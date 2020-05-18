«Смешарики»: Как создают наш любимый мультсериал

Не менее важно видение режиссера, который должен представить (и почувствовать!) общее впечатление от серии и объяснить его команде, чтобы та донесла его до зрителя. Для этого у аниматоров есть термин «график настроения». «Это некое ощущение того, как каждая сцена работает в мультфильме, как она воздействует на зрителя, как способствует пониманию истории. Шесть минут удержать в памяти не так сложно, так что у меня этот график в голове как кривая, разделенная на части. Когда я понимаю, что эти части пропорциональны друг другу, когда темп повествования меняется с медленного на взрывной, а затем опять выходит на паузу, тогда серия сложилась, — объясняет Денис Чернов. — Я иногда представляю себе музыку или набор каких-то пульсирующих мелодий, которые соответствуют сцене или серии в целом. Они помогают мне понять амплитуду смены настроения и частоту событий. Анимация очень сильно связана с ритмом звуков». Чернов предлагает провести эксперимент: включить любую серию «Тома и Джерри» без изображения, только со звуком и попытаться понять, что происходит на экране — общее ощущение будет понятно.

Зрители, конечно, об этом графике настроения не догадываются. Мы непроизвольно считываем сочетания активного с медленным, лиричного со смешным. Но режиссеру важно все просчитать заранее. «Если график будет монотонным, зритель быстро утомится, ему просто будет неинтересно, а мы этого не хотим», — говорит Чернов.