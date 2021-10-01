Тяжело ли «Холостяку на свадьбе», тем более чужой? Почему «Приключения Пети и Волка» — новый «Гравити Фолз»? Как сериал «Наследие» умудряется быть миксом из «Баффи» и «Зачарованных», но если бы их написал Габриэль Гарсия Маркес? Почему «Вина» — идеальный сериал для любителей Гая Ричи и «Преступления и наказания»? И какой фильм Ноа Баумбака смотреть, чтобы понять разницу между бумерами и миллениалами?
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В подкасте «Смотри у меня» мы каждую неделю рассказываем о премьерах и просто хороших фильмах и сериалах, доступных на КиноПоиске по подписке. Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра КиноПоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.
В специальной рубрике «На все случаи жизни» ведущие рекомендуют кино, которое подходит для абсолютно разных жизненных ситуаций.
Что мы рекомендуем
«Холостяк на свадьбе» (2020)
Французская комедия о невротике с разбитым сердцем, который готовит речь для свадьбы сестры.
«Приключения Пети и Волка» (2018 — настоящее время)
Сериал о приключениях обычного школьника Пети и его друга Волка, связывающего мир людей с миром сказок. Анимация для детей и взрослых от «Союзмультфильма».
«Наследие» (2018 — настоящее время)
Сериал о ведьмах, вампирах и оборотнях, которые учатся магии в школе Сальваторе для молодых и одаренных. Спин-офф «Древних» и «Дневников вампира».
«Вина» (2019 — настоящее время)
Британский мини-сериал о двух братьях, которые скрывают, что насмерть сбили человека.
Рубрика «На все случаи жизни»
Лучший фильм для тех, кому сложно понимать новое поколение
«Пока мы молоды» (2014)
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Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди