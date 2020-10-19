Новые «Беспринципные», «Доктор Кто» и «Кощей. Начало»: 12 премьер Кинопоиска в ноябре

Богачи с Патриарших, путешественники во времени, роботы-любовники и быстрейший супергерой в мире — рассказываем о самых интересных новинках месяца в онлайн-кинотеатре, посмотреть которые можно в Плюсе.
Главные хиты
«Доктор Кто», 13-й сезон
Премьера: 31 октября
Новые приключения эксцентричного путешественника во времени и пространстве с планеты Галлифрей. «Доктор Кто» — культовое британское шоу и один из самых долгих сериалов в мире: он выходит уже более 50 лет. Доктор и его помощник-землянин перемещаются по эпохам и планетам в космическом корабле ТАРДИС в виде полицейской будки и сражаются с разными врагами разных вселенных. Чтобы лучше разобраться во всех хитросплетениях и сезонах, мы составили для вас подробную азбуку сериала. Тринадцатый сезон станет последним для Джоди Уиттакер в роли Тринадцатого Доктора (да, этот персонаж меняет обличья) и шоураннера Криса Чибнелла. Всего в сезоне выйдет шесть серий и три прощальных спецэпизода, а в целом он будет посвящен ментальным проблемам некоторых персонажей и разовьет линию с прошлым Доктора, которое она узнала в финале предыдущего сезона.
«Бендер: Последняя афера»
Премьера: 5 ноября
Финал трилогии об авантюристах Ибрагиме и Остапе Бендерах (Сергей Безруков и Арам Вардеванян). В первом фильме парочка начала охоту за пропавшим скипетром Российской империи, но искала его не в стульях, а в гробах. Вторая часть привела Ибрагима и Остапа на минное поле к Нестору Махно (Павел Деревянко), а к поискам скипетра присоединились Котовский (Юрий Колокольников) и опасная шпионка Тарасевич (Вера Брежнева). В «Последней афере» зрителя ждет развязка этой истории. Первые две части трилогии уже можно посмотреть в Плюсе.
«Беспринципные», 2-й сезон
Премьера: 19 ноября
Славик (Павел Деревянко) и его богатые друзья с Патриарших возвращаются. У Костика с Ирой (Максим Виторган и Ингеборга Дапкунайте) открытие: сексуальная жизнь сына богаче их собственной. У Ромы и Веры (Юрий Колокольников и Надежда Михалкова) по-прежнему все сложно. Паша и Юля (Павел Табаков и Аглая Тарасова) все еще мечтают разбогатеть и все так же терпят фиаско. У генерала Хадякова (Николай Фоменко) трагедия: жена Валя (Кристина Бабушкина) увлеклась тренингами личностного роста. Ну а Славик продолжает разрываться между женой и любовницами и всем врать. Во втором сезоне большинство новелл новые — они были написаны специально для сериала творческой группой под руководством Александра Цыпкина.
Новые фильмы
«Я создан для тебя»
Премьера: 17 ноября
Немецкая фантастическая мелодрама режиссера «Неортодоксальной» Марии Шрадер с Дэном Стивенсом («Легион», «Евровидение») в главной роли. Его герой — Том, робот-красавчик, созданный быть идеальным мужчиной для Альмы (Марен Эггерт). Том и правда предугадывает и исполняет все ее желания, но нужно ли это Альме на самом деле? Картина участвовала в конкурсе Берлинале, и Марен Эггерт получила приз за лучшую женскую роль.
«Круэлла»
Премьера 18 ноября
Панк-блокбастер Disney про злодейку из «101 далматинца». В нем рассказана предыстория героини, гениального дизайнера Эстеллы (Эмма Стоун). Оставшись сиротой, Эстелла переезжает в Лондон, примыкает к банде уличных воришек, а позже сталкивается со своей ключевой противницей — главным кутюрье Британии баронессой фон Хеллман (Эмма Томпсон). Баронесса беззастенчиво использует таланты девушки, и в ответ та будит в себе темную сторону — Круэллу.
«Ничья»
Премьера: ноябрь
Дебютный фильм выпускницы Московской школы нового кино Лены Ланских посвящен проблемам подростков. 14-летняя Вика (Анастасия Струкова) учится в школе, занимается танцами и скрывает от всех новорожденного сына. Когда правда выходит наружу, все — и школьники, и взрослые — устраивают Вике травлю. Картина участвовала в конкурсе «Кинотавра» и получила приз в категории «Новые режиссеры» на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне.
«Маленькая мама»
Премьера: ноябрь
В новом фильме лауреатки Каннского фестиваля Селин Сьямма («Портрет девушки в огне») рассказывается о восьмилетней Нелли, которая вместе с мамой Марион едет в дом умершей бабушки. Марион тяжело там находиться, поэтому на следующий день она уезжает и оставляет Нелли с отцом. Нелли идет гулять в соседний лес и возле самодельного шалаша встречает девочку, как две капли воды похожую на нее (девочек сыграли близнецы Жозефина Санс и Габриэль Санс). Новую знакомую зовут Марион, и нетрудно догадаться, что она и есть мама Нелли, только восьмилетняя. «Маленькая мама» участвовала в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля, где получила теплые отзывы критиков.
Новые сезоны
«Йеллоустоун», 4-й сезон
Премьера: 7 ноября
История семьи Джона Даттона (Кевин Костнер), владеющего ранчо в Монтане рядом со знаменитым национальным парком Йеллоустоун. На их землю претендуют все: сам парк, застройщики и даже индейская резервация. Три сезона Даттоны отбивались от желающих отобрать ранчо, в четвертом их ждут новые проверки на прочность. К актерам присоединятся Джеки Уивер («Птичий короб») и Пайпер Перабо («Страшные сказки: Город ангелов»). Уивер сыграет главу алчной корпорации, покушающейся на ранчо Даттонов, а героиня Перабо, Саммер Хиггинс — защитница окружающей среды, которая борется с полицейским произволом и выступает против индустриального сельского хозяйства. Шоураннер и режиссер этого неовестерна — Тейлор Шеридан, снявший «Ветреную реку» и написавший сценарий «Убийцы». На КиноПоиске новый сезон (как и предыдущие) можно будет посмотреть в трех вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами, а также в озвучке студии «Кубик в кубе» (с цензурой и 18+).
«Флэш», 8-й сезон
Премьера: 17 ноября
Новые приключения Барри Аллена (Грант Гастин), самого быстрого человека в мире. За семь сезонов Барри сумел собрать команду, столкнуться с множеством сверхлюдей, не раз спасти родной Централ-Сити и даже стать отцом. В восьмом сезоне Барри и команде придется разобраться с последствиями финальной схватки седьмого сезона — найти сбежавшего Обратного Флэша и отразить атаки новых противников.
Любимые фильмы
«Связь»
Премьера: 1 ноября
Интеллектуальная фантастика о компании друзей, собравшихся на ужин в вечер, когда над Землей пролетает комета Миллера. Легкая беседа, обсуждение кометы и ее влияния на людей — никто из друзей и подумать не мог, как это событие повлияет на их жизнь. Странности начинаются с лопнувших стекол смартфонов, затем вырубается электричество, затем гости решают выяснить, что же происходит, и с ужасом обнаруживают в доме поблизости компанию своих двойников.
«Порочное удовольствие»
Премьера: 2 ноября
Молодой кинокритик Джоэл работает в хоррор-журнале. Он безответно влюблен в соседку по квартире. Однажды он решил проследить за ее бойфрендом, добрался до бара, напился, уснул в подсобке, а когда пришел в себя, то случайно попал на групповую терапию маньяков разных мастей. Джоэл пытается сдать всех полиции, но от серийных убийц не так-то просто избавиться. Канадский комедийный хоррор отсылает ко всем фильмам ужасов 1980-х, от «Пятницы, 13-го» до «Хеллоуина».
Для детей
«Кощей. Начало»
Премьера: 28 октября
У вселенной анимационного сериала «Сказочный патруль» появился спин-офф. Юным волшебницам Аленке, Варе, Маше и Снежке придется помогать вернуть любовь всей жизни самому Кощею. В этом мире он не костлявый старик, а молодой красавец-маг на крутом байке и с говорящим Мечом-кладенцом. Когда-то в Дивноземское княжество нагрянул Белый призрак — безжалостный монстр, способный уничтожить все живое. Он заколдовал возлюбленную Кощея, и долгие годы тот пытается найти освобождающее заклятье. Героев мультфильма озвучили Никита Волков, Ирина Старшенбаум, Тимур Родригез, Павел Баршак, Мирослава Карпович и другие. «Кощей. Начало» вышел на КиноПоиске одновременно с премьерой в кинотеатрах.
Автор: Ольга Белик