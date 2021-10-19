Сериалы ноября: «Колесо времени», «Декстер» и «Великая»

В ноябре Екатерина II продолжит борьбу за российский престол, остепенившийся маньяк Декстер Морган вновь начнет убивать, а таинственная леди Морейн в компании подростков отправится в опасное путешествие по магическому миру.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде
Главные сериалы
«Декстер: Новая кровь», 1-й сезон
Где смотреть: Showtime, Амедиатека, Кинопоиск — с 8 ноября
Судмедэксперт и серийный убийца Декстер Морган возвращается на экраны. В «Новой крови» он пытается жить тихой жизнью: взял себе имя Джим Линдзи, переехал в маленький городок и теперь работает в оружейном магазине. Но когда в Айрон Лейк начинают происходить загадочные похищения и убийства, в Моргане снова просыпается тяга к насилию.
В сериале появятся уже знакомые герои — сестра Декстера Дебра (Дженнифер Карпентер) и убийца Артур Митчелл (Джон Литгоу). Роль повзрослевшего сына главного героя исполнил начинающий актер Джек Элкотт. Шоураннером «Новой крови» стал Клайд Филлипс, который отвечал за первые четыре сезона оригинального «Декстера».
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«Психиатр по соседству», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 12 ноября
Марти (Уилл Феррелл) идет к психиатру Айзеку (Пол Радд), и терапия полностью меняет его жизнь: из застенчивого неудачника он превращается в амбициозного лидера. Правда, есть одно но: обаятельный Айзек нарушает правила профессиональной этики и становится лучшим другом и бизнес-партнером своего клиента, манипулируя его мнением и поведением. Марти не осознает, какое влияние «лечение» оказывает на его жизнь, а вот его сестра Филлис (Кэтрин Хан) быстро начинает подозревать неладное.
Сюжет черной комедии основан на реальной истории. Уилл Феррелл и Пол Радд не только сыграли главные роли, но и стали продюсерами шоу. Они уже работали вместе на съемках комедии «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди». Сценарий сериала написала Джорджия Притчетт («Наследники», «Беги»), за постановку отвечал Майкл Шоуолтер, режиссер ромкома «Любовь — болезнь».
«Мэр Кингстауна», 1-й сезон
Где смотреть: Paramount+ — с 14 ноября
Провинциальный Кингстаун находится в полном упадке, единственная приносящая доход отрасль — тюремный бизнес. Городком неофициально управляет семья Макласки, которая контролирует и заключенных, и полицию, и местную власть. Главу семьи по прозвищу Мэр играет Джереми Реннер, а роль его работающей в тюрьме матери исполняет двукратная обладательница «Оскара» Дайэнн Уист. Также в сериале снялись Кайл Чандлер («Волк с Уолл-стрит») и Эйдан Гиллен («Игра престолов»).
Главные темы криминальной драмы — коррупция, расизм и социальное неравенство. Сценарий писал Тейлор Шеридан («Йеллоустоун», «Ветреная река»).
«Шершни», 1-й сезон
Где смотреть: Showtime, Амедиатека, Кинопоиск — с 15 ноября
Талантливые старшеклассницы-футболистки попадают в авиакатастрофу над глухими лесами. Там девушки разбиваются на кланы и ради пропитания начинают охотиться друг на друга. Но на этом дело не заканчивается: в «Шершнях» покажут, что стало с участницами этих событий спустя 25 лет.
Взрослых героинь сыграли Кристина Риччи, Джульетт Льюис и Мелани Лински. Критики описывают сериал как встречу «Повелителя мух» и «Большой маленькой лжи». Шоу, снятое по сценарию Эшли Лайл и Барта Никерсона (вместе работали над «Нарко» и «Древними»), напоминает реальную историю 1972 года, когда команда регбистов потерпела крушение и выжившие спортсмены ели тела погибших. Среди режиссеров сериала — Карин Кусама («Тело Дженнифер», «Чужак», «Человек в высоком замке»).
«Король тигров: Убийство, хаос и безумие», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 17 ноября (премьера всех серий)
Продолжение сенсационного документального сериала об эксцентричном владельце диких кошек Джо Экзотике. В первом сезоне он разводил тигров и воевал с зоозащитницей Кэрол Баскин. В новых сериях Джо, который сейчас отбывает 22-летний срок, будет давать телефонные интервью из тюрьмы. Второй сезон затронет тему закрытия зоопарка, которым раньше владел Экзотик, а также ухудшение его здоровья.
В отличие от Джо, Кэрол Баскин отказалась участвовать в продолжении, заявив, что авторы принизили ее усилия по охране природы и обвинили в убийстве мужа. Еще один герой, владелец тигров Док Энтл, который прошлой осенью был обвинен в контрабанде львят, писал, что разочарован сериалом. Но у режиссеров Ребекки Чайклин и Эрика Гуда осталось «сумасшедшее количество» материала после съемок первого сезона, поэтому и Баскин, и Энтл, скорее всего, все-таки еще появятся.
«Зов ада», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 19 ноября (премьера всех серий)
Спустя два месяца после «Игры в кальмара» Netflix готов выпустить еще один корейский сериал о жестокой борьбе за выживание, который может стать новым хитом платформы. Действие фэнтези-хоррора происходит в мире, где каждый знает дату своей смерти. В предсказанный час рядом с людьми появляются ангелы смерти — жуткие сверхъестественные существа, которые начинают охоту за жертвой, чтобы утащить ее в ад. Группа религиозных фанатиков верит в божественное происхождение монстров и убеждает все больше напуганных людей присоединиться к их секте.
«Зов ада» снял Ён Сан-хо, режиссер «Поезда в Пусан». Главные роли исполнили Ю А-ин («Чикагская печатная машинка»), Пак Чон-мин («Это только мой мир»), Ким Хён-джу («Наблюдатель»), Вон Джин-а («Разморозь меня нежно»).
«Ковбой Бибоп», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 19 ноября (премьера всех серий)
Игровая адаптация культового аниме о команде наемников, которая разыскивает преступников в космосе. Сценарист Хавьер Грилло-Марсуа рассказывает, что в ней появится несколько новых сюжетных линий, которые расширят вселенную оригинала. Роль Спайка Шпигеля, главного охотника за головами, исполнил Джон Чо («Поиск»). В других ролях снялись Даниэлла Пинеда, Елена Сатине и Мустафа Жакир. Главного злодея Вишеза сыграл Алекс Хэсселл из «Пацанов». Роль сверхумного пса по кличке Эйн досталась обаятельному корги, названному в честь своего героя. Хотя в промоматериалах не было гениальной хакерши Эд, продюсер сериала Андре Немец заверил поклонников, что она тоже появится.
«Колесо времени», 1-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime Video — с 19 ноября
Экранизация одного из главных и самых масштабных фэнтези-произведений, вышедшего после «Властелина колец». Сага Роберта Джордана состоит из 14 романов, в которых появляется около 2 000 персонажей (для сравнения: в «Войне и мире» меньше 600). Во вселенной «Колеса времени» женщины занимают привилегированное положение, потому что только они могут использовать магию. Действие начинается в деревне Эмондов Луг. Накануне праздника в честь окончания зимы туда приезжают три чужестранца: леди Морейн (Розамунд Пайк), ее страж Лан (Дэниэл Хенни) и менестрель Том Меррилин (Александр Виллауме). Ночью на селение нападают страшные троллоки — суперсолдаты, скрещенные с животными. Леди Морейн считает, что они охотятся за тремя подростками (Джоша Страдовски, Барни Харрис и Маркус Рутерфорд), одному из которых суждено стать избранным и изменить мир, и предлагает им сбежать.
Корпорация Amazon надеется повторить феноменальный успех «Игры престолов» и не жалеет бюджета. Производство одного эпизода стоит больше 10 млн долларов (серии «Игры престолов» стоили от 6 до 15 миллионов). Чтобы добиться визуальной реалистичности, в пригороде Праги была построена, а затем полностью сожжена маленькая деревня. Актеров предупредили, что следующие 5–10 лет жизни им придется часто бывать в Чехии, где проходят съемки. «Колесо времени» уже продлено на второй сезон. Шоураннером стал создатель «Агентов „Щ.И.Т.“» Рэйф Джадкинс.
«Беспринципные», 2-й сезон
Где смотреть: Кинопоиск — с 18 ноября
Продолжение комедии об интимной жизни обитателей Патриков. Главный герой Славик (Павел Деревянко) вновь будет вести любовные и финансовые аферы. Генеральская жена Валентина (Кристина Бабушкина) пройдет тренинг личностного роста и решит стать депутатом, а питерцы Юля (Аглая Тарасова) и Паша (Павел Табаков) с новой силой будут стараться покорить Москву.
В режиссерское кресло вернулся Роман Прыгунов («Духless»). Большинство историй нового сезона созданы при участии Александра Цыпкина и не публиковались ранее.
«Великая», 2-й сезон
Где смотреть: Hulu, more.tv — с 20 ноября
В новых сериях сатирической комедии беременная Екатерина Великая (Эль Фаннинг) продолжит борьбу с мужем Петром III (Николас Холт) за российский престол. К актерскому составу второго сезона присоединилась Джиллиан Андерсон в роли матери Екатерины — Иоганны Елизаветы Гольштейн-Готторпской, которая узнает, что дочь готовит переворот, и приезжает в Петербург.
Смотрите сериал на more.tv и Кинопоиске в Плюсе с more.tv
«Соколиный Глаз», мини-сериал
Где смотреть: Disney+ — с 24 ноября
Рождественский сериал о Клинте Бартоне (Джереми Реннер), который после событий «Мстители: Финал» хочет завязать с супергеройством, но ему надо подготовить преемницу — лучницу Кейт Бишоп (Хейли Стайнфелд). Относительно спокойной жизни Бартона помешает Елена Белова (Флоренс Пью) — новая Черная Вдова, которая хочет отомстить за смерть сестры Наташи Романофф. В шоу впервые появится Эхо — глухая супергероиня индейского происхождения, которая умеет копировать боевой стиль любого соперника. Эту роль исполнила дебютантка Алаква Кокс, глухая девушка с ножным протезом родом из индейской резервации.
Что еще посмотреть
«Везет», 1-й сезон
Где смотреть: ivi — 4 ноября
Трагикомедия с Евгением Цыгановым в роли бывшего мотогонщика Ивана, который из-за алкозависимости лишился семьи и карьеры. Он завязывает с пьянством, становится «трезвым водителем» и начинает помогать своим клиентам — старому миллионеру, которого предала жена, отравленному египетскому дирижеру и юной секс-работнице. Лучшего друга Ивана, инспектора ДПС, сыграл Максим Лагашкин («Клиника счастья»), а роль его возлюбленной исполнила Светлана Ходченкова. В «Везет» свою последнюю роль в кино сыграл Владимир Меньшов. Режиссер и сценарист сериала Владимир Щегольков десять лет назад уже работал с Евгением Цыгановым над сериалом «Забытый». Актер сравнил сценарий нового проекта с произведениями Сергея Довлатова и Михаила Зощенко.
«Собор», 1-й сезон
Где смотреть: Первый канал, Okko — 4 ноября
Историческая драма Сергея Гинзбурга («Волчье солнце») об эпохе Петра I (Максим Аверин). Действие сериала будет разворачиваться в течение двадцати лет. В 1700 году крепостной Иван (Сергей Марин) влюбляется в княжескую дочь Марию (Светлана Иванова). Молодой человек не готов принять то, что они не могут быть вместе из-за разного социального статуса. В отчаянии Иван отрекается от бога и сбегает из деревни. В «Соборе» снялись Александр Балуев, Юлия Снигирь, Ян Цапник, Юрий Чурсин и другие. Сценарист сериала — Александр Шевцов («Мы из будущего»).
«Счастье», 1-й сезон
Где смотреть: tvN — с 5 ноября
Апокалиптический триллер о мире, в котором заразившиеся новым вирусом люди начинают страдать от неутолимой жажды. Вспышка заболеваемости происходит в высотном доме, оцепленном полицией. В замкнутом пространстве здоровым людям нужно избежать заражения и спастись от инфицированных. В сериале три главных героя: молодая полицейская (Хан Хё-джу), которая недавно переехала в эту высотку; влюбленный в нее детектив (Пак Хён-щик), пытающийся защитить девушку; и сотрудник медслужбы (Чо У-джин), который пытается понять, что же это все-таки за болезнь. Режиссер «Счастья» — Ан Гиль-хо, создатель популярных корейских шоу «Незнакомец» и «Истории молодых».
«Чиновница», 1-й сезон
Где смотреть: KION — 5 ноября
Героиня Виктории Толстогановой — чиновница регионального минздрава, начальница финансового департамента Арина Алферова. Она может позволить себе квартиру в центре города, дорогие машину и украшения, шопинг-поездки в Москву. Ее любовник (Максим Виторган) ведет бизнес с крупнейшим фармацевтическим предприятием региона, и Арина помогает выигрывать тендеры нужным людям и закрывает глаза на ошибки в расчетах. Один из таких людей — фармацевтический магнат Цалов (Алексей Агранович), который выводит на рынок поддельные и просроченные лекарства. Все это не волновало Арину до тех пор, пока от таких таблеток не умерла ее мать. Чиновница решает втереться в доверие Цалову, встроиться в его коррумпированную цепочку, выйти на самого главного и потопить всех. Восьмисерийную антикоррупционную мелодраму сняла Оксана Карас («Доктор Лиза»).
«Саня, газуй!», 1-й сезон
Где смотреть: Okko — 7 ноября
Комедия Филиппа Абрютина («Команда мечты») о девушке Саше (Арина Федорова), которая работает автослесарем в провинции. Однажды Саша помогает владельцу крупного автосервиса (Олег Тактаров), и у нее появляется шанс переехать в большой город. Сане предстоит столкнуться с пренебрежительным отношением коллег и клиентов и доказать им свой профессионализм. Отца героини сыграл Андрей Федорцов («Убойная сила»).
«Сшиватель», 1-й сезон
Где смотреть: AMC+, Кинопоиск — с 11 ноября
Британский триллер о детективах, ищущих маньяка, который сшивает кукол из тел своих жертв. Серийный убийца решает поиграть с полицией и публикует имена тех, кого будет убивать дальше. В список попал и ведущий расследование Нейтан Роуз (Генри Ллойд-Хьюз). Сериал снят по роману Дэниела Коула, современного английского писателя, который раньше работал парамедиком.
«В Бореньке чего-то нет», 1-й сезон
Где смотреть: START — c 11 ноября
Комедия по одноименному спектаклю «Квартета И». Члены съемочной группы собираются на «шапку» — вечеринку в честь окончания съемок — и, выпив, начинают делиться наболевшим о коллегах и проделанной работе. Главным героем стал рефлексирующий режиссер Максим (Максим Виторган). Роль его любовницы исполнила Виктория Толстоганова. В сериале снялись все участники «Квартета И», а также Алексей Агранович, Павел Майков, Полина Ауг, Юлия Топольницкая и Анастасия Уколова.
«Бегущий по лезвию: Черный лотос», 1-й сезон
Где смотреть: Adult Swim — с 14 ноября
Аниме-сериал, действие которого происходит во вселенной «Бегущего по лезвию». В 2032 году девушка-репликант Эль отправляется в путешествие, чтобы вспомнить свое прошлое. Продюсером проекта выступил Ридли Скотт, поставили шоу Синдзи Арамаки («Космический пират Харлок») и Кэндзи Камияма («Восточный Эдем»).
«Вне себя», 1-й сезон
Где смотреть: PREMIER — с 18 ноября
Детективная комедия о талантливом финансисте Диме (Евгений Стычкин), который постоянно видит призраков тех, в чьей смерти, по его мнению, он виноват. Так, по утрам к Диме приходит его убитая жена Марина (Елена Лядова), днем он общается с американкой Мадлен (Энджи Сепеда), погибшей на его глазах. Вечером у него гостит застрелившийся любовник жены, следователь Игорь, а круглые сутки Диму сопровождает покончивший с собой стартапер (Иван Макаревич), проект которого Дима отказался финансировать. Герой не выдерживает и обращается к психологу, чтобы вылечиться и вернуть опеку над сыном. А еще Дима решает раскрыть убийство супруги, и это не приводит ни к чему хорошему. Шоураннер сериала Александр Дулерайн определяет жанр «Вне себя» как сюрреалистический триллер с элементами черной комедии.
«Сексуальная жизнь студенток», 1-й сезон
Где смотреть: HBO Max, Амедиатека, Кинопоиск — с 19 ноября
Комедия о девушках, которые поступают в престижный колледж и заодно открывают свою сексуальность. В шоу четыре главные героини: уверенная в себе дочка сенатора Уитни (Alyah Chanelle Scott), острая на язык Бела (Амрит Каур), сдержанная Лейтон (Reneé Rapp) из республиканской семьи и амбициозная провинциалка Кимберли, которую сыграла старшая сестра Тимоти Шаламе — Полин («Король Стейтен-Айленда»). Шоу о трудностях взросления создали Минди Кейлинг («Офис») и Джастин Ноубл («Бруклин 9-9»).
The Beatles: Get Back, мини-сериал
Где смотреть: Disney+ — с 25 ноября
Документальный сериал Питера Джексона о времени, когда группа The Beatles записывала свой последний альбом «Let It Be». Проект основан на 55 часах архивных видеоматериалов и 140 часах аудиозаписей. В работе над сериалом Джексону помогали Пол Маккартни, Ринго Старр, Йоко Оно и Оливия Харрисон. В фильмографии режиссера есть еще один док, построенный на архивных кадрах, — «Они никогда не станут старше» о солдатах Первой мировой войны, который был высоко оценен критиками.
«Один обычный день», мини-сериал
Где смотреть: Coupang Play — с 27 ноября
Корейский ремейк британского «Уголовного правосудия» с Беном Уишоу. Молодой неопытный адвокат (Чха Сын-вон) берется защитить студента (Ким Су-хён), которого обвиняют в убийстве женщины. Ли Мён-у не раз снимал детективные сериалы, среди которых комедийный «Вспыльчивый священник» и мелодраматичный «Шепот».
«Моя большая тайна», 1-й сезон
Где смотреть: Okko — ноябрь
Молодежный детективный триллер с элементами мелодрамы. В центре истории — студентка Международной дипломатической академии стран АТЭС Соня Кимаева (Кристина Кучеренко), которая возвращается в общежитие академии, чтобы расследовать самоубийство лучшей подруги Кати: ей кажется, что та не могла покончить с собой. Девушка узнает, что у студентов и преподавателей вуза есть доступ к Катиному дневнику. Сериал снял Никита Грамматиков, один из режиссеров драмы «Учителя», а Кристина Кучеренко получила за свою работу приз как лучшая актриса на фестивале «Пилот».
Остальное
«Нарко: Мексика», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix — 5 ноября (премьера всех серий)
В финальном сезоне криминальной драмы группировки наркоторговцев продолжат войну друг с другом. Действие новых серий развернется в 90-х годах. Приглашенной звездой шоу станет пуэрториканский рэпер Bad Bunny.
«Дикинсон», 3-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 5 ноября
В последнем сезоне молодая поэтесса Эмили Дикинсон (Хейли Стайнфелд) переживает ужасы Гражданской войны в Америке. Девушке предстоит ответить на вопрос: может ли поэзия исцелять людей? В сериале появятся новые знаковые для американской культуры личности: рожденная в рабстве феминистка Соджорнер Трут (Ziwe Fumudoh), поэт-новатор Уолт Уитмен (Билли Айкнер) и обладательница Пулитцеровской премии Сильвия Плат (Хлоя Файнмен).
«Большой рот», 5-й сезон
Где смотреть: Netflix — 5 ноября (премьера всех серий)
Каждый сезон взрослой анимационной комедии напоминает зрителям о трудностях полового созревания. Например, первый сезон был посвящен теме стыда, а четвертый — теме тревоги. В новых сериях авторы покажут, как любовь трансформируется в ненависть.
«Йеллоустоун», 4-й сезон
Где смотреть: Paramount Network, Кинопоиск — с 7 ноября
Неовестерн с Кевином Костнером о семье Даттон, которая пытается спасти свое ранчо от застройщиков, инвестиционных компаний и индейцев из резервации. К актерскому составу присоединятся двукратная номинантка на «Оскар» Джеки Уивер и Пайпер Перабо.
«Игра», 1-й сезон
Где смотреть: Paramount+ — с 11 ноября
Перезагрузка одноименного сериала об игроках в американский футбол. Действие нового сериала будет разворачиваться в Лас-Вегасе и предложит современный взгляд на культуру чернокожих через призму американского футбола. Героям предстоит бороться за славу, богатство и любовь, попутно сталкиваясь с расизмом и классовыми проблемами. Игру снял Кевин Брэй, один из режиссеров «Утреннего шоу» и «Беги». В сериале появится часть актеров из оригинального шоу, в частности Коби Белл, исполнявший одну из главных ролей.
«Ничего страшного», 1-й сезон
Где смотреть: VK, «Одноклассники» — с 11 ноября
Семья Бегловых переезжает в новый город и сталкивается с травлей на работе, в школе и в интернете. Спасти героев из безвыходной ситуации попытается некий Агент из будущего. Драма с элементами научной фантастики снята по мотивам реальных историй жертв буллинга. В основе проекта лежит одноименный интерактивный скринлайф-спектакль. В главных ролях — Алиса Хазанова («Краткий курс счастливой жизни»), Виталий Кудрявцев («Аутло»), Ясмина Омерович (UFO) и Кирилл Белобородов («Изи катка»).
«Флэш», 8-й сезон
Где смотреть: The CW, Кинопоиск — с 17 ноября
В восьмом сезоне сверхбыстрый супергерой Барри Аллен (Грант Гастин) встретит нового противника — инопланетянина-телепата Десперо (Тони Кёрран). Шоураннер Эрик Уоллес пообещал, что, кроме сражений, в шоу будет много романтики.
«Ривердэйл», 6-й сезон
Где смотреть: The CW — с 16 ноября
Шестой сезон подросткового детектива выходит спустя всего месяц после завершения пятого. Актерский состав покинул Марк Консуэлос, игравший отца Вероники Лодж. Зато в новых сериях появится Сабрина Спеллман (Кирнан Шипка) из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины», который также снят по комиксам Archie. Юная ведьма придет на помощь Шерил Блоссом (Мэделин Петш), когда та будет больше всего в этом нуждаться.
«Хит-Манки», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu — с 17 ноября
Анимационный сериал о макаке из комиксов Marvel, которая научилась у человека боевым искусствам и стала убивать преступников. Умершего наставника, который является к Хит-Манки в образе призрака, озвучил Джейсон Судейкис из «Теда Лассо».
«Звездный путь: Дискавери», 4-й сезон
Где смотреть: Paramount+ — с 18 ноября
Экипаж исследовательского корабля «Дискавери» столкнется с угрозой, которая может уничтожить всю галактику. В финале третьего сезона Майкл Бёрнем (Сонекуа Мартин-Грин) получила звание капитана и возглавила управление звездолетом.
«Шоу Капхэда!», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 19 ноября (премьера всех серий)
Мультсериал по мотивам компьютерной игры «Cuphead», в котором импульсивный Капхэд и осторожный Магмен пытаются вернуть должок дьяволу и попадают в неприятности. Их противником станет Дайс — правая рука дьявола, которого озвучил Уэйн Брэди (брат Барни Стинсона из «Как я встретил вашу маму»).
«Шпионка Гарриет», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — с 19 ноября
11-летняя Гарриет мечтает стать писательницей. Чтобы больше узнать о мире и собрать фактуру для будущих великих романов, девочка начинает следить за окружающими людьми и попадает в круговорот нелепых и смешных ситуаций. Мультсериал снят по классическому детскому роману Луиз Фитцхью, вышедшему в 1964 году.
«Власть в ночном городе. Книга вторая: Призрак», 2-й сезон
Где смотреть: Starz, Амедиатека, Кинопоиск — с 22 ноября
Криминальная сага, спродюсированная Фифти Сентом, о трудном взрослении Тарика (Майкл Рейни-мл.) — сына влиятельного наркоторговца, который не хочет повторять ошибки отца, но, пытаясь защитить свою семью, оказывается втянут в криминальные разборки.
«Властелины вселенной: Откровение», 2-я половина 1-го сезона
Где смотреть: Netflix — с 23 ноября
Анимационный проект Кевина Смита, основанный на серии игрушек компании Mattel и одноименном мультфильме 1980-х. По сюжету принц Адам пытается защитить планету от черного колдуна Скелетора.
«Ханна», 3-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime — с 24 ноября
Продолжение драматического экшена о воспитанной в изоляции Ханне (Эсме Крид-Майлс), которая пытается разгадать тайну своего происхождения. В третьем сезоне девушка попытается уничтожить организацию Utrax, которая сделала из нее профессиональную убийцу.
«Полезные советы от Джона Уилсона», 2-й сезон
Где смотреть: HBO, Амедиатека, Кинопоиск — с 27 ноября
Документальная комедия Джона М. Уилсона, в которой режиссер пытается ответить на бытовые и философские вопросы с помощью жителей Нью-Йорка. В первом сезоне он разбирался, как вести светскую беседу, разделить чек и приготовить идеальное ризотто. В новых сериях Уилсон даст еще шесть новых жизненно важных советов.
Автор: Сабрина Карабаева