«Беспринципные», «Хандра» и «#трудовыебудни»: 11 премьер октября на КиноПоиск HD

Анимационный сериал DC о группе подростков-помощников супергероев из Лиги справедливости можно будет посмотреть на КиноПоиск HD. В центре событий — команда из шести человек: Супербой, Кид Флэш, Мисс Марсианка, Робин, Аквалэд и Артемида. Подростки хотят показать, что они уже взрослые, и потому берутся за самые трудные и опасные задания. Анимация в сериале такая же, как и в «Лиге справедливости», а схватки, юмор и сюжетные линии не уступают по качеству взрослому проекту. Противники у юной команды супергероев тоже солидные: Лекс Лютор, Лига теней, Клореон, Вандал Сэвидж и другие знаменитые злодеи из комиксовой вселенной DC.