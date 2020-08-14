«У каждой новости есть цена»: Трейлер мини-сериала Романа Волобуева «Просто представь, что мы знаем»

«Просто представь, что мы знаем» — мини-сериал продюсерской компании «Среда», созданный специально для КиноПоиск HD. Проект для онлайн-кинотеатра разработал Роман Волобуев, который не понаслышке знаком с темой медиа: в прошлом он работал редактором журнала «Афиша», главным редактором Empire и заместителем главного редактора GQ.

В центре сюжета — Белла (Анфиса Черных), Ира (Рина Гришина) и Ксюша (Катя Федина), создательницы популярного Telegram-канала «ППЧМЗ». Амбициозные и полные идей, они готовы на многое, чтобы привлечь подписчиков и разобраться наконец со своими финансовыми проблемами. Все меняется, когда они публикуют новость о смерти известного журналиста-расследователя Евгения Малышева (Евгений Стычкин) — некогда оплота «настоящей» журналистики, «совести 2010-х».

Как быстро выясняется, Малышев жив, и новость о собственной смерти подталкивает его вернуться в профессию. Так он внезапно для себя присоединяется к команде «ППЧМЗ», но быстро понимает, что журналистика за годы успела сильно измениться. Вместо репортерской карьеры ему приходится окунуться в устройство новых медиа.

«Прототипы в нашем сериале есть вообще у всех героев, включая третьестепенных, — рассказал Роман Волобуев. — Часть из них у нас снимаются в маленьких ролях. У главного героя Малышева их даже несколько».

Волобуев занял режиссерское кресло и поставил сериал по сценарию Ильи Маланина и Милы Просвириной. Они также выступили креативными продюсерами проекта совместно с Марусей Трубниковой.

В сериале также снялись Юлия Снигирь, Максим Виторган, Екатерина Вилкова, Артур Ваха и другие.

Премьера четырехсерийного проекта состоится 24 сентября 2020 года эксклюзивно на КиноПоиск HD.