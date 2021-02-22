Панк против гламура: Разбираем битву платьев в «Круэлле»

Какой Круэлла была изначально?

Круэлла де Виль появилась на свет в 1956 году, ее придумала британская писательница Доди Смит, обожавшая далматинцев. Идея сказочного романа «101 далматинец» пришла ей в голову, после того как один из гостей при виде своры пятнистых питомцев в шутку заметил, что из них могла бы получиться неплохая шуба (в те времена такие шутки были еще в порядке вещей). Дьявольская фамилия злодейки, вероятно, произошла от «роллс-ройса» типа «купе-де-виль», который Смит купила еще в 1939 году. В России ее имя как только не адаптировали: она была и Стервеллой Де Виль, и Лютеллой Д’явол, и Мерзеллой Д’Яволь и даже Страшиндией Диавол, но в итоге мы все-таки запомнили ее именно как Круэллу.

Вот так описано первое появление эксцентричной миллионерши в книге: «Дверь дома открылась, из нее вышла высокая женщина и стала спускаться по ступенькам крыльца. На ней было облегающее атласное платье изумрудного цвета, шею обвивали несколько ниток рубинов, а на плечах была накидка из белого обезьяньего меха чрезвычайно простого покроя, которая спускалась до ярко-красных сапожек на высоких каблуках. У нее была смуглая кожа лица, черные глаза с красноватыми искрами и очень острый нос. Волосы на голове разделялись четким пробором, и одна половина волос была черной, а вторая белой, что выглядело довольно необычно».