В подкасте «Смотри у меня» мы каждую неделю рассказываем о премьерах и просто хороших фильмах и сериалах, доступных на КиноПоиске по подписке. Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра КиноПоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.

В специальной рубрике «На все случаи жизни» ведущие рекомендуют кино, которое подходит для абсолютно разных жизненных ситуаций.