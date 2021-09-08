«Холодный расчет» и «Розовое облако»: фильмы о мести и локдауне

Какой сериал стоит посмотреть, если вам нравится юмор «Вице-президента», «Черного зеркала» и «Пип-шоу»? Как долго можно просидеть взаперти со случайным партнером после секса на одну ночь? Зачем смотреть еще один за последний месяц фильм с Оскаром Айзеком? Почему встреча с героиней Евы Грин обычно не сулит персонажам ничего хорошего и мини-сериал «Светила» не исключение? И в каком фильме Джейк Джилленхол плачет голый в душе... в очередной раз?
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В подкасте «Смотри у меня» мы каждую неделю рассказываем о премьерах и просто хороших фильмах и сериалах, доступных на КиноПоиске по подписке. Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра КиноПоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.
В специальной рубрике «На все случаи жизни» ведущие рекомендуют кино, которое подходит для абсолютно разных жизненных ситуаций.
Что мы рекомендуем
«Наследники» (2018 — настоящее время)
Ироничная драма о медиамагнате, который выбирает, кому из детей передать дела. «Эмми» за лучший драматический сериал.
Доступен в Амедиатеке и на КиноПоиске в Плюсе Мульти с Амедиатекой
«Розовое облако» (2021)
Бразильская фантастическая драма о случайных партнерах, которые вынуждены жить вместе взаперти из-за угрозы смертоносных розовых облаков.
«Холодный расчет» (2021)
Криминальная драма об игроке в покер с тюремным прошлым, который получает шанс отомстить давнему врагу. В главной роли — Оскар Айзек.
Рубрика «На все случаи жизни»
Лучший фильм для тех, кто не может смириться с потерей
«Разрушение» (2015)
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Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди