«Беспринципные», «Хандра» и «#трудовыебудни»: 11 премьер октября на КиноПоиск HD

Экранизация рассказов Александра Цыпкина, новые приключения Лунтика, будни британской порноактрисы и самый безумный день из жизни молодых москвичей — рассказываем об ударных новинках месяца в нашем онлайн-кинотеатре.
Подробнее обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Сэндитон», 1-й сезон
Премьера: 2 октября (эксклюзивно по подписке)
Сериал «Сэндитон» создал сценарист Эндрю Дэвис («Отверженные», «Война и мир») по мотивам последнего — незавершенного — романа Джейн Остин. Шарлотта Хейвуд перебирается из провинции в рыбацкий поселок Сэндитон, где глава аристократической семьи хочет открыть морской курорт. Но вскоре в тихом Сэндитоне разыгрываются нешуточные драмы: запретные родственные связи, расовый вопрос, бизнес-неурядицы и настоящая любовь. В сериале сыграли Роуз Уильямс («Царство»), Тео Джеймс («Дивергент»), Кристал Кларк («Черное зеркало») и Крис Маршалл («Смерть на похоронах»).
«#трудовыебудни», 1-й сезон
Премьера: 6 октября (эксклюзивно по подписке)
Новый мини-сериал Доуна Шадфорта (режиссер «Траста») по сценарию Люси Кирквуд («Молокососы»). Его главная героиня — успешная порноактриса и мать троих детей Джолин Доллар (Хейли Сквайрс), чья жизнь идет под откос после знакомства с молодой коллегой по съемочной площадке. На подхвате — Руперт Эверетт («Свадьба лучшего друга»), играющий состоятельного продюсера, который дружит с Джолин.
«Трикстер», 1-й сезон
Премьера: 8 октября (эксклюзивно по подписке)
Экранизация романа канадской писательницы Эден Робинсон, в котором магический антураж сочетается с невеселой реальностью. Главный герой — подросток Джаред (Джоэль Улетт), который подрабатывает в забегаловке, где заодно продает наркотики. Деньги позволяют ему оплачивать коммунальные расходы и лечить мать. Но тут с Джаредом начинают разговаривать птицы, а на пороге дома появляется мужчина, который представляется его отцом. К тому же парень, принадлежащий к индейцам вакаши, узнает чуть больше о своем народе. Режиссером «Трикстера» стала документалистка Мишель Латимер.
«Беспринципные», 1-й сезон
Премьера: 15 октября (эксклюзивно по подписке)
Экранизация рассказов писателя Александра Цыпкина, который осмысляет быт и нравы современных москвичей. Герои сериала «Беспринципные» обитают на Патриарших прудах, где переживают комичные и не очень приличные ситуации, связанные со своей бурной личной жизнью. Творческих петербуржцев, приехавших покорять столицу, сыграли Павел Табаков и Аглая Тарасова, в роли закоренелого бабника блистает Павел Деревянко, комичным подкаблучником стал Максим Виторган. Также в сериале появляются Оксана Акиньшина, Ингеборга Дапкунайте, Юрий Колокольников, Николай Фоменко и Надежда Михалкова. Режиссер проекта — Роман Прыгунов («Духless»), а снимались «Беспринципные» ровно там же, где и происходит действие новелл, — на Патриарших. Сериал снят специально для КиноПоиск HD.
«Лунтик и его друзья», новые серии
Премьера: 20 октября (по подписке)
Знаковые мультфильмы 2000-х продолжают возвращаться на КиноПоиск HD, и вслед за «Смешариками» выходит «Лунтик». В новых сериях с обновленной 3D-графикой у героя появляется подруга — желтая девочка Луна, которая очень похожа на самого Лунтика. 28 сентября на КиноПоиск HD вышли четыре эпизода мультсериала, еще два появятся 20 октября, а 17 ноября — остальные три.
«Хандра»
Премьера: 29 октября (эксклюзивно по подписке)
Комедия о творчестве и деньгах, участник основного конкурса последнего «Кинотавра». В центре внимания — трое москвичей-миллениалов. Диджей Виталик ссорится со своей подругой Ленкой, которая в сердцах выкидывает деньги на аренду в реку. Начинающий музыкант Деня оставляет мечты о карьере, когда на пороге появляется его бывшая девушка и говорит, что она беременна. Молодой режиссер Леша мечтает снимать фестивальные фильмы и видит сны о Тарковском, но ему предлагают лишь патриотические агитки про спорт. Главных действующих лиц играют Данила Якушев, Михаил Тройник, Кирилл Ковбас, Аня Чиповская, Равшана Куркова, Юлия Ауг и Екатерина Агеева. На КиноПоиск HD фильм появится меньше чем через месяц после начала проката.
«Битые пиксели», два сезона
Премьера: октябрь-ноябрь (эксклюзивно по подписке)
Комедийный хит от сценариста Джона Брауна («Наследники») рассказывает о трех англичанах, которые проводят большую часть времени в онлайн-игре. Мэг (Алекса Дейвис), Усман (Саргон Йельда) и Ники (Уилл Меррик) решили игнорировать реальность, в которой полно скучной бытовухи, назойливых детей и необязательных свиданий. Они предпочитают убивать гоблинов и носить роскошные доспехи в игре «Kingdom Scroll», в которой разворачиваются настоящие драмы. На КиноПоиск HD состоится премьера сразу двух сезонов сериала.
«Говорящие головы Алана Беннета», 1-й сезон
Премьера: октябрь (эксклюзивно по подписке)
Британский драматург и сценарист Алан Беннет в 1980-е придумал передачу Talking Heads: каждая серия — драматический монолог об отчуждении, изоляции и чувстве вины. Разыгрывали эти сюжеты ключевые актеры поколения (например, Мэгги Смит или Джули Уолтерс). В этом году на BBC решили возродить культовый формат: на фоне пандемии одиночные актерские перформансы стали актуальнее, поскольку позволяют не заразить вирусом огромную съемочную группу. Большинство эпизодов воспроизводят старые сюжеты Беннета, но сценарист написал и два новых монолога. Главные роли исполнили современные британские актеры: Джоди Комер, Мартин Фриман, Тэмсин Грег, Кристин Скотт Томас и другие.
«Удалить историю»
Премьера: октябрь (в магазине)
Хит Берлинского кинофестиваля, получивший «Серебряного медведя». Французская комедия посвящена трем французам, которые страдают из-за интернета. Режиссеры Бенуа Делепин и Гюстав Керверн посвятили всю фильмографию воспеванию лузеров, но этот фильм стал их первым крупным успехом. Неудачницу Мари (Бланш Гарден) шантажируют секс-роликом: если его опубликуют, то Мари не вернут опеку над сыном. Бертран (Дени Подалидес) пытается уберечь дочку от кибербуллинга и влюбляется в искусственный интеллект. А Кристина (Корина Масьеро) страдает из-за низкого водительского рейтинга в «Убере». Всемогущий хакер обещает удалить их истории из сети. Депрессивно-комичное камео в «Удалить историю» досталось писателю Мишелю Уэльбеку; небольшие, но запоминающиеся роли сыграли Бенуа Пульворд и Жан Дюжарден.
Roadkill, 1-й сезон
Премьера: октябрь (эксклюзивно по подписке)
Мини-сериал о харизматичном консервативном политике Питере Лоуренсе. Политические оппоненты раскапывают его секреты. Выясняется, что у кандидата на министерскую должность есть внебрачная дочь, которая к тому же сидит в тюрьме. Разгорающийся скандал грозит похоронить карьеру Лоуренса. Сможет ли он разобраться со своим прошлым и отомстить? Политический триллер снял Майкл Кейллор, режиссер сериалов «Страйк» и «Мистер Селфридж». Роль Питера Лоуренса исполнил Хью Лори, а премьер-министра Великобритании сыграла Хелен Маккрори («Острые козырьки», «Темные начала»).
«Юная Лига справедливости», два сезона
Премьера: октябрь (эксклюзивно по подписке)
Анимационный сериал DC о группе подростков-помощников супергероев из Лиги справедливости можно будет посмотреть на КиноПоиск HD. В центре событий — команда из шести человек: Супербой, Кид Флэш, Мисс Марсианка, Робин, Аквалэд и Артемида. Подростки хотят показать, что они уже взрослые, и потому берутся за самые трудные и опасные задания. Анимация в сериале такая же, как и в «Лиге справедливости», а схватки, юмор и сюжетные линии не уступают по качеству взрослому проекту. Противники у юной команды супергероев тоже солидные: Лекс Лютор, Лига теней, Клореон, Вандал Сэвидж и другие знаменитые злодеи из комиксовой вселенной DC.
Также на КиноПоиск HD в эксклюзивной коллекции сериалов DC Comics уже доступны «Стрела», «Флэш», «Легенды завтрашнего дня», «Я — зомби», «Древние», «Готэм», «Супергёрл», «Пенниуорт», «Роковой патруль», «Старгёрл», «Харли Квинн», «Болотная Тварь», «Сверхъестественное», «Тайны Смолвиля» и другие фильмы и сериалы.