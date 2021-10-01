КиноПоиск
Смотри у меня

ПодкастСоветуем фильмы и сериалы про школу для вампиров, холостяка на свадьбе и героев сказок

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Тяжело ли «Холостяку на свадьбе», тем более чужой? Почему «Приключения Пети и Волка» — новый «Гравити Фолз»? Как сериал «Наследие» умудряется быть миксом из «Баффи» и «Зачарованных», но если бы их написал Габриэль Гарсия Маркес? Почему «Вина» — идеальный сериал для любителей Гая Ричи и «Преступления и наказания»? И какой фильм Ноа Баумбака смотреть, чтобы понять разницу между бумерами и миллениалами?

Подкаст доступен в Яндекс.МузыкеApple PodcastsGoogle Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В подкасте «Смотри у меня» мы каждую неделю рассказываем о премьерах и просто хороших фильмах и сериалах, доступных на КиноПоиске по подписке. Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра КиноПоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.

В специальной рубрике «На все случаи жизни» ведущие рекомендуют кино, которое подходит для абсолютно разных жизненных ситуаций.

Что мы рекомендуем

«Холостяк на свадьбе» (2020)

Французская комедия о невротике с разбитым сердцем, который готовит речь для свадьбы сестры.


«Приключения Пети и Волка» (2018 — настоящее время)

Сериал о приключениях обычного школьника Пети и его друга Волка, связывающего мир людей с миром сказок. Анимация для детей и взрослых от «Союзмультфильма».

«Наследие» (2018 — настоящее время)

Сериал о ведьмах, вампирах и оборотнях, которые учатся магии в школе Сальваторе для молодых и одаренных. Спин-офф «Древних» и «Дневников вампира».

«Вина» (2019 — настоящее время)

Британский мини-сериал о двух братьях, которые скрывают, что насмерть сбили человека.

Рубрика «На все случаи жизни»

Лучший фильм для тех, кому сложно понимать новое поколение

«Пока мы молоды» (2014)

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Вопросы и отзывы о подкасте пишите на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди

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Похождения Винни и его подельников в британской глубинке. Остроумная криминальная комедия с Джозефом Гилганом
В главных ролях:Джозеф Гилган, Дэмиен Молони, Мишель Кигэн, Том Хэнсон, Аарон Хеффернан
Режиссер:Джон Райт
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