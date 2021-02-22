Панк против гламура: Разбираем битву платьев в «Круэлле»

В кинотеатрах идет «Круэлла» — предыстория самой гламурной диснеевской злодейки. Начав с «Малефисенты», студия продолжает переосмыслять своих культовых антигероев. Теперь мы узнаем, как своенравная сирота и гениальный дизайнер Эстелла превратилась в Круэллу — звезду модного Лондона 1970-х.
При такой страсти героини костюмы — одна из самых главных и ярких составляющих фильма. Как создавались и кем вдохновлялись сногсшибательные образы Круэллы и ее главной противницы — баронессы фон Хеллман, рассказывает историк кинокостюма Катерина Крупнова.
Какой Круэлла была изначально?
Круэлла де Виль появилась на свет в 1956 году, ее придумала британская писательница Доди Смит, обожавшая далматинцев. Идея сказочного романа «101 далматинец» пришла ей в голову, после того как один из гостей при виде своры пятнистых питомцев в шутку заметил, что из них могла бы получиться неплохая шуба (в те времена такие шутки были еще в порядке вещей). Дьявольская фамилия злодейки, вероятно, произошла от «роллс-ройса» типа «купе-де-виль», который Смит купила еще в 1939 году. В России ее имя как только не адаптировали: она была и Стервеллой Де Виль, и Лютеллой Д’явол, и Мерзеллой Д’Яволь и даже Страшиндией Диавол, но в итоге мы все-таки запомнили ее именно как Круэллу.
Вот так описано первое появление эксцентричной миллионерши в книге: «Дверь дома открылась, из нее вышла высокая женщина и стала спускаться по ступенькам крыльца. На ней было облегающее атласное платье изумрудного цвета, шею обвивали несколько ниток рубинов, а на плечах была накидка из белого обезьяньего меха чрезвычайно простого покроя, которая спускалась до ярко-красных сапожек на высоких каблуках. У нее была смуглая кожа лица, черные глаза с красноватыми искрами и очень острый нос. Волосы на голове разделялись четким пробором, и одна половина волос была черной, а вторая белой, что выглядело довольно необычно».
Классическая Круэлла: мех и перья
Героиня впервые появилась на экране в 1961 году. Художник-мультипликатор Марк Дэвис, придумавший Малефисенту, в образе Круэллы сохранил черты книжного первоисточника, добавив детали от голливудских див Бетт Дэвис, Розалинд Рассел и Таллулы Бэнкхед. Озвучила злодейку актриса Бетти Лу Джерсон — от нее персонажу достались еще и острые скулы.
Высокая дама с черно-белой прической и серой кожей, в обтягивающем черном платье, в красных туфлях и перчатках и, конечно же, в белой шубе пугала не одно поколение детишек. И хотя в книге Смит не сказано ничего о пристрастии Круэллы к табаку, в мультфильме героиня расхаживает с длинным бирюзовым мундштуком и курит розовые сигареты, пуская ядовито-зеленый дым. Кстати, Круэлла — последняя курящая героиня Disney: сам Уолт Дисней скончался от рака легких в 1966 году, и студийные мультипликаторы решили не пропагандировать сигареты в своих работах.
В 1996 году вышел игровой фильм «101 далматинец», где в роли Круэллы блистала Гленн Клоуз, получившая потом номинацию на «Золотой глобус». Главным достоинством картины стали роскошные наряды, доставшиеся после съемок актрисе по условиям договора. Их придумал выдающийся художник по костюмам Энтони Пауэлл (три премии «Оскар» за фильмы «Путешествие с моей тетей», «Смерть на Ниле», «Тэсс»).
Круэлла в фильме — классическая злодейка. «Меха — моя единственная настоящая любовь, дорогая! — восторженно произносит она. — Я живу ради мехов. Я боготворю меха!» Поэтому ее сногсшибательные кейпы и пальто с анималистичными принтами были щедро отделаны перьями и мехом.
Круэлла в стиле панк
Новая Круэлла (Эмма Стоун) совершенно другая — скорее бунтарка, нежели злодейка. Она, конечно же, не курит и не любит мех, а вот собак — наоборот. От своих предшественниц ей достались черно-белые волосы и темная сторона личности. Настоящее имя героини — Эстелла, и она гениальный дизайнер. Оставшись сиротой и попав в Лондон из провинции, Эстелла примыкает к банде уличных воришек. Повзрослев, она столкнется со своей главной противницей — королевой haute couture и главным модным дизайнером Британии баронессой фон Хеллман (Эмма Томпсон), которая беззастенчиво использует таланты Эстеллы. Девушке придется разбудить в себе спящую Круэллу, чтобы с помощью уникального дизайнерского дара и своих друзей уничтожить фон Хеллман и ее модную империю.
Противостояние Круэллы и Баронессы — это противостояние двух модных миров в Лондоне 70-х. Классический гламур от фешен-патриархов Dior, Balenciaga и Givenchy против набирающего обороты панк-движения и его молодых и дерзких дизайнеров, лицом которого стала Вивьен Вествуд.
Для фильма о модной битве нужен был художник по костюмам, способный в минимальные сроки создать невероятную коллекцию нарядов, каждый из которых по отдельности был бы произведением искусства. Выбор пал на Дженни Беван, получившую «Оскар» за такие стилистически полярные картины, как классическая костюмная мелодрама «Комната с видом» и постапокалиптический экшен «Безумный Макс: Дорога ярости». Художница признается, что «Круэлла» стала для нее одним из самых масштабных проектов в карьере.
Беван опиралась на фотографии нарядов Вивьен Вествуд, вещей модного бренда Bodymap и коллекций Александра Маккуина. Вместе со своей командой она тщательно изучила ассортимент одежды 70-х в самых лучших костюмерных, а также прошерстила знаменитый блошиный рынок на Портобелло-роуд в Лондоне и заглянула на огромную винтажную ярмарку A Current Affair в Нью-Йорке. В итоге на первую примерку Эммы Стоун в ее лос-анджелесском доме Беван приехала с десятью чемоданами винтажной одежды.
По признанию Беван, образ Эстеллы был вдохновлен иконой немецкой панк-сцены — рыжеволосой певицей Ниной Хаген, а именно фотографией, где она сидит, скрестив ноги. «Я сразу представила, что Эстелла прошлась по магазинам на Брик-лейн в те времена, когда там еще существовала барахолка». Прогрессивные наряды Эстеллы стали своеобразной репетицией провокационных луков Круэллы в панковском стиле.
Ниной Хаген вдохновлялась и художница по гриму и прическам, лауреатка премии BAFTA Надя Стейси, уже работавшая с Эммой Стоун на «Фаворитке». Именно поэтому Круэлла в начале фильма красит волосы в ярко-рыжий — это не только самый яркий контраст черно-белой гамме, но и оммаж немецкой певице, ставшей, по словам Стейси, сердцем образа Эстеллы до ее трансформации.
Месть через платья
Мода становится для Эстеллы/Круэллы главным оружием, при помощи которого она собирается уничтожить Баронессу. И каждый ее выход, сопровождаемый эффектным перформансом, — это буквально dress to kill.
Эстелла тщательно подготовила свое первое триумфальное появление перед Баронессой в качестве Круэллы на черно-белом балу. Она пришла в белом кейпе, белых перчатках и черно-белой маске, соответствующих дресс-коду. Но затем при помощи спички подожгла свой наряд, превратив его в роскошное красное платье — переделанное ею винтажное творение фон Хеллман. Это спецэффекты — Беван решила не рисковать жизнью актрисы и не использовала огнеупорную ткань. Вдохновением для этого наряда стало знаменитое платье «Дерево» гуру американской бальной моды Чарльза Джеймса.
Сцена на балу
Еще один эффектный образ Круэллы — она в жакете и пышной юбке взбирается на крышу автомобиля Баронессы. Милитари-жакет (его художница нашла в одном из винтажных магазинов в Лос-Анджелесе) с эполетами, декорированными фигурками лошадей и экипажей, поражает воображение. «На этих плечах целый мир!» — смеется Беван. Однако главный шоу-стоппер — многослойная юбка, которая полностью окутывает машину фон Хеллман. Перед Беван стояла непростая задача: юбка должна была быть не только длинной и объемной, но и не слишком тяжелой, чтобы Эмма Стоун могла в ней свободно передвигаться. В итоге она изготовила ее с помощью дизайнера Кирстен Флетчер и группы студентов, которые вручную сшивали больше пяти тысячи лепестков ткани в ее мастерской.
У Эммы Томпсон, сыгравшей Баронессу, самый любимый наряд Круэллы — тот, в котором она в очередной раз портит модный выход фон Хеллман, приезжая на мусоровозе. Это платье с двенадцатиметровым шлейфом из нарядов, составляющих коллекцию Баронессы 1967 года. Его лиф из газет — оммаж коллекции Джона Гальяно времен работы на Dior. Ну а прическу в стиле Марии-Антуанетты Надя Стейси объясняет сильным детским впечатлением, которое маленькая Эстелла получила, случайно оказавшись на костюмированном балу в стиле XVIII века в поместье Баронессы. Исторический парик, по мнению Круэллы, должен намекнуть фон Хеллман, что она в курсе тайн прошлого той.
Как рассказала КиноПоиску Надя Стейси, главным референсом для панковского макияжа Круэллы стала британская рок-певица Сьюзи Сью, а также неизвестная актриса немого кино, чья фотография оказалась в мудборде художницы.
Один из самых ярких бьюти-образов Круэллы — ее появление на мотоцикле с символичной надписью «The Future» в виде маски на пол-лица. «На моей стене висела фотография обложки альбома Sex Pistols „Never Mind the Bollocks“, и я решила использовать тот же шрифт для надписи в фильме, — рассказывает Надя Стейси. — Я подумала, что Эстелла могла слушать эту группу и вдохновиться ее альбомом. Единственное, я растушевала все как следует, чтобы создать эффект аэрозольной краски».
Ну и конечно, Круэлла не могла не появиться в фильме в белом пальто с черными пятнами — Беван таким образом отдала дань культовому наряду Круэллы Гленн Клоуз. Спойлер: ни одна собака не пострадала ни в фильме, ни на съемках!
Противница Круэллы: тяжелый люкс
Баронесса фон Хеллман — дизайнер номер один на лондонской модной сцене, которая переживает кризис творческих идей и находит в амбициозной Эстелле источник смелых находок.
По словам Дженни Беван, она сразу и четко поняла стиль Баронессы. Для героини Эммы Томпсон художница выбрала скульптурные силуэты в духе Dior и Balenciaga, отсылающие к 1950—1960-м годам, немного старомодные для бунтарских 1970-х. Сдержанная цветовая палитра ее гардероба (преимущественно теплые оттенки коричневого и золотого), классические гламурные фасоны, традиционные тафта, шелк и сатин-дюшес, затейливые тюрбаны и массивные бриллиантовые украшения контрастируют с провокационными нарядами Круэллы в черно-белой и серо-красной гамме, объединяющими пиджаки в стиле милитари и пышные многослойные юбки. «Мой образ вдохновлен кинодивами прошлого — от Джоан Кроуфорд до Элизабет Тейлор, — рассказывает Томпсон. — Каждый костюм, который я надевала, я тут же объявляла своим самым любимым».
Всего Беван придумала 47 костюмов для Эммы Стоун и 33 — для Эммы Томпсон. Но ее самый любимый костюм в фильме довольно неожиданный: «Маскировочный костюм крысы, сшитый для чихуахуа Мигуна». Беван можно понять, ведь трогательный и смышленый одноглазый малыш с легкостью крадет зрительские сердца.
Автор: Катерина Крупнова
Фото: Sasha / Hulton Archive / Getty Images, General Photographic Agency / Getty Images, Archive PL / Alamy / «Легион-Медиа», United Archives / «Легион-Медиа», Ron Galella Collection via Getty Images, Dave Hogan / Getty Images, Charlie Ley / Mirrorpix / Getty Images, Victor Crawshaw / Mirrorpix / Getty Images, Jason Merritt / Getty Images, Gijsbert Hanekroot / Redferns / Getty Images, Chicago History Museum / Getty Images, Gus Stewart / Redferns / Getty Images