Самый странный день: Трейлер комедии «Хандра» о жизни троих приятелей в Москве

«Хандра» — история трех молодых парней: диджея Виталика, барабанщика Дени и режиссера Леши, которые переживают самый странный и смешной день в своей жизни. Их ждет встреча с бандой киргизов-заговорщиков, гинекологом-сексистом и травматологом-феминисткой и кинопродюсером, который предает родину.

Фильм поставил Алексей Камынин. Это его вторая полнометражная работа после драмы «Ложь или действие».

Главные роли в «Хандре» исполнили Данила Якушев, Михаил Тройник и Кирилл Ковбас. Вместе с ними на экране появятся Екатерина Агеева, Ксения Зуева, Анна Чиповская, Равшана Куркова, Тимофей Трибунцев, Александр Гордон и другие.

В преддверии выхода создатели запустили специальный сайт, где можно больше узнать о героях и юморе в фильме.

«Хандра» будет показана в конкурсе фестиваля «Кинотавр», который пройдет с 11 по 18 сентября в Сочи. В прокат картина выйдет 1 октября.

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