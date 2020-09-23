Павел Деревянко о «Беспринципных»: «В нас во всех дерьмеца хватает, и я к этому отношусь нормально»

В новом сериале КиноПоиск HD по рассказам Александра Цыпкина Павел Деревянко сыграл жителя элитного района Москвы — Славика, бабника и патологического вруна, которому все сходит с рук благодаря обаянию и изворотливости. Поговорили с актером о том, чему он научился у своего героя, об узких рамках жанра и будущей смене амплуа.

— Как вы вообще оказались в «Беспринципных»?

— Мне, особенно в последнее время, очень нравится жанровое кино, если выбирать для себя. И поэтому немного узко в рамках ромкомов, ситкомов — что еще там есть?

— Скетчкомы?

— Ну да, немного неинтересно. Хочется подкрутить градус яркости. Неважно в принципе, в какую сторону. И в данном случае уже в имени моего героя — Славик-не-[выдумывай] — есть хорошая жанровая нота. Ребята из «Яндекс.Студии» сделали хорошее предложение, и я с удовольствием взялся за дело. (Улыбается.) Мне Славик кажется крайне перспективным. Думаю, что ему вполне можно посвятить этот… как его… Спин-офф, вот. Отдельный самостоятельный фильм про него снять.

— Так он и выступает в сериале неким Вергилием — проводником, сквозным персонажем.

Оксана Акиньшина и Павел Деревянко

— Изначально все было немного не так. В сценарии было написано шесть равнозначных сюжетов, но наша история — Славика и его жены, которую играет прекрасная Оксана Акиньшина — оказалась наиболее яркой. Авторы в процессе съемок написали еще текст и добавили несколько сцен для Славика. И как-то так вышло, что из среднего героя он вдруг превратился в главного. Значит, мое видение оказалось верным.

— В последнее время, судя по всему, вас занимает эксцентрика?

— В комедии — да. Просто быть органичным мне уже мало, хочется делать что-то большое. Ну, вот есть мегакрутой Сергей Бурунов. И мы достаем продюсеров, почему они не напишут для нас двоих какую-нибудь яркую комедийно-драматическую историю.

— У вас уже такая была — сериал «Домашний арест».

— Да, но теперь ищу что-то с элементами эксцентрики. По типу «Тупого и еще тупее». Я уверен, что народу это абсолютно зайдет — на двести процентов. Получится бомба! Знаю, что рано или поздно все будет, мы все сделаем, но я не понимаю недальновидности продюсеров, до сих пор не придумавших подобную историю.

— Если вернуться к «Беспринципным», то это история про жизнь тусовщиков — тема вам, как я понимаю, не чуждая. По-вашему, насколько достоверно показано то, что там происходит?

Николай Фоменко и Павел Деревянко

— Я не оценивал с этой точки зрения. Люди с Патриарших — это все-таки не совсем мой близкий круг общения. Многих я знаю, но мы общаемся нечасто, демонстрируем друг другу только лучшие личные качества. С другой стороны, я знаю массу историй про то, как некоторые люди, вне зависимости от того, где они живут, обманывают друг друга, изменяют, не платят алименты. Жуть! Когда я слышу подобные истории, мне бывает трудно в это поверить, серьезно! В моем окружении — по крайней мере, пока — все ведут себя друг с другом ровно и адекватно. Понимаю, что живу словно в теплице: у меня все хорошо, семья, офигенно адекватные друзья. И меня лично никто по-настоящему так жестко не кидал, хотя с моей доверчивостью и впечатлительностью это было бы несложно. В общем, судя по сводкам, то, что происходит на экране, действительно недалеко от реальности. (Улыбается.)

— Есть что-то в вашем персонаже, что вам близко?

— Всех моих персонажей я люблю. Человек же не только из хорошего состоит, но и из говна. В нас во всех дерьмеца хватает. И я к этому отношусь нормально. Я люблю этих людей и оправдываю их. Слава — патологический [лжец], он просто не может [не лукавить].

— Но есть в нем что-то от вас?

— Есть, конечно. Всегда есть что-то от нас, если только ты не играешь Фредди Крюгера или какую-нибудь космическую жабу. У Славика мои лицо и голос как минимум. Вообще, я стараюсь у своих персонажей учиться.

— И чему вы научились у Славика?

— Не то чтобы я чему-то научился, но хотелось бы, к примеру, тоже иметь язык без костей. Хотелось бы, чтобы совесть поменьше грызла. Я, знаете, такую совесть себе отрастил за последние годы, даже подумать о каком-то нехорошем поступке не могу спокойно! А у Славика тотальный фестиваль [вранья]: ссы в глаза — всё божья роса. Хотелось бы хоть иногда так уметь. (Смеется.) Но я врать терпеть не могу, а главное, вообще не умею, по моему лицу все видно сразу. У меня есть такая установка, которую я формулирую словосочетанием «первый план» — как в жизни, так и в творчестве. Что вижу, то пою.

— Давайте теперь вернемся к вашим эксцентрическим проявлениям. У вас скоро выходит еще и «Конек-горбунок».

— Да! Для меня это первый опыт превращения в цифрового персонажа — было интересно и непросто. Например, поскольку Конек маленький, мне почти все время приходилось ходить на четвереньках. Мне сделали наколенники, сделали на руки эти…

— Копыта?

— Ну да, вроде того. Ну и представьте себе: толпа массовки, Антон Шагин, который играет моего хозяина, свистит, мол, Конек мой! И я, значит, на глазах у всего честного народа ползу. Интересно, в общем, что из этого получится. Мне сказали, что Конька сделают похожим на меня. Перед съемками отвели в специальную комнату, обклеили всю физиономию датчиками, на голову шапочку какую-то положили электронную и заставили изображать все эмоции. Все виды радости, гнева, страха. И потом, когда я озвучивал, чувак с камерой постоянно ходил и снимал меня с разных ракурсов для точного липсинга. В общем, прежде всего я увидел технологию, как это работает. Довольно познавательно. Кроме того, я считаю, что дико важно делать что-то для наших детей, потому что практически ни черта хорошего для них сейчас не делается.

— Но я из трейлера так и не понял, зачем стихи Ершова переложили в прозу?

Во время съемок фильма «Конек-горбунок»

— Ну, наверное, потому что сейчас никто стихами не говорит.

— Так и в XIX веке вроде бы не то чтобы говорили.

— Ну а сейчас вообще никто. Только рэперы! (Смеется.) Там вообще довольно много переделано, чтобы смотреть было интереснее. В общем, самому хочется увидеть, что получилось.

— Из того, что в ближайшее время у вас выходит, есть что-то, что вам действительно близко?

— Будет второй сезон сериала «Дылды» — симпатичный, его ждут все, кто смотрел первый сезон. Я тоже жду, хочу понять, получится ли у нас переплюнуть первый. И будет еще один проект — очень его жду, надеюсь, всем зрителям зайдет. Называется «Идеальная семья». Нетривиальный, по-настоящему забавный сюжет, хорошие шутки; и ситуации, и качественные, порой очень смешные диалоги. Я сперва, впрочем, там тоже не хотел играть. После «Домашнего ареста» хотелось чего-то более выпуклого. Но в итоге прочитал сценарий не отрываясь — пришлось согласиться. И не пожалел ни капли. Речь идет о семье, которая участвует в телешоу вместе с другими семьями, соревнуется с ними. Я играю подкаблучника, такого, знаете, борца за справедливость. Что действительно приятно, мы почти все сняли в прошлом году, ребята-творцы все посмотрели и решили переснять некоторые эпизоды. То есть вытащили самые несмешные моменты, добавили таланта и бюджета — теперь ждем. Мне кажется, хорошая получилась штука, по-настоящему смешная и трогательная. В общем, у меня четыре проекта выходит в этом сезоне. Многовато, конечно.

C Павелом Майковым в сериале «Дылды»

— Вы как-то упомянули, что на Славика пробовались вместе с Евгением Стычкиным. Мы с ним как раз недавно разговаривали и много обсуждали, как он ломал свое амплуа рубахи-парня. Вы чувствуете какую-то подобную потребность? Вы же даже Махно оба играли.

— А где он играл?

— В «Хождении по мукам» у Худякова.

— А, здорово! Я уже дважды Махно работал — недавно второй раз был, у Саши Цекало в «Бендере». Меня сейчас в кино интересуют в большей степени мерзавцы. Комические тоже могут быть, но больше настоящие. Все обычно говорят, что у меня очень добрые глаза, и мне кажется, что это может интересно сработать. Есть, конечно, и дальнейшая перспектива. Думаю, что я свои навыки буду объединять — комические и злодейские. Моя лучшая роль впереди, года через два-три.

— Есть уже какие-то подвижки в этом направлении?

— Давид Кочаров, например, снимает очень интересный сериал. Я читал сценарий взахлеб, прямо как фэнтези в детстве. И написано очень дорого. Мне там предложили сыграть злодея, недавно была проба грима, очень интересно. Ну и начинают потихоньку предлагать всяких бандосов, олигархов.

— А о каком совмещении навыков вы говорите?

— Я думаю, что лучшая работа моя будет трагикомической. Недавно этот образ так для себя сформулировал: юродивый. Чтобы в нем была какая-то чистота, наивность. Это самые сильные мои стороны.