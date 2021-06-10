«Приключения Пети и Волка»: еще один хит от сценариста «Смешариков» в духе «Рика и Морти»

В 2018 году вышла первая серия о приключениях сообразительного школьника Пети и волшебного авантюриста Волка. С тех пор они успешно разрешили много сложных ситуаций сказочных героев, стали друзьями, понравились детям и взрослым. На КиноПоиске вышел второй сезон о путешествиях между мирами, в связи с чем мы разбираемся, в чем уникальность анимационного проекта Алексея Лебедева, ведущего сценариста «Смешариков».

О чем сериал

Обычный школьник Петя встречает маленького волшебного волка. Волк умеет говорить и путешествует по сказочным мирам, чтобы помогать мифическим существам решать «проблемы специфического характера». Вместе эта парочка становится командой быстрого реагирования: спасает Кощея Бессмертного от воров и преследователей, сопровождает Бабу-ягу к дочке, выручает потерявшего Жар-птицу царя Гороха, выдает Царевну-лягушку замуж, возвращает блудного Колобка деду с бабкой и разруливает множество спорных ситуаций между представителями волшебного сообщества.

Каждая серия построена по принципу детектива: у Волка появляется очередное дело, к решению которого он привлекает Петю. Герои путешествуют по разным мирам, встречаются с фантастическими существами, которые частенько приводят их в Петербург, где живет Петя, доводя ситуацию почти что до триллера, боевика или комедии абсурда.

Каждое новое дело — это еще и портал во вселенную с новыми героями. В качестве основы создатели «Пети и Волка» опираются на разнообразный фольклор, известных литературных героев и необычных персонажей. В компании с Кощеем Бессмертным, Бабой-ягой, Змеем Горынычем и Водяным на экране появляются гномы и великаны, клоны и роботы, монстры и вампиры, невидимки и джинны. Стремительные перемещения Пети и Волка диктуют столь же быстрый монтаж и задают ритм каждой серии. События, локации сменяют друг друга, и в 11-минутные эпизоды укладываются завязка, основное действие и разрешение конфликта.

Он не только для детей

«Приключения Пети и Волка» студии «Союзмультфильм» — сериал для всей семьи. Здесь выразительная 2D-анимация и многоплановый юмор: детям нравятся сказочные приключения героев, взрослым — актуальные шутки и пасхалки. Некоторые называют сериал российским вариантом «Рика и Морти»: безумный взрослый (здесь это Волк) и наивный подросток путешествуют по невероятным мирам. Другие находят в сюжете переклички с приключениями жителей Ромашковой долины из «Смешариков»: психологические и социальные проблемы транслируются через вроде бы детские сюжеты. Но «Петю и Волка» отличают прежде всего самобытность и обращение к давно любимым образам. Вереница сказочных и мифических существ, обычная семья в необычных обстоятельствах, Петербург как основное место действия — вот основные крючки шоу.

Волшебные герои — гости каждого эпизода, через которых зритель погружается в сказочные проблемы, очень похожие на человеческие. Их столкновение с немагическим миром часто приводит к веселым (и стрессовым!) ситуациям. Кощей пугает врачей своим бессмертием, царь Горох провожает дедушку Пети в больницу, безумный ученый с помощью особой формулы превращает петербуржцев в невидимок, а пробравшийся в мир людей граф вампир обращает в себе подобных кучу случайных прохожих. В отличие от «Смешариков», чьи герои взаимодействуют с такими же выдуманными героями, в «Приключениях Пети и Волка» основная интрига строится именно на смешении в одном пространстве персонажей из разных вселенных.

Тандем-перевертыш

На первый взгляд, перед нами классическая сказочная парочка: герой и волшебный зверь, который становится его проводником в мир приключений. На деле оба персонажа равноценны и самодостаточны. Волк не канонический сказочный помощник — напротив, он берет в помощники Петю, так как обнаруживает у него талант «разруливать кризисные ситуации». Петя — полезный напарник, который разбирается в гаджетах и во многих предметах — от квантовой физики до свадебной моды.

В начале первого сезона каждый из них действует в своих интересах. Волк помогает сказочным существам решать вопросы благодаря способности перемещаться по разным мирам через шкафы, сундуки, ящики, дупла деревьев и другие замкнутые пространства. Петя же не в силах отказаться от путешествий, которые разнообразят его обыкновенную жизнь. Интрига в каждой серии развивается вертикально: Волк находит новое дело, подключает (а иногда втягивает против воли) к нему Петю, и в конце серии проблема решена. Но вместе с тем линии героев развиваются горизонтально от сюжета к сюжету: их профессиональные отношения превращаются в дружеские, Петю узнают в волшебном мире, и, в конце концов, сказка и реальность сплетаются настолько, что в мир Волка погружаются и родители, и дедушка, и учительница Пети.

Главная фишка

Как было сказано, «Петя и Волк» классно интерпретируют знакомые по сказкам образы и ситуации, пытаясь при этом говорить о проблемах современного общества. Так, например, Петя без стеснения признается, что у него депрессия и трудности с самооценкой, головы Змея Горыныча переживают растроение личности, а Монстр Франкенштейна вспоминает травматичное детство без отца. Или вот еще: проблема мигалок отражена в истории дочки Бабы-яги, которая работает в районной администрации и которой ступа нужна, чтобы без пробок добираться на работу. Петя пугает всех эпидемией птичьего гриппа, отгоняя толпу от Жар-птицы. Вместо рукопашного боя головы Змея Горыныча устраивают с богатырями музыкальные баттлы.

Также «Приключения Пети и Волка» нашпигованы отсылками к мировой масскультуре и обыгрыванием всевозможных стереотипов и жанров. Герои здесь распевают «Пусть бегут неуклюже», смотрят комедии Гайдая, попадают во временные петли и секретные военные лаборатории. Например, в одной только серии «Дело Колобка» есть отсылки к советской сказке «Варвара-краса, длинная коса», «Большому Лебовски», «Винни Пуху» и картине «Американская готика» Гранта Вуда, цитирование и пародирование которой превысили в мировом кино все мыслимые пределы. Иногда авторы заигрывают с целыми киножанрами: чтобы Дед Мороз вспомнил, кто он такой, ему включают подборку новогодних анимационных фильмов, но неожиданно туда попадает боевик, а потом и мелодрама, от просмотра которой Снегурочка буквально начинает плавиться. Монстр Франкенштейна — типичный рэпер-бунтарь, непонятый обществом, который повсюду рисует букву «м», которую считает своим тегом и способом самовыражения.

Авторская анимация

Вместе с Алексеем Лебедевым режиссерами нескольких эпизодов выступили Наталья Мирзоян, известная своими работами в «Смешариках», спин-оффе «ПинКод» и авторскими мультфильмами «Пять минут до моря» и «Привет, бабульник!», и Роман Соколов, также работавший с Лебедевым над «Смешариками» и другим совместным проектом, «Пиратская школа», и выступавший художником-постановщиком в фильме «Он не может жить без космоса» Константина Бронзита, одного из продюсеров «Приключений Пети и Волка».

«Приключения Пети и Волка» сделаны в 2D-анимации с нарочитой криповостью в духе тех же классических сезонов «Смешариков»: неправдоподобные персонажи с пластичными частями тела в плоском мире. С одной стороны, нет перебора с количеством деталей, что позволяет несколько быстрее оживлять героев. Но при этом «Приключения Пети и Волка» визуально богаче, чем, например, другие популярные сериалы «Союзмультфильма» — «Оранжевая корова» и «Зебра в клеточку», прежде всего ориентированные на младшую аудиторию.

Волк — маленький, чуть пухловатый, но очень проворный и по-своему очаровательный. Внешний вид позволяет ему притворяться собачкой, если того требует ситуация. Петя — современный школьник, чаще всего одетый в темно-синюю форму, но яркости ему добавляют пышные каштановые волосы, крупные глаза, выразительные брови и румянец на щеках. В остальных персонажах можно различить некоторые традиционные черты. Например, дедушка низенький, с седыми волосами и бородой; учительница Мария Ивановна носит высокую прическу и очки; Кощей — высокий и костлявый, а Колобок, конечно, желтый и круглый. Но при этом в облике каждого присутствует что-то уникальное. У вещей птицы Гамаюн грустные уставшие глаза, Баба-яга носит стильное пальто, а Царевна-лягушка — свадебное платье.

Авторы сериала изящно работают с цветом и многоплановыми композициями. Благодаря прорисовке теней и использованию полутонов на фоне изображение не кажется плоским. Кроме того, практически в каждом кадре много деталей — не только однотонный фон и персонаж, а целые панорамы города, продуманные миры, где даже травинка качается на ветру как живая.

Миры Пети и Волка

Петя живет вроде бы в обычном Петербурге с улицами, проспектами, каналами, парками, метро; у его семьи просторная квартира, у него уютная комната с большим шкафом, из которого в каждой серии появляется Волк. Вместе они попадают в миры вампиров, невидимок, клонов, великанов и карликов, в царства, королевства и старинные города с замками, лесами, степями и пустынями. Фоны в каждой локации разнообразны по цветовым решениям и отражают сюжет, помогая выразить состояние героев. Минималистичный ночной пейзаж вокруг заброшенного особняка делает серию «Дело о привидениях» еще загадочнее. Жар-птицу ловят в палеонтологическом музее с чучелами мамонтов и скелетами динозавров («Дело о Жар-птице и царе Горохе»). Лунный ландшафт — идеальное место для поселения колонии нанороботов («Дело о лесном духе и суперроботе»). А питерская подземка заостряет одиночество брошенного всеми Монстра Франкенштейна («Дело Монстра Франкенштейна»).

Вердикт: зачем смотреть и пересматривать

Чтобы вспомнить классические сказки про Кощея Бессмертного, Бабу-ягу, Водяного и Кота ученого. Посмеяться над волшебными проблемами героев, которые вполне себе человеческие: Колобок попал в мир спортивных махинаций, у Деда Мороза амнезия, а Снегурочка растаяла от чувств. Послушать, как Монстр Франкенштейна читает рэп, оценить превращение Русалки-женщины из сказки Пушкина в Русалку-мужчину и понять, какие преимущества есть у бессмертных вампиров. Ну, и найти пасхалки из любимых мультфильмов или известных фильмов.

Смотрите оба сезона анимационного сериала «Приключения Пети и Волка» на КиноПоиске в Плюсе