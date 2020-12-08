Ганнибал Лектер — денди и талантливый кулинар. Но что именно он носит и готовит? Разбираем его гардероб и поваренную книгу

На КиноПоиск HD появился сериал «Ганнибал» с Мадсом Миккельсеном в роли самого опасного из всех психотерапевтов на свете. Это шоу стало культовым в том числе благодаря самому образу Ганнибала.
Историк кинокостюма Катерина Крупнова рассказывает, из чего складывается имидж психиатра Ганнибала Лектера.
Ганнибалы на любой вкус
Ганнибал Лектер — персонаж книг Томаса Харриса; именитый психиатр, эстет, интеллектуал и серийный убийца, практикующий каннибализм. В предисловии к юбилейному изданию «Молчания ягнят» писатель рассказал, что на образ Ганнибала его вдохновил некий доктор Салазар. Он отбывал срок в мексиканской тюрьме и впечатлил тогда еще совсем молодого журналиста Харриса (он встретил его, когда приехал брать интервью у другого убийцы) аристократичностью манер и склонностью к психологическим играм.
Мы уже рассказывали подробно о том, как Ганнибал перекочевал на экраны. Впервые в кино он появился в 1986 году в картине Майкла Манна «Охотник на людей», экранизации первого из Ганнибал-цикла романа — «Красный дракон». Сыграл его британский актер Брайан Кокс («Наследники»).
Затем другой британец, Энтони Хопкинс, создал культовый образ Ганнибала в «Молчании ягнят» Джонатана Демме и получил за него «Оскар» (и это всего за 16 минут экранного времени!). Актер дважды возвращался к образу Лектера — в сиквеле «Ганнибал» (2001) Ридли Скотта и приквеле «Красный дракон» Бретта Рэтнера (2002), но до «Молчания ягнят» ни один из них недотянул.
Молодого героя в фильме «Ганнибал: Восхождение» сыграл француз Гаспар Ульель, который старался максимально дистанцироваться от актерской манеры Хопкинса. Зрители и критики были разочарованы, а сам фильм получил пару номинаций на «Золотую малину».
Мистер Безупречный
Шоураннер сериала «Ганнибал» Брайан Фуллер («Мертвые, как я», «Чудопад», «Американские боги») должен был не только реанимировать интерес публики к персонажу, но и создать не менее запоминающийся образ, чем у Хопкинса. Он сделал ставку на две вещи. Первая — болезненные кошки-мышки между доктором Лектером и профайлером ФБР Уиллом Грэмом: за три сезона они проходят стадии от профессионального интереса, дружбы, предательства до чуть ли не романтической привязанности. Вторая — хичкоковский саспенс: зрители, в отличие от Грэма, сразу знают, что скрывается за образом респектабельного психиатра, и с ужасом ждут развязки. Для того чтобы этот прием сработал, Фуллеру нужен был актер, способный продемонстрировать на экране очарование зла.
Изначально Фуллер хотел, чтобы Ганнибала сыграл Дэвид Теннант, но не срослось. Утвержденный на роль Уилла Грэма Хью Дэнси посоветовал шоураннеру датчанина Мадса Миккельсена, с которым дружил со времен совместных съемок в «Короле Артуре».
Миккельсен по совету Хопкинса играл так, словно его герой — нормальный человек, и не пытаться изображать злодея. С его безукоризненными манерами, вкрадчивым голосом, невероятной эрудицией и профессионализмом, многочисленными музыкальными и кулинарными талантами Лектер Миккельсена буквально гипнотизирует своих экранных партнеров и зрителей — настолько он безупречен во всех своих проявлениях. И в том числе в умении составить идеальный гардероб.
Костюм в клетку
Символично и монументально первое появление сериального Ганнибала в кадре: под Гольдберг–вариации Баха в полумраке за обеденным столом с изысканной сервировкой постепенно появляется фигура человека в темно-коричневом костюме. Акцент на руках, разрезающих приборами кусочки мяса, и скульптурном лице Миккельсена с четко очерченными скулами. При такой игре света и тени косая челка Лектера рождает ассоциации с Адольфом Гитлером.
Здесь, как и в большинстве сцен с Ганнибалом, на нем костюм-тройка и галстук, которые служат для героя камуфляжем. Беделия дю Морье (Джиллиан Андерсон), психотерапевт Лектера, дает очень проницательную характеристику его внешнему виду: «Я уважаю тщательность, с которой создана эта личина. Я вижу, что это качественный костюм, но все же костюм… Может, это даже не столько личина, сколько маска очень одинокого человека».
За гардероб Ганнибала отвечал художник Кристофер Хардагон («Джонни Мнемоник», «Экзистенция», «Однажды на матрасе», «Клан Кеннеди»), который хотел выразить характер персонажа через одежду. Основу составили костюмы-тройки коричневых, зеленых и синих оттенков, но их консервативность компенсируется крупными клетчатыми принтами. Лектер предпочитает рубашки с широким воротником, шелковые галстуки с орнаментом «пейсли», завязанные крупным виндзорским узлом, а в нагрудном кармане его пиджака неизменно присутствует платок. Это ДНК так называемого неаполитанского стиля, что не случайно, ведь по материнской линии в роду Ганнибала итальянцы. Особый акцент делается на наглухо застегнутых жилетах, что подчеркивает замкнутость героя и демонстративное нежелание впускать других в свое личное пространство.
Все костюмы Лектера сшиты на заказ в ателье Garrison Bespoke в Торонто, где проходила большая часть съемок сериала.
Но любимым предметом в гардеробе Лектера для Хардагона стал специально сшитый прозрачный пластиковый комбинезон, который герой надевает поверх своих роскошных костюмов, чтобы не забрызгать их кровью, когда кого-то убивает. Этот «dress to kill» Ганнибала как бы символично отделяет респектабельного героя от злодейской ипостаси.
В третьем сезоне Ганнибал отправляется в европейское турне, и его стиль меняется. Тон задается сразу же: в открывающей сцене Лектер едет на мотоцикле по Парижу в кожаной куртке — разительный контраст с эксцентричными, но все же консервативными костюмами-тройками из первых двух сезонов. Далее во Флоренции, где вместе с Беделией они выдают себя за профессорскую чету Фэлл, Лектер отдает предпочтение более расслабленному европейскому стилю.
Двойник
Важным моментом в образе Ганнибала является то, что он словно зеркалит стиль Уилла Грэма. Так Брайан Фуллер придумал подчеркнуть, что герои — и противники, и двойники одновременно. Шоураннер предложил визуально отразить это как противопоставление двух художественных стилей — Фрэнсис Бэкон против Эдварда Хоппера. Вычурный стиль Лектера воплощает сумасшедший экспрессионизм Бэкона, а сдержанность Грэма — лаконизм и минимализм Хоппера. При этом сшитые на заказ костюмы Лектера в крупную клетку и демократичные клетчатые рубашки Уилла, как правило, выдержаны в общей коричневой гамме, что указывает на их внутреннюю близость, которую по ходу развития сюжета отрицать становится все сложнее.
Символично, что на первую встречу с Грэмом Ганнибал надевает не свой привычный камуфляжный костюм-тройку с галстуком, а более демократичный вариант: белая рубашка с расстегнутым воротом, поверх — джемпер с V-образным вырезом и пиджак casual. Весь образ выдержан в приглушенной бежевой гамме, явно призванной расположить к себе нового знакомого. Да и в заключительной серии третьего сезона на Лектере очень лаконичный темно-серый ансамбль из брюк, свитера и пиджака без претензии на экстравагантность. Как знать, может, он и правда обрел в лице Уилла человека, рядом с которым затейливо скроенный «костюм личности» попросту не нужен?
Фуа-гра из пациентов
Кулинарное мастерство — еще один важный штрих образа сериального доктора Лектера. Как говорит сам герой: «Я перенес свою страсть с анатомии на кулинарию». Действительно, он готовит виртуозно и обожает угощать друзей и знакомых результатами своего поварского искусства, к нервному смеху зрителей. Что примечательно, на кухне Ганнибал не менее элегантен — в белоснежной рубашке и фартуке.
Ганнибал, по словам Миккельсена, специализируется по холодным закускам. Его коронное блюдо — фуа-гра, которое он готовил в пятой серии первого сезона. Его кухня по задумке шоураннера мультинациональна и уходит корнями в средневековые традиции (много жира и мяса). Все названия эпизодов первого сезона взяты из французской кухни, второго — из японской, а часть серий третьего сезона названа в честь итальянских блюд. Всего за сериал Ганнибал приготовил более тридцати блюд разной степени сложности — от пирога с почками до южноиндийского карри и даже русского холодца.
В качестве гастрономических консультантов Фуллер привлек лучших профессионалов своего дела — шеф-повара Хосе Андреаса Пуэрте и фуд-стилиста Дженис Пун, от которых потребовал, чтобы Ганнибал никогда не готовил одно и то же блюдо дважды. Именно Пун отвечала за то, чтобы все деликатесы в кадре выглядели великолепно и при этом оставались съедобными, а также обучала Мадса Миккельсена поварским лайфхакам. В интервью она рассказывала, что использовала свинину для имитации человеческого мяса и внутренних органов. Так, по ее словам, из нескольких сшитых между собой свиных окороков отлично получается человеческая рука. Во время съемок Пун активно вела блог о том, как работала над едой для сериала. А в 2016 году выпустила кулинарную книгу «Feeding Hannibal: A Connoisseur’s Cookbook», где собрала рецепты, забавные истории и фотографии со съемочной площадки.
Пун составляла полноценные эскизы сервировки блюд. Например, вот так она расписала сервировку холодца из финала второго сезона. На эту zakuska ее вдохновило описание блюда из «Мертвых душ» Гоголя.
Продолжение банкета?
Хотя «Ганнибал» снискал успех у критиков (сериал удостоился ряда номинаций и наград, а Миккельсен дважды получал премию «Сатурн» за лучшую мужскую роль) и собрал целую армию фанатов (так называемых фаннибалов), телеканал NBC закрыл шоу в 2015 году из-за низких зрительских рейтингов, тогда как Фуллер хотел снять не менее семи сезонов. Слухи о возможном возобновлении «Ганнибала» вновь появились, когда в 2020 году права на демонстрацию сериала купил Netflix. «В июне „Ганнибал“ выйдет на Netflix. Значит ли это, что у него будет четвертый сезон?» — задался вопросом Миккельсен у себя в Instagram, а в интервью КиноПоиску заявил: «Вы точно увидите его снова, но, возможно, играть его будет уже кто-то другой».
Купить сериал «Ганнибал» можно в Магазине КиноПоиск HD.
Автор: Катерина Крупнова
Фото: NBC, Collection Christophel / RnB / «Легион-Медиа», Janice Poon. Feeding Hannibal: A Connoisseur’s Cookbook, 2006