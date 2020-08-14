КиноПоиск
КиноПоиск HD

«У каждой новости есть цена»: Трейлер мини-сериала Романа Волобуева «Просто представь, что мы знаем»

Обсудить0

«Просто представь, что мы знаем» — мини-сериал продюсерской компании «Среда», созданный специально для КиноПоиск HD. Проект для онлайн-кинотеатра разработал Роман Волобуев, который не понаслышке знаком с темой медиа: в прошлом он работал редактором журнала «Афиша», главным редактором Empire и заместителем главного редактора GQ.

В центре сюжета — Белла (Анфиса Черных), Ира (Рина Гришина) и Ксюша (Катя Федина), создательницы популярного Telegram-канала «ППЧМЗ». Амбициозные и полные идей, они готовы на многое, чтобы привлечь подписчиков и разобраться наконец со своими финансовыми проблемами. Все меняется, когда они публикуют новость о смерти известного журналиста-расследователя Евгения Малышева (Евгений Стычкин) — некогда оплота «настоящей» журналистики, «совести 2010-х».

Как быстро выясняется, Малышев жив, и новость о собственной смерти подталкивает его вернуться в профессию. Так он внезапно для себя присоединяется к команде «ППЧМЗ», но быстро понимает, что журналистика за годы успела сильно измениться. Вместо репортерской карьеры ему приходится окунуться в устройство новых медиа.

«Прототипы в нашем сериале есть вообще у всех героев, включая третьестепенных, — рассказал Роман Волобуев. — Часть из них у нас снимаются в маленьких ролях. У главного героя Малышева их даже несколько».

Волобуев занял режиссерское кресло и поставил сериал по сценарию Ильи Маланина и Милы Просвириной. Они также выступили креативными продюсерами проекта совместно с Марусей Трубниковой

В сериале также снялись Юлия Снигирь, Максим Виторган, Екатерина Вилкова, Артур Ваха и другие.

Премьера четырехсерийного проекта состоится 24 сентября 2020 года эксклюзивно на КиноПоиск HD.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:

Смотрите также

Трейлер «Энолы Холмс»: Милли Бобби Браун в роли сестры знаменитого детектива

Трейлер «Энолы Холмс»: Милли Бобби Браун в роли сестры знаменитого детектива

25 августа9
Вышел тизер фильма «Конек-горбунок» — новой экранизации сказки Петра Ершова

Вышел тизер фильма «Конек-горбунок» — новой экранизации сказки Петра Ершова

20 августа29
«Я — возмездие»: Вышел тизер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

«Я — возмездие»: Вышел тизер «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

23 августа73
Трейлер «Вмешательства»: Аня Чиповская в драме об одиночестве и влюбленности

Трейлер «Вмешательства»: Аня Чиповская в драме об одиночестве и влюбленности

14 августа0

Главное сегодня

Через вселенные

ПодкастПочему «Сквозь снег» идеально описывает современный мир

Сегодня0
Почему «Сквозь снег» идеально описывает современный мир
Находка дня: Супергерои Marvel в исполнении российских актеров
Бюро находок

Находка дня: Супергерои Marvel в исполнении российских актеров

44 минуты назад2
«Приключения Билла и Теда»: Как «двоечник» Киану Ривз стал звездой у подростков 90-х
Культовое кино

«Приключения Билла и Теда»: Как «двоечник» Киану Ривз стал звездой у подростков 90-х

Сегодня2
«У каждой новости есть цена»: Трейлер мини-сериала Романа Волобуева «Просто представь, что мы знаем»
КиноПоиск HD

«У каждой новости есть цена»: Трейлер мини-сериала Романа Волобуева «Просто представь, что мы знаем»

Сегодня, 11:151
«Пойдем на все, чтобы увидеть фильм»: Зрители готовы поехать в другой город ради «Довода»

«Пойдем на все, чтобы увидеть фильм»: Зрители готовы поехать в другой город ради «Довода»

44 минуты назад3
Что смотреть в кино: «Вратарь Галактики», «Комната» и «Билл и Тед»
Выбор редакции

Что смотреть в кино: «Вратарь Галактики», «Комната» и «Билл и Тед»

Сегодня7
Трейлер драмы «Цой»: История рокового столкновения, унесшего жизнь кумира миллионов

Трейлер драмы «Цой»: История рокового столкновения, унесшего жизнь кумира миллионов

Сегодня, 14:376
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт