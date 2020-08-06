«Хандра»: «Друзья» по-московски

В конкурсе «Кинотавра» — летняя комедия про безумный день из жизни трех москвичей. Основано на реальных событиях.

Лето, солнце, квартира в центре Москвы. Сегодня день арендной платы, и ее со всех жильцов собирает Виталик (Данила Якушев) — диджей-богатырь с нежным сердцем и характером. Сосед Деня (Михаил Тройник) недавно приехал из Красноярска покорять столицу — хочет стать музыкантом. Леша (Кирилл Ковбас) — начинающий режиссер, которому постоянно снится Тарковский. Ничто не предвещает беды. Но тут подруга Виталика, Ленка (Ксения Зуева), продюсер рекламных роликов, приходит к выводу, что тот ей изменяет, и выкидывает сумку с деньгами в Москву-реку. К Дене из Красноярска приезжает бывшая Фима (Екатерина Агеева) и сообщает, что беременна. У Леши же экзистенциальная трагедия: известный продюсер (Валерий Гаркалин) требует снять спортивно-патриотическое кино для поднятия народного духа. А Виталик просит отомстить Ленке и снять ее рекламу в стиле жесткого артхауса. За сутки друзьям нужно разрулить проблемы с деньгами, будущими детьми и рекламными роликами, а еще выбраться из новых передряг и вообще остаться в живых.

Александр Гордон

Все, что тут перечислено (ну, почти), и правда случилось с режиссером Алексеем Камыниным и его друзьями — сценаристами Виталием Анохиным и Денисом Липатовым и оператором Никитой Корневым, которые действительно снимают квартиру вместе. Однажды Липатов рассказал, как весь день бегал по больницам с бывшей подругой, заявившей, что она беременна, а потом выяснилось, что тревога был ложной. Друзьям история так понравилась, что они решили: надо писать сценарий про этот сложный день. Пока писали, завели в Instagram аккаунт «Хандра», куда выкладывали видеозарисовки из своей квартирной жизни. Позже из этих скетчей и новых историй команда и собрала городскую комедию о самих себе и жизни в большом городе.

С одной стороны, получилась легкая картина с ощутимым градусом безумия. В повествование врываются банда киргизов, музыкант в поисках закладки у стен монастыря, облава в клубе, обдолбавшиеся омоновцы и сексуально активная хозяйка квартиры в роскошном исполнении Юлии Ауг. С другой — это капустник, кино для своих и про своих, нашпигованное шутками для московской тусовки и нескольких прожженных киноманов. Цитаты и пасхалки тут отличные, но считает ли их обычный зритель — непонятно. Все шутки про Тарковского (его играет Иван Янковский, повторяющий сцену с дедушкой Олегом Ивановичем из «Ностальгии»), про амплуа Тимофея Трибунцева («он только пьяниц играет») и единственного Федора Сергеевича в культуре страны, кажется, пройдут мимо. Разве что за исключением спортивно-патриотического блокбастера — общей зрительской боли. И вся топонимика московской богемной жизни вроде бара «Яма», по которому так тоскует Камынин, скорее всего, останется непонятой. Это делает фильм легковесным, просто набором скетчей из Instagram; каждая зарисовка сама по себе прекрасна, но вместе они никак не собираются в нечто целое.

Тимофей Трибунцев

Но в «Хандре» все равно есть жизнь, язык которой понятен всем. Во-первых, это универсальная тоска по допандемической жизни, когда можно было бегать по улицам без масок, зависать в барах, обниматься с друзьями и творить всякие безумства — в московской ли «Яме» или любой другой точке земли. «Для меня фильм о времени, которое мы не ценили. О проблемах, которые можно легко победить, в том числе и юмором. Мечтаю, чтобы тот мир вернулся как можно скорее», — говорит режиссер.

Во-вторых, это робкий разговор о тех, кто продолжает оставаться детьми, жить вместе на съемных квартирах и ощущать некоторую потерянность в этом мире. «Мама моего друга, когда посмотрела фильм, сказала: теперь я понимаю, что у вас в головах, — говорит Камынин. — Я хотел рассказать про нас, чтобы нас поняли и узнали получше».