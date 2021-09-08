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Смотри у меня

Подкаст«Холодный расчет» и «Розовое облако»: фильмы о мести и локдауне

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Какой сериал стоит посмотреть, если вам нравится юмор «Вице-президента», «Черного зеркала» и «Пип-шоу»? Как долго можно просидеть взаперти со случайным партнером после секса на одну ночь? Зачем смотреть еще один за последний месяц фильм с Оскаром Айзеком? Почему встреча с героиней Евы Грин обычно не сулит персонажам ничего хорошего и мини-сериал «Светила» не исключение? И в каком фильме Джейк Джилленхол плачет голый в душе... в очередной раз?

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple PodcastsSpotifyGoogle Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В подкасте «Смотри у меня» мы каждую неделю рассказываем о премьерах и просто хороших фильмах и сериалах, доступных на КиноПоиске по подписке. Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра КиноПоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.

В специальной рубрике «На все случаи жизни» ведущие рекомендуют кино, которое подходит для абсолютно разных жизненных ситуаций.

Что мы рекомендуем

«Наследники» (2018 — настоящее время)

Ироничная драма о медиамагнате, который выбирает, кому из детей передать дела. «Эмми» за лучший драматический сериал.

Доступен в Амедиатеке и на КиноПоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой


«Розовое облако» (2021)

Бразильская фантастическая драма о случайных партнерах, которые вынуждены жить вместе взаперти из-за угрозы смертоносных розовых облаков.

«Холодный расчет» (2021)

Криминальная драма об игроке в покер с тюремным прошлым, который получает шанс отомстить давнему врагу. В главной роли — Оскар Айзек.

«Светила» (2020)

Британский мини-сериал о загадочных событиях, связанных со смертью старателя эпохи золотой лихорадки, в доме которого был обнаружен клад. В главной роли — Ева Грин.

Рубрика «На все случаи жизни»

Лучший фильм для тех, кто не может смириться с потерей

«Разрушение» (2015)

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Вопросы и отзывы о подкасте пишите на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди

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Похождения Винни и его подельников в британской глубинке. Остроумная криминальная комедия с Джозефом Гилганом
В главных ролях:Джозеф Гилган, Дэмиен Молони, Мишель Кигэн, Том Хэнсон, Аарон Хеффернан
Режиссер:Джон Райт
Смотрите по подписке
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