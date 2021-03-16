Кто претендует на «Оскар» за лучшие костюмы? Разбираем номинантов

Для Рот это пятая номинация на «Оскар», и она, скорее всего, победит. Рот уже получила премию BAFTA, а Гильдия художников по костюмам отметила ее работу над «Ма Рейни» как лучшую в категории «Исторический фильм». При этом она взялась за работу всего за две недели до начала съемок!

Фильм Джорджа С. Вольфа — экранизация пьесы Огаста Уилсона о певице Ма Рейни (Виола Дэвис), одной из родоначальниц блюза. Она отличалась не только выдающимся талантом, но и жестким характером. И не скрывала, что встречается с женщинами. В центре сюжета — ее противостояние с амбициозным трубачом Леви (последняя роль Чедвика Боузмана). Практически все действие происходит в течение одного дня в одной локации с ограниченным кругом действующих лиц. Но в фильме есть и массовые сцены (выступление Ма в шатре), когда нужно было одеть в соответствии с эпохой не только ведущих актеров, но еще и около сотни статистов.