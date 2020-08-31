Трейлер сериала «Беспринципные»: Комедия о приличных людях и неприличных историях

Комедийный сериал «Беспринципные» — адаптация сатиричных новелл Александра Цыпкина, рассказывающих о приличных на первый взгляд жителях Патриарших прудов, с которыми происходят разные неприличные истории. В сериале снялись Павел Деревянко, Максим Виторган, Надежда Михалкова, Аглая Тарасова, Оксана Акиньшина, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Павел Табаков и Юрий Колокольников. Роман Прыгунов занимает режиссерское кресло сериала. Александр Цыпкин написал сценарий адаптации совместно с Владимиром Васильевым и Дарьей Воротынцевой.

Главные герои проекта — супруги и любовники, коллеги и соперники, друзья и случайные знакомые, оказавшиеся в эпицентре невероятных событий. Каждая серия будет посвящена новым персонажам и историям:

История хронического подкаблучника (Максим Виторган), который пытается вырваться из-под контроля своей деятельной жены (Ингеборга Дапкунайте);

Рассказ об альянсе околотворческих выскочек из Петербурга (Павел Табаков и Аглая Тарасова), мечтающих вписаться в столичную тусовку;

Брачная история закомплексованного госслужащего (Николай Фоменко) и теневой владычицы светской жизни Москвы (Кристина Бабушкина);

Эпизод о заведомо обреченном романе между пресыщенным архитектором и его молодой помощницей (Юрий Колокольников и Надежда Михалкова);

История центрального персонажа проекта — знакомого со всей Москвой патологического лжеца, изменщика и авантюриста Славика (Славик-не-пи*ди в исполнении Павла Деревянко), женатого на исключительно терпеливой женщине (Оксана Акиньшина).

Это лишь часть историй и героев, которые ждут зрителей в сериале «Беспринципные».

«Беспринципных» для КиноПоиск HD разрабатывает продюсерская компания «Медиаслово». Премьера двух первых серий проекта состоится 15 октября 2020 года эксклюзивно в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.