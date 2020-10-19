Новые «Беспринципные», «Доктор Кто» и «Кощей. Начало»: 12 премьер Кинопоиска в ноябре

Новые приключения эксцентричного путешественника во времени и пространстве с планеты Галлифрей. «Доктор Кто» — культовое британское шоу и один из самых долгих сериалов в мире: он выходит уже более 50 лет. Доктор и его помощник-землянин перемещаются по эпохам и планетам в космическом корабле ТАРДИС в виде полицейской будки и сражаются с разными врагами разных вселенных. Чтобы лучше разобраться во всех хитросплетениях и сезонах, мы составили для вас подробную азбуку сериала. Тринадцатый сезон станет последним для Джоди Уиттакер в роли Тринадцатого Доктора (да, этот персонаж меняет обличья) и шоураннера Криса Чибнелла. Всего в сезоне выйдет шесть серий и три прощальных спецэпизода, а в целом он будет посвящен ментальным проблемам некоторых персонажей и разовьет линию с прошлым Доктора, которое она узнала в финале предыдущего сезона.