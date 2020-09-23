Новый сезон на КиноПоиск HD: Сериал про Telegram-канал, хоррор про вампиров и «Китобой»

Этой осенью стартует новый сезон премьер в КиноПоиск HD, в котором онлайн-кинотеатр представит свои оригинальные российские сериалы. Среди них — политический триллер по сценарию Сергея Минаева, ретрохоррор про вампиров и мистический триллер, основанный на рассказе Дмитрия Глуховского.

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«Просто представь, что мы знаем»

Новый сериал Романа Волобуева («Последний министр») расскажет о создательницах новостного Telegram-канала, который стремительно набирает сотни тысяч подписчиков. Девушки полны идей и не намерены останавливаться, но на пути к славе им мешают громкие скандалы и долги по кредитам. Однажды им предлагает помощь крупный инвестор, готовый решить финансовые проблемы при одном условии: девушки должны принять в команду некогда популярного журналиста и «совесть эпохи 2010-х» — Евгения Малышева. Главных героев сериала играют Евгений Стычкин, Юлия Снигирь, Анфиса Черных, Максим Виторган и Екатерина Вилкова. Первые четыре серии уже доступны в КиноПоиск HD.

«Беспринципные»

Комедийный сериал, основанный на рассказах Александра Цыпкина. В центре истории — смешные и волнующие подробности из жизни московской богемы, чьи будни вязнут в круговороте абсурда. Тут вам и жена, которую мучает чувство вины после знакомства с любовницей мужа; и друг, который толкает помощника на измену, потому что этого хочет его супруга; и муж, который прикрывается выдуманной дочерью друга. Режиссером сериала выступил Роман Прыгунов (дилогия «Духless»), а главные роли исполнили Павел Деревянко, Ингеборга Дапкунайте, Оксана Акиньшина, Юрий Колокольников, Павел Табаков и Аглая Тарасова. Премьера — 15 октября.

«Настя, соберись!»

Многосерийная драмеди расскажет о дизайнере-архитекторе Насте, которая в один миг теряет любимую работу в бюро и мужа, изменившего ей с подругой. Но вместо того чтобы впасть в отчаяние, героиня начинает осознанный путь к принятию себя с помощью пятерки своих внутренних «я». У каждого из них свой характер, место и роль в жизни Насти, но движет ими только одно — ее счастье. Премьера сериала с Любовью Аксеновой в главной роли состоится в ноябре 2020 года.

«Я не шучу»

Сериал продюсеров Александра Незлобина и Сергея Светлакова повествует о жизни стендап-комика Лены. Она живет в мегаполисе и лавирует между карьерой, воспитанием детей, общением с бывшими мужьями и свекровью. Лена почти ничем не отличается от окружающих, за исключением того, что обо всем может открыто говорить со сцены. Главную героиню сыграла комик Елена Новикова. Премьера — декабрь 2020 года.

«Топи»

Мистический триллер по сценарию Дмитрия Глуховского, снятый Владимиром Мирзоевым («Борис Годунов»). По сюжету пятеро молодых москвичей приезжают в монастырь в деревне Топи в надежде найти помощь и ответы на свои вопросы. У каждого за плечами свое горе: несчастная любовь, потеря близкого и неизлечимая болезнь. Вместе им предстоит распутать тайну загадочного места. В главных ролях — Максим Суханов, Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица и Софья Володчинская. Сериал выйдет в январе 2021 года.

«Спойлер»

Политический триллер по сценарию Сергея Минаева, по книге которого снят триллер «Духless». Сериал расскажет о предвыборной гонке, в которой действующему губернатору находят «спойлера» — кандидата, чья задача — перетянуть голоса своего конкурента и при этом не победить. Подставным лицом становится честный бизнесмен, и с его появлением в области начинается непредсказуемая политическая игра. В главных ролях — Максим Матвеев, Олег Меньшиков, Артем Михалков, Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь Алексей Гуськов. Выход сериала намечен на март 2021 года.

«Пищеблок»

Действие ретрохоррора по роману Алексея Иванова развернется в разгар Олимпиады 1980 года. В небольшом пионерском лагере на берегу Волги узнают, что среди воспитанников завелись вампиры, но верят в это далеко не все. Сериал поставил Святослав Подгаевский по сценарию Александра Талала, а главные роли сыграли Роман Мадянов, Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Даниил Вершинин и Илья Коробко. Премьера состоится летом 2021 года.

Кроме того, весной 2021 года КиноПоиск HD выпустит новые сезоны сериалов «Последний министр» и «Проект „Анна Николаевна“», который также получит специальный эпизод — он выйдет в новогодние каникулы. Также в 2021 году онлайн-кинотеатр представит другие новинки, среди которых — «Сердечный приступ» Михаила Зыгаря, «Хэдшот» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова и два проекта Юрия Быкова — сериал «Ноль» и фильм «Хозяин».

В новом сезоне в библиотеке КиноПоиск HD появятся фильмы, представленные на российских и международных фестивалях. Среди них — драма Вадима Перельмана «Уроки фарси», показанная на Берлинале; триллер Валерия Тодоровского «Гипноз», который участвует в ММКФ; новая картина Павла Лунгина «Эсав», которая откроет фестиваль «Меридианы Тихого»; приключенческий фильм «Китобой», получивший приз на Венецианском кинофестивале. Эти фильмы выйдут на КиноПоиск HD вскоре после проката.

В 2021 году КиноПоиск выступит партнером в прокате экранизации комикса издательства Bubble «Майор Гром: Чумной Доктор», а сразу после кинопроката фильм смогут увидеть и подписчики КиноПоиск HD.

Также КиноПоиск HD разрабатывает сериал по роману Бориса Акунина «Азазель», посвященному знаменитому сыщику Эрасту Фандорину. В отличие от книги, он будет вести расследования не в XIX веке, а в современной альтернативной версии России, где по-прежнему правит династия Романовых.