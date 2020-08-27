Евгений Стычкин: «У нас не принято снимать про политику. Можно про прошлое или как люди выпивают и закусывают»

Поговорили со звездой сериала «ППЧМЗ» о самоцензуре, современной журналистике и режиссере Романе Волобуеве.

На КиноПоиск HD вышел сериал Романа Волобуева «Просто представь, что мы знаем» о трудовых буднях новых медиа. Белла, Ира и Ксюша — амбициозные создательницы Telegram-канала «ППЧМЗ» (расшифровка и есть название сериала), которые в погоне за подписчиками публикуют скандальную, но не всегда корректную информацию. Однажды они по ошибке сообщают о смерти российского журналиста Евгения Малышева, который отошел от дел и теперь живет в Лондоне с женой и детьми. В результате он возвращается в Россию и становится их издателем. «Совесть эпохи 2010-х» сыграл Евгений Стычкин, который рассказал, чем его так привлек этот проект, как он переживал хейт пользователей в прошлом и почему решил стать не только артистом, но и режиссером.

— Почему вы согласились на эту роль?

— Прежде чем согласиться, я узнал кинокритика и режиссера Романа Волобуева и проникся к нему уважением и доверием. Так что «Просто представь, что мы знаем» заранее показался мне проектом, на который стоит согласиться. Ну а дальше выяснилось… Знаете, мы в России — хотя, наверное, так во всем мире — далеко не всегда имеем дело с блистательной драматургией, восхитительными диалогами и мегаоригинальным сюжетом. А в данном случае это именно так: очень здорово написанный сценарий. Короче, я даже не раздумывал.

— Что именно вас так восхитило?

Евгений Стычкин и Роман Волобуев во время съемок сериала

— Мне понравилось, что люди говорят на нормальном языке — остро, быстро. Что персонажи какие-то настоящие. Например, отношения моего героя с женой: они живут вместе уже 15 лет, их брак не может быть однозначно хорошим или плохим, тут огромное количество слоев. Кроме того, у Ромы есть редкое сочетание качеств: с одной стороны, он умеет весело рассказывать историю, а с другой — его взгляд на нашу действительность необыкновенно глубок. Вроде как смешное кино — что «Последний министр», что «ППЧМЗ», да? А с другой стороны, речь там идет о необыкновенно болезненных и важных для всех нас вещах.

— О чем, например?

— О том, что, даже желая чего-то хорошего, борясь за свои идеалы, мы остаемся людьми, то есть существами слабыми. О том, что даже люди исключительно благородные часто движимы комплексами, страхами и другими вещами, элементарными с психологической точки зрения. То есть, проще говоря, никто из нас не является рыцарем в сияющих доспехах, и слава богу, а то эти рыцари уже давно расхерачили бы весь мир к чертовой матери. (Смеется.)

— И кто же тогда ваш Евгений Малышев?

— Он переживает кризис среднего возраста и параллельно страдает от того, что изменился мир, изменилась журналистика. В 1990-е он был на коне, у него было ощущение свободы, миссии, а сегодня он совершенно не приспособлен к тому, как развиваются СМИ. Мне кажется, что случай Малышева очень показателен — в том смысле, что через его историю можно понять, что произошло за последние годы с журналистикой. Кто и на кого там работает. И почему одни продолжают смотреть телевизор и читать газеты, а другие больше доверяют сайтам или вот Telegram-каналам. Информации огромное количество, вроде бы ее можно быстро проверить. При этом мы понимаем, что глобально ничего не знаем. И очевидно, что с увеличением количества информации растет и способность с ее помощью манипулировать людьми.

— Вы как-то рассказывали, что всегда очень подробно готовитесь к роли. Как придумывали этого героя?

— Мы много говорили с Романом Олеговичем про страхи и рефлексии Малышева. Все как-то само собой происходило — читали сценарий, продумывали грим, фантазировали над тем, как решить те или иные сцены. Говорили о моих переживаниях и тревогах, думали, что мне созвучно, а что нет. Всегда же хочется привнести что-то свое, так интереснее. Малышев понимает, что его карьера закончилась из-за того, что он не смог приспособиться к новой жизни. При этом, разговаривая с молодыми героинями, он в собственных глазах выглядит умнее, опытнее. В то же время он прекрасно понимает, что будущее за ними. Они честнее и точнее в том, что делают, несмотря на некоторую топорность в ремесленном смысле. Точно так же и у меня. Когда я ловлю себя на уверенности в том, что точно знаю, как надо играть, сразу понимаю, что отмежевался от молодых, остался в прошлом. Лет десять назад это переживание было гораздо острее, сейчас я уже нашел лазейки, чтобы обмануть в этом вопросе себя и окружающих. И все равно я вижу молодых коллег, которые могут быть интереснее, чем я.

— Роман Волобуев говорил, что у Малышева и других героев есть условные прототипы. Зная некоторых из них лично, могу сказать, что получилось вполне достоверно.

— Это очень приятно слышать. Про моего персонажа Рома сказал, что ему достаточно меня в сочетании с текстом. Впрочем, я пытался, насколько на это способен полуграмотный артист, посмотреть, что вообще происходит с новостями в интернете. Насколько они проверены, насколько Telegram-каналы действительно являются последними независимыми СМИ.

— Волобуев говорит, что любит и снимает прежде всего политическое кино. В «ППЧМЗ» тоже есть совершенно внятное высказывание, причем его проводником в значительной степени является именно ваш Малышев. Насколько для вас это важно?

— Я ценю, что у Ромы есть позиция, и в его работах эта позиция совершенно ясно читается. Я с этой позицией во многом согласен, а потому мне важно, что я имею отношение к тому, что он делает. Не в том смысле, что мы к чему-то призываем. Но вот почему, скажем, у нас невозможно было сделать достойный ремейк «Родины»? Дело тут не в недостатке умений. Я отношусь к коллегам, работавшим над этим сериалом, с глубочайшим уважением. Проблема в том, что в американской «Родине» есть позиция, а у нас ее просто не может быть. Мы не можем ее высказывать, у нас для этого даже толком нет языка. У нас не принято снимать кино про политику, даже про журналистику. Нельзя говорить вообще ни о чем, что имеет прямое отношение к жизни за окном. Можно или про прошлое, или про то, как люди выпивают и закусывают. Причем в последнем случае получается тоже очень условно: они ведь не только выпивают, но и слушают музыку, читают новости, обсуждают какие-то острые вопросы. И если этого нет в кино, оно не выглядит живым. Хорошо, что в «ППЧМЗ» все это есть.

— Есть какие-то значительные отличия в работе для онлайн-платформы? Меньше цензуры?

— Да, конечно, меньше, но мне кажется, что это во многом заслуга Ромы. Он ведь производит на людей довольно мягкое впечатление из-за того, что говорит деепричастными оборотами. Но при этом он точно знает, чего хочет, и есть вопросы, в которых он не идет на компромиссы. Мне кажется, что он во многом выбил для нас это отсутствие цензуры. Так что, конечно, здесь нет такой цензуры, как на федеральных каналах. Нет и распространенной там самоцензуры, привычки дуть на воду.

— Давайте отвлечемся от повестки. Как вы вообще выбираете роли? Я спрашиваю потому, что перед интервью решил освежить информацию о ваших работах и обнаружил там удивительные позиции вроде роли в байопике Нурсултана Назарбаева.

«На Париж»

— (Смеется.) Конечно, в моем послужном списке есть работы, которых там могло бы не быть. Не то чтобы я испытывал за них стыд, но… Есть там, скажем, картина под названием «На Париж», сделанная по воспоминаниям Героя Советского Союза, о том, как после победы они с товарищами поехали в Париж, остановились по пути в борделе, откуда их забрал СМЕРШ. В итоге благодаря победе никто не пострадал. Это совершенно реальная история. Фильм показали на каких-то фестивалях, а потом он вышел в День Победы в 2019 году. Через некоторое время я перед сном зашел в Instagram и увидел 150 сообщений, что совершенно невозможно, поскольку это личный аккаунт, некоммерческий, у меня там и подписчиков не так много. Все сообщения были примерно: «Сдохни, мразь». Я долго не мог понять, что случилось. Может, думал я, это чья-то смешная шутка; по-моему, я за всю жизнь никого отдельно взятого не довел до такого состояния. Оказалось, что обзор на наш фильм выпустил BadComedian. Он талантливый человек, и то, что он делает, смешно, безжалостно, но честно. Однако в данном случае он воззвал к тому восхитительно патриотическому сегменту своей аудитории, которая проявляет свои светлые чувства словами «чтоб твои родители в гробу перевернулись». Сделано в обзоре все было в лучших традициях нарезок канала НТВ. Я, к счастью, не имею привычки доказывать свою правоту, про себя мне и так все известно. Но вот мой коллега Дима Певцов, будучи человеком более открытым, вступил с людьми в переговоры, доказывая, что он абсолютный патриот, что чистая правда. В итоге на него вылилось в 10 раз больше говна, чем на меня. Я к тому, что у меня нет фильмов, за которые мне было бы по-настоящему стыдно. Есть пара картин, которые, скажем так, работают против моего реноме. Но ничего не поделаешь. В юности у меня просто не было широкого выбора, потом было много детей и нужны были деньги. В последнее время я, конечно, стал куда более избирателен, и у меня есть такая возможность. Другое дело, что я все равно очень много работаю. Может быть, больше, чем стоило бы. Три месяца отдыха в карантине — это было очень круто.

— Я как раз хотел поговорить о ваших последних работах. «ППЧМЗ», Ленин в «Троцком», Махно в «Хождении по мукам» — это все очень яркие и неоднозначные герои. Вы сознательно решили сломать амплуа?

— В юности мне все время предлагали веселых, милых парней. А потом был сложный период, когда я перестал быть похожим на светлого бессмысленного юношу, но еще не перешел в какое-то новое качество. И в этот момент я решил сопротивляться навязанному мне амплуа и стал соглашаться на роли, максимально непохожие на то, что я делал.

— Какие роли того периода вы имеете в виду?

«Чернобыль: Зона отчуждения»

— Я пробился, но сыграл Верховенского в «Бесах». Это был единственный случай, когда я просил роль, потому что это мой любимый роман Федора Михайловича. Меня сначала не хотели брать, но в итоге я все-таки там снялся. Это было сложно: от одной картины я отказался, в другой снимался ночами. Но это было очень для меня важно. После этой роли я стал другим. Я вообще не очень про шаманство и энергии, но мне кажется, что в какой-то малой степени актеры присваивают опыт своих героев. А потом я стал взрослее. И была, скажем, роль в сериале «Чернобыль: Зона отчуждения», на которую я согласился просто ради денег. В итоге это одна из самых популярных среди молодежи моих ролей. Мне кажется, что много дала работа в театре. Я, например, сыграл Сталина в спектакле театра «Практика» «Девушка и революционер». В процессе репетиций попробовал столько красок, приемов, связанных с насилием, диктатурой, страхом…

— У вас и в «Чернобыле», кстати, очень страшный кагэбэшник получился.

— Спасибо! Это как раз благодаря театру. То, что я там наработал, уже автоматически помогает в кино.

— А вы не думали, почему из вас вдруг полезла разного рода чертовщина?

— Я не знаю. Мои домашние шутят, что наконец-то поняли, кто я на самом деле. Надеюсь, что это преувеличение! (Смеется.) Был еще такой опыт. Я летал в Лос-Анджелес к Иване Чаббак — это известный актерский коуч. Мне пришлось отказаться от какой-то работы, но я понимал, что это надо сделать сейчас, иначе я не сделаю этого никогда. Вообще, учиться должно войти в привычку, иначе очень трудно себя заставлять этим заниматься. Одной из задач, которая передо мной стояла, было как раз поработать со всякой чертовщиной. Ну, и мне это удалось. Ивана очень в этом помогла.

— Вы вообще как-то формулируете сейчас свое амплуа?

Юлия Снигирь и Евгений Стычкин, «Просто представь, что мы знаем»

— Нет, причем я не уверен, что это правильно. Но я лично получаю огромное удовольствие от того, что играю совершенно разных персонажей. Недавно снимался в сериале «Алиби», который пока лежит у Первого канала. Это тоже очень важная для меня работа. Дело в том, что обычно я играю все-таки персонажей, для которых придумываю речь, походки, повадки. А в «Алиби» я принципиально решил не добавлять ничего. Пользоваться только собственными реакциями, смехом, чувством юмора. Работать так гораздо тяжелее, потому что не можешь прикрыться персонажем. Но это ужасно интересно. И это уже не амплуа, это… Станиславский! (Смеется.) Хотя я сейчас снимаю как режиссер и ясно вижу, что у каждого артиста есть что-то, что он приносит в кадр, он не должен в общем уметь и играть все.

— Можете рассказать о том, как стали режиссером?

— Случайно! Мой друг и продюсер Саша Ремизова знала, что я пишу какие-то сценарии, и время от времени предлагала что-то с ними сделать. Я вяло отнекивался, так продолжалось довольно долго. И вот однажды она прислала мне сценарий. Я решил, что мне предлагается главная роль, а оказалось, меня зовут снять пилот. И я страшно завелся. Круто было, что это не моя история, у меня нет пиетета, я не буду бороться за каждое слово. Я снял пилот, а потом сезон запустился целиком.

— О чем этот сериал?

«Просто представь, что мы знаем»

— Социальная история. Главного героя играет Павел Майков — мне это было важно. Я вообще боролся за всех актеров, потому что сразу ясно увидел всю историю. Там играют Максим Виторган, Равшана Куркова, Леша Агранович. Основная проблема — отцы и дети в условиях абсолютной социальной незащищенности. Сейчас борюсь за эту историю. У нас же все всегда хотят, чтобы кино было модным и красивым, а я хочу снять так, чтобы получилось просто и достоверно.

— Мы с вами говорили о том, как много вы работаете. Можете выбрать из десятков своих работ пять любимых?

— «Апрель» — потому что с этого фильма я всерьез начался. «Бесы» — потому что ничего подобного я до этого не играл. «Троцкий» — потому что это была совершенная мука. «Алиби» — потому что это была самая тяжелая работа в моей жизни. И… Знаете, я люблю фильм «Гоголь». Потому что когда я становился артистом, то больше всего хотел скакать на лошади и размахивать шашкой.