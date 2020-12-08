Ганнибал Лектер — денди и талантливый кулинар. Но что именно он носит и готовит? Разбираем его гардероб и поваренную книгу

Ганнибал Лектер — персонаж книг Томаса Харриса; именитый психиатр, эстет, интеллектуал и серийный убийца, практикующий каннибализм. В предисловии к юбилейному изданию «Молчания ягнят» писатель рассказал, что на образ Ганнибала его вдохновил некий доктор Салазар. Он отбывал срок в мексиканской тюрьме и впечатлил тогда еще совсем молодого журналиста Харриса (он встретил его, когда приехал брать интервью у другого убийцы) аристократичностью манер и склонностью к психологическим играм.

Мы уже рассказывали подробно о том, как Ганнибал перекочевал на экраны. Впервые в кино он появился в 1986 году в картине Майкла Манна «Охотник на людей», экранизации первого из Ганнибал-цикла романа — «Красный дракон». Сыграл его британский актер Брайан Кокс («Наследники»).