилию.

В сериале появятся уже знакомые герои — сестра Декстера Дебра (Дженнифер Карпентер) и убийца Артур Митчелл (Джон Литгоу). Роль повзрослевшего сына главного героя исполнил начинающий актер Джек Элкотт. Шоураннером «Новой крови» стал Клайд Филлипс, который отвечал за первые четыре сезона оригинального «Декстера».