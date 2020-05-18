«Смешарики»: Как создают наш любимый мультсериал

Что идет первым — анимация или озвучка? Сколько времени занимает работа над серией? И самый важный вопрос: каждый ли раз Копатычу рисуют его домик? В честь 18-летия «Смешариков» КиноПоиск попросил авторов сериала раскрыть секреты и показать, как создают наш любимый мультсериал.
Первая серия о приключениях жителей Ромашковой долины вышла в 2003 году. С тех пор «Смешарики» стали одним из главных отечественных мультсериалов, получили несколько спин-оффов («Смешарики: ПинКод» и «Малышарики»), освоили 3D и год назад триумфально вернулись в классическом двухмерном формате.
В чем причина такой многолетней популярности? Авторы вспоминают, что с самого начала стремились создавать детский сериал по-взрослому. Юных зрителей в «Смешариках» привлекают обаятельные герои и забавные ситуации, а взрослых — философские размышления на понятном языке и изящные отсылки к поп-культуре (в каком еще мультсериале для детей вы встретите визуальные цитаты из Джармуша и Хичкока?). Соавтор «Смешариков», основатель группы компаний «Рики» и куратор КиноПоиск HD Илья Попов объясняет: «Все коллизии сюжетов рождаются из взаимодействия персонажей, их искреннего и любознательного отношения к жизни, друг к другу. Нас очень быстро приняла родительская аудитория, мы это почувствовали и поняли, что двигаемся в нужном направлении».
«Смешарикам» удалось стать универсальной историей, погружаться в которую интересно зрителю любого возраста. Авторы умело вплетают даже сложные темы в сюжетную линию, предлагая детям задуматься об окружающем мире, а родителям — обсудить с ребенком увиденное. «Мы не сюсюкаемся со зрителями, не общаемся с детьми с позиции взрослого», — говорит Илья Попов. Пожалуй, это главное, что подкупает в «Смешариках».
Над мультсериалом работает огромная команда (80 человек!), а производство одной шестиминутной серии занимает в среднем четыре месяца. На примере эпизода «Клуб разбитых сердец» рассказываем, как происходит работа над серией.
Сценарий и раскадровка
Сценарий — это, конечно же, первый этап производства. В команде несколько сценаристов. Как рассказывает ведущий режиссер сериала Денис Чернов, при хорошем раскладе автор может написать сценарий к серии буквально за день. После этого режиссер работает над раскадровкой, учитывая общую тему эпизода, содержательность диалогов, пластику движения героев и другие нюансы.
В разговоре с КиноПоиском Чернов вспоминает, как для самых первых сцен раскадровку делали на бумаге, и это было очень неудобно: «Нарисовал часть, а потом понимаешь, что надо было еще одну картинку добавить в сцену, и начинаешь искать, куда бы ее вставить. Теперь благодаря программам все спокойно корректируется в процессе, и сцены можно менять местами, если такая идея пришла в голову». Сейчас все раскадровки «Смешариков» создают в программе Toon Boom Storyboard Pro.
Не менее важно видение режиссера, который должен представить (и почувствовать!) общее впечатление от серии и объяснить его команде, чтобы та донесла его до зрителя. Для этого у аниматоров есть термин «график настроения». «Это некое ощущение того, как каждая сцена работает в мультфильме, как она воздействует на зрителя, как способствует пониманию истории. Шесть минут удержать в памяти не так сложно, так что у меня этот график в голове как кривая, разделенная на части. Когда я понимаю, что эти части пропорциональны друг другу, когда темп повествования меняется с медленного на взрывной, а затем опять выходит на паузу, тогда серия сложилась, — объясняет Денис Чернов. — Я иногда представляю себе музыку или набор каких-то пульсирующих мелодий, которые соответствуют сцене или серии в целом. Они помогают мне понять амплитуду смены настроения и частоту событий. Анимация очень сильно связана с ритмом звуков». Чернов предлагает провести эксперимент: включить любую серию «Тома и Джерри» без изображения, только со звуком и попытаться понять, что происходит на экране — общее ощущение будет понятно.
Зрители, конечно, об этом графике настроения не догадываются. Мы непроизвольно считываем сочетания активного с медленным, лиричного со смешным. Но режиссеру важно все просчитать заранее. «Если график будет монотонным, зритель быстро утомится, ему просто будет неинтересно, а мы этого не хотим», — говорит Чернов.
Озвучка
Для того чтобы понимать, сколько длится та или иная сцена, нужны записи шумов, черновая музыка и, конечно, голоса актеров. Поэтому озвучка серии происходит сразу после раскадровки.
Это сейчас голоса Кроша, Нюши и других смешариков узнаваемы и неповторимы, а поначалу актеры озвучивания провели немало времени, придумывая, как должны звучать их персонажи. «Мы много искали и заимствовали, когда решали, как должны звучать эти персонажи, — рассказывает Сергей Мардарь, голос Совуньи и Кар-Карыча. — А потом я решил попробовать для Совуньи манеру речи одной своей знакомой. Идея всем понравилась, и нужный тон был найден. Так Совунья стала носительницей моих личных наблюдений, которые удалось воплотить в актерском образе». Кар-Карыч, в отличие от нее, полностью собирательный герой.
Включите звук, чтобы послушать, как звучат Совунья и Кар-Карыч в озвучке Сергея Мардаря
Чтобы не запутаться в голосах, Сергей поначалу озвучивал своих героев по очереди. Если первым в серии говорил Кар-Карыч, сначала записывались все его реплики, а Совуньи следом. С годами необходимость в разделении отпала сама собой. «Когда так долго работаешь с героями, персонажи как будто подчиняют себе голос, — смеется актер. — Уже непонятно, кто кого озвучивает — либо я их, либо они меня!»
Обычно на запись уходит до сорока минут, если у героев много реплик, и 10—15 минут, если персонаж в серии говорит меньше. Иногда актерам озвучки приходится даже подменять друг друга, записывая черновые реплики, чтобы материал мог перейти дальше в руки аниматоров.
Анимация
После раскадровки и озвучивания режиссер делает аниматик — серию статичных картинок, ключевых кадров будущей серии. На этой основе вычисляются хронометраж сцен, характер движения героев и мизансцены. Другими словами, аниматик помогает понять общий ритм серии и ее наполнение.
Озвученные фрагменты из аниматика серии «Клуб разбитых сердец»
Поделенный на части аниматик переходит в работу к художникам-аниматорам, каждый из которых трудится над своей сценой. Параллельно художники по фонам работают над фоновой частью серии. За годы работы над «Смешариками» у команды собралась внушительная библиотека изображений, которая пополняется с каждым новым эпизодом. Работа над серией значительно убыстряется, если в библиотеке есть подходящий фон. «Конечно, рисовать триста раз один и тот же домик Копатыча смысла нет», — рассказывает Чернов. Но и без свежих фонов не обходится. В серии с диапазоном в 60—110 сцен оригинальных фонов может быть примерно 30—40.
Сравнение аниматика и серии
После того как анимированные сцены и фоны готовы, их собирают в единый видеоряд и отправляют на ошумление.
Денис Чернов признается, что иногда часть сцен приходится вырезать, чтобы уложиться в хронометраж. Но в таких случаях важно помнить о компромиссе с коллегами. «Ты представил какое-то действие определенным образом, но аниматор разыграл его совсем иначе. Тогда у тебя первая реакция: „Подождите, ребята, я задумывал все по-другому!“ Но потом ты задаешь себе вопрос: отвечает ли эта сцена общей задаче? И если ответ „да“, нужно принять ее, согласиться с видением художника или композитора, который придумал музыку. Они такие же полноправные авторы, как и режиссеры».
Обычно в «Смешариках» задействовано несколько команд и параллельно запущено в производство несколько серий. Один эпизод может быть на начальном этапе разработки сценария, другой — уже в работе аниматоров, а третий находится у звукорежиссера, который подбирает необходимые шумы и сводит весь звуковой ряд серии воедино.
Работа над сериалом — это исследование. Когда мир «Смешариков» только начинал создаваться, и авторы, и зрители знали о нем очень мало, но с каждой серией информации становится больше. «Сейчас я могу сказать, что мы знаем о вселенной смешариков очень многое, — говорит Чернов. — Но все-таки это не исключает, что в этом знакомом мире могут произойти необычные события и герои сделают то, чего ты от них совсем не ждал».
Автор: Екатерина Семёнова, при участии Ани Шпильковской и Александры Радкевич
Фото: пресс-служба ГК «Рики»