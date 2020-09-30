Славик, не *****: Над кем смеются в «Беспринципных» и из чего родился этот сериал

Место действия: Патрики

Известный под таким фамильярным названием район вокруг Патриарших прудов давно обладает особой аурой: именно под этими липами гуляли герои «Мастера и Маргариты». Спустя век Патрики — одно из самых престижных и дорогих мест жительства в Москве. Здешние узкие улочки копируют центры европейских столиц: в каждом доме по ресторану, а то и по несколько, летом открытые веранды не могут вместить посетителей, и сами улицы превращаются в ресторанные залы. Модники и модницы, а также местные обитатели фланируют от заведения к заведению. Над всем этим парит постмодернистский купол знаменитого дома «Патриарх», украшенный псевдоантичными статуями инвесторов строительства и татлинской башней одновременно. Как говорит в первой же сцене «Беспринципных» герой Павла Деревянко, Патрики — «это волшебная страна внутри Москвы, тут даже воздух другой».

Прозаик Александр Цыпкин, придумавший его и других персонажей сериала, объясняет секрет Патриков так: «Я петербуржец, мне всегда важно, чтобы рядом была вода. Поэтому и в Москве место, где есть водоем, для меня является особенным. Жители Патриков отличаются от остальных раскрепощенностью, креативностью, свободомыслием, вкусом, стремлением к яркой и интересной жизни». Писатель с азартом рассказывает о своих героях, но тут же добавляет, что акцент в «Беспринципных» все же сделан не на богатстве, а на человеческих отношениях.

Герои: богема и другие аферисты

Сериал принципиально децентрализован: «Беспринципные» построены как серия откровенных и достаточно циничных анекдотов, которые рассказывает, глядя честными глазами в камеру, герой Деревянко, облаченный в белый пиджак. Его рассказ попеременно выносит на первый план то одного, то другого из почти десятка действующих лиц.

О достоверности всех этих историй можно судить хотя бы по имени рассказчика — Славик-не-***** (выдумывай). Да, он неисправимый лгун и плут, который постоянно и неизменно обаятельно врет каждому встречному. Он женат на героине Оксаны Акиньшиной, у них две дочери. Но это не мешает нашему герою жить крайне вольной жизнью, у него куча любовниц («С каждой у меня постельная сцена», — хвастается Деревянко). Именно ложь Славика сообщает движению сюжета нужный импульс.

Максим Виторган и Павел Деревянко

Ближайший друг Славика — Костя (Максим Виторган). Костя женат на героине Ингеборги Дапкунайте, и у них двое сыновей. «Костя умный и красивый», — поясняет Деревянко. Он тут исключение — вообще-то сериал не про хороших парней, а «про беспринципных людей, которые живут сегодняшним днем, врут, обманывают, про наши реалии, про жизнь».

Виторган считает так же: «Мне кажется, что какие-то попытки обозначить приличность, нормальность и прочее подобное всегда обречены на неточность и вообще опасны. Но к нашему проекту это не имеет никакого отношения. Проект легкий, ироничный. Люди вообще делают одно и то же, просто в разных жизненных декорациях. Думаю, разговоры двух мужчин в баре или в палатке на Северном полюсе с точки зрения набора тем примерно одинаковы. Язык, интонации — да, разные».

Павел Табаков

Еще один интересный герой — аферист-СММщик Павел из Петербурга, приехавший «нагибать москвичей». «Я играю Пашу, потому что зовут меня Паша», — объясняет Павел Табаков (с ним, как и с другими актерами, мы разговариваем прямо на съемках). Его персонаж, разумеется, тоже все время врет: «Сейчас мы снимаем сцену, в которой я знакомлюсь с девушкой, вру, что пишу сценарии для похорон, оскорбляю ее, называя москвичкой. И на выходе один гражданин просит нас придумать сценарий похорон для пахана». В своих отношениях с москвичами петербуржец Паша добился некоторых успехов — во всяком случае, он тоже квартируется в районе Патриарших. Тут же живет и его питерская подруга (Аглая Тарсова), отношения у них с Пашей свободные — секс без обязательств.

Из других типажей непременно стоит упомянуть лихого генерала в исполнении Николая Фоменко (тут даже не знаешь, на что лучше посоветовать обратить внимание — на игру Фоменко или на совершенно дворцовый интерьер, в котором генерал проживает), его ревнивую жену (Кристина Бабушкина), меланхоличного подуставшего архитектора, которого интересуют только стажерки и джаз (как всегда уморительный Юрий Колокольников), его деятельную помощницу (Мария Шалаева), страдающую раздвоением личности девушку (Надежда Михалкова).

Авторы: петербургский писатель и режиссер «Духлесс»

Значительная часть занятых в сериале артистов уже хорошо знакомы и с этим материалом, и с его автором: Александр Цыпкин регулярно собирает ведущих российских актеров на публичных «Беспринцыпных чтениях» (именно так, через «ы»). Тексты Цыпкина декламировали со сцены Константин Хабенский и Сергей Бурунов, Павел Табаков и Павел Деревянко, Ингеборга Дапкунайте и прочие. Именно по мотивам этих рассказов и сняты и «Беспринципные».

Николай Фоменко и Павел Деревянко

«В сериал вошли самые яркие и неожиданные сюжеты, часть которых получили популярность на чтениях. Некоторые из них были изменены, а кроме того, в сценарий добавились и совершенно новые, специально написанные для него истории, так что смотреть будет интересно и тем, кто хорошо знает мои рассказы», — размышляет Цыпкин, отмечая, что сериал получился все-таки комедийным, хотя в его прозе всегда есть место и серьезной драме, и даже трагическим нотам. «Вуди Аллен для меня, конечно, ориентир. Хотелось бы приблизиться к его уровню», — подытоживает писатель.

Экранизировал рассказы о московских нравах тоже человек в этом жанре далеко не случайный. Роман Прыгунов снимал «Духless» и «Духлесс 2», так что он должен был легко превратить в сериал сатирические заметки Цыпкина. Но тут нагрянула пандемия. «Обстановка была несколько нервной. У нас был очень непростой график: в городе снимать тяжело, плюс сжатые сроки подготовки. Что-то мы даже делали удаленно, — вспоминает Прыгунов. — Но все оказались большими молодцами. Я давно дружу и с Деревянко, и с Бабушкиной, и с Дапкунайте, и с Виторганом. Пашу Табакова и Аглаю Тарасову хорошо знаю. Они очень много привнесли в съемки. Каждый полностью погрузился в своих персонажей. Так что я приезжал на площадку с радостью».

Ингеборга Дапкунайте

Адаптацией текста в сценарий занимались Владимир Васильев и Дарья Воротынцева (с ними Прыгунов уже сотрудничал на «Магомаеве» и «Мертвом озере» соотвественно). «Мы старались сделать текст более емким, поскольку не все рассказы подходили под киноформат, — поясняет Прыгунов. — Саша — очень занятой человек, но, когда это было возможно, мы встречались с ним и обсуждали сценарий, как это делают любой режиссер и любой сценарист — что-то добавляли, что-то убирали. Когда у Саши было время, он приезжал, работал с текстом, с актерами, иногда текст приходилось адаптировать под конкретного артиста».

Дрон с установленной на нем камерой плавно плывет над зеленоватым квадратом пруда, словно глаз писателя, лорнирующего местную жизнь через оптику иронии, сочувствия и локального патриотизма. Многие районы Москвы уже давно воспеты в кино: Чистые пруды — Алексеем Сахаровым, Плющиха и окрестности — Татьяной Лиозновой, Новые Черемушки и кварталы панельной хрущевской застройки вообще — Гербертом Раппапортом, Новый Арбат и «Динамо» — Георгием Натансоном. Свое кино теперь есть и у Патриков — места, которое прежде имело лишь одну стойкую культурную ассоциацию — с парикмахерским запахом абрикосовой, распитой Берлиозом и Бездомным еще сто лет назад.