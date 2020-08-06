Четыре Чиповских и один Хржановский: Что мы знаем о «Кинотавре-2020»

31-й Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября. Обычно он стартует в начале июня, но в этом году из-за пандемии коронавируса все изменилось. Хорошо уже то, что оргкомитет «Кинотавра» смог провести смотр офлайн, а не отменить его, как Канны, и не уйти в онлайн-трансляцию, как Торонто. Рассказываем обо всех особенностях и изменениях, с которыми столкнутся участники фестиваля в этом году.

Новый формат

Из-за пандемии COVID-19 на «Кинотавре» введены жесткие меры безопасности. Число гостей, участников и журналистов фестиваля сократилось, поскольку в кинозале будут соблюдать шахматную рассадку. Отменены все светские мероприятия. Помимо конкурсных показов, осталась лишь деловая программа, которую обещали усилить. А еще на фестивале всем придется носить маски и перчатки и соблюдать дистанцию.

Новые программы

Отмена вечеринок не конец жизни. На «Кинотавре» впервые состоится питчинг сериальных проектов. Участвовать могут все авторы, а оценивать проекты будут потенциальные заказчики: Яндекс.Студия, PREMIER, Okko, more.tv, ivi, Start и «МТС Медиа». После питчинга состоится public talk, где представители платформ расскажут об особенностях каждой из них и о том, какие форматы и какой контент им нужны.

Гоголь от Хржановского

Фильмом открытия фестиваля станет лента «Нос, или Заговор не таких» Андрея Хржановского — известного российского аниматора и отца Ильи Хржановского. Фильм основан на повести Гоголя «Нос» и одноименной опере Шостаковича. Он посвящен новаторам в науке и искусстве, которые шли против течения, иногда ценою своей жизни. Мировая премьера «Носа» состоялась в этом году на Роттердамском фестивале. На «Кинотавре» Хржановский получит почетный приз «За выдающийся вклад в кинематограф и преодоление границ между разными видами искусства кино».

Венецианский десант

В программе «Кинотавра» — три фильма, которые только что побывали в конкурсе Венецианского кинофестиваля.

В рамках независимой программы «Дни Венеции» показывали две драмы наших молодых режиссеров — «Конференцию» Ивана И. Твердовского и «Китобоя» Филиппа Юрьева (мы писали об этих фильмах здесь). У Твердовского это уже четвертая работа, у Юрьева же — дебют в режиссуре. «Конференция» осмысляет посттравматический синдром на примере захвата «Норд-Оста», а «Китобой» — это драмеди о любви чукотского подростка к американской вебкам-модели. Фильмом закрытия «Кинотавра» станет участник основного конкурса Венеции «Дорогие товарищи» Андрея Кончаловского — историческая драма о жестоком подавлении народного бунта в советском Новочеркасске (читайте наш текст о фильме вот тут).

Дебютанты

В 2020 году на «Кинотавре» четыре режиссерских дебюта.

«Китобой» Режиссер: Филипп Юрьев

Картину с Кристиной Асмус в роли вебкам-модели спродюсировали Алексей Учитель и его киностудия «Рок» вместе Минкультом и фондом «Кинопрайм» Романа Абрамовича. После кинопроката фильм будет эксклюзивно доступен онлайн на КиноПоиск HD.

«Город уснул» Режиссер: Мария Игнатенко

Выпускница мастерской Дмитрия Мамулии в Московской школе нового кино сняла фильм о рыбаке, пустившемся в экзистенциальное путешествие по портовому городу после известия о смерти жены. Фильм, спродюсированный Катериной Михайловой и Константином Фамом, поддерживал и фонд «Кинопрайм». Картина участвовала в программе «Форум» Берлинале. После кинопроката она также будет эксклюзивно доступна онлайн на КиноПоиск HD.

«Маша» Режиссер: Анастасия Пальчикова



Сценаристка «Большого» Валерия Тодоровского и «Ее звали Муму» Владимира Мирзоева сняла автобиографичный аналог прошлогоднего «Быка» — историю девочки, выросшей в «лихие 1990-е» и пытающейся убежать от прошлого. Фильм, который спродюсировали Рубен Дишдишян («Марс Медиа») и тандем Валерия Федоровича и Евгения Никишова («Эпидемия», «Аванпост» и другие хиты платформы PREMIER), поддержало министерство культуры.

«Человек из Подольска» Режиссер: Семен Серзин



Актер («Лето», «Проект „Анна Николаевна“», «Петровы в гриппе») адаптировал пьесу Дмитрия Данилова о чудесах в нашей жизни: простой парень из Подольска попадает в московскую кутузку, но вместо пыток и унижений полицейские ведут с ним интеллектуальные беседы. Продюсер картины — Наталья Мокрицкая, а поддержку фильму снова оказали Минкульт и фонд «Кинопрайм».

Возвращение имен

Программный директор фестиваля Ситора Алиева удачно миксует в конкурсе дебюты с работами «старичков», постоянно участвующих в «Кинотавре». Среди них в этом году следующие авторы.

Анна Меликян

Завсегдатай «Кинотавра» привозит мелодраму «Трое» о любовном треугольнике, разыгранном Константином Хабенским, Викторией Исаковой и Юлией Пересильд.

Михаил Сегал

Еще один постоянный участник фестивального конкурса приедет с комедией «Глубже!» о молодом интеллектуальном режиссере, попавшем в мир порноиндустрии. Главные роли сыграли Александр Паль и Любовь Аксенова.

Александр Молочников

Его режиссерский дебют «Мифы» закрывал фестиваль 2017 года, а второй фильм «Скажи ей» со Светланой Ходченковой и Артемом Быстровым стал полноправным участником конкурса. В этой драме мы видим развод и переезд женщины в Америку глазами ее маленького сына. Фильм выйдет в прокат в партнерстве с КиноПоиск HD.

Ксения Зуева

Показав свой дебют, социальную драму «Близкие», на «Кинотавре-2017», в этом году режиссер участвует в конкурсе со второй работой — «Вмешательство». Главная героиня — тяжело больная девушка из неблагополучного района Москвы, у которой начинается роман с кардиохирургом. В ролях — Аня Чиповская, Ксения Раппопорт и Андрис Кейшс.

Оксана Карас

В 2016 году режиссер победила с фильмом «Хороший мальчик», в прошлом году в конкурсе была ее драмеди «Выше неба», в этом будет байопик «Доктор Лиза», в котором Чулпан Хаматова играет известного врача и благотворительницу Лизу Глинку.

Иван И. Твердовский

После драмы «Подбросы» в конкурсе 2018 года режиссер прямиком из Венеции везет новую драму «Конференция» с Ксенией Зуевой, Натальей Павленковой и Яном Цапником, в которой пытается переосмыслить влияние теракта «Норд-Ост» на его жертв.

Ангелина Никонова

Получив в 2011 году операторскую награду за фильм «Портрет в сумерках», Никонова возвращается в конкурс фестиваля с новой режиссерской работой «Кто-нибудь видел мою девчонку?» с Аней Чиповской, Александром Горчилиным и Викторией Исаковой — историей о том, как невозможно найти счастье после смерти любимого человека.

Больше женщин

На «Кинотавре» гендерное равенство: 6 из 13 конкурсных фильмов снято режиссерами-женщинами.

Это драма «Маша» Анастасии Пальчиковой, драма «Вмешательство» Ксении Зуевой, мелодрама «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Ангелины Никоновой, байопик «Доктор Лиза» Оксаны Карас, экзистенциальная драма «Город уснул» Марии Игнатенко и мелодрама «Трое» Анны Меликян.

Жюри основного конкурса, возглавил которое режиссер и лауреат «Кинотавра» Борис Хлебников, и вовсе можно назвать женским: вместе с ним, актером Владимиром Вдовиченковым и оператором Федором Ляссом смотр будут оценивать режиссер Нигина Сайфуллаева, продюсер Екатерина Филиппова, актриса Оксана Фандера и тележурналистка Дарья Златопольская. А вот в жюри короткого метра больше мужчин: режиссер Клим Шипенко, продюсер Сергей Корнихин, кинокритик Алексей Артамонов, актер Александр Робак и актриса Ирина Горбачева.

Чиповская четыре раза

Каждый год на фестивале есть актер, у которого в конкурсе представлено больше всего фильмов. В прошлый раз таким негласным лицом «Кинотавра» стал Александр Кузнецов. Он трижды появлялся на фестивальной сцене и в итоге получил приз за лучшую мужскую роль в драматическом боевике «Большая поэзия» Александра Лунгина. В этом году его рекорд побила Аня Чиповская, у которой четыре картины в конкурсе.

«Вмешательство» Режиссер: Ксения Зуева



Героиня Чиповской, Маша, живет в бедном районе Москвы, мечтает семье с любимым человеком, но внезапно узнает, что смертельно больна.

«Маша» Режиссер: Анастасия Пальчикова

Еще одна Маша, сыгранная актрисой, тоже росла в нищете 1990-х среди бандитов, а сейчас пытается избавиться от прошлого, начавшего ее преследовать.

«Кто-нибудь видел мою девчонку?» Режиссер: Ангелина Никонова

Как и Пальчикова, Никонова сняла автобиографическую историю из 1990-х. Чиповская сыграла здесь петербурженку Киру, которая 17 лет назад рассталась с Сергеем, сбежала в другой город, добилась успеха и внезапно осознала, что по-прежнему его любит. Но сделать с этим уже ничего нельзя: Сергей умер вскоре после развода.

«Хандра» Режиссер: Алексей Камынин

Комедия о самом сложном дне в жизни трех простых парней из Москвы (их играют Данила Якушев, Кирилл Ковбас и Михаил Тройник). Героиня Чиповской, Алена — богатая красавица, которая пытается помочь одному из героев вернуть деньги за квартиру. Фильм выйдет в прокат 1 октября, а затем будет доступен онлайн в подписке эксклюзивно на КиноПоиск HD.

Звезды в коротком метре

Конкурс короткометражек на «Кинотавре» позволяет режиссерам привлечь внимание к своей работе и потом получить полный метр. Победитель позапрошлого года Игорь Поплаухин (фильм «Календарь») уже снял байопик певицы Янки Дягилевой «На тебе сошелся клином белый свет».

Среди участников в этом году и начинающие режиссеры-студенты, и вполне состоявшиеся профессионалы. Например, туда привезут свои «коротыши» Резо Гигинеишвили («#Этоневажно») и Надежда Михалкова (One Mango, Please).

Еще активные участники этой программы — актеры. В разные годы свои фильмы привозили Петр Федоров и Никита Кукушкин, сейчас же в конкурсе — «Жених. Невеста. Селедка» Дмитрия Ендальцева («Последний министр», «Психологини») и экранизация рассказа Пелевина «Бубен верхнего мира» от Сергея Година («Аванпост», «257 причин, чтобы жить»).

В конкурсе заявлена и короткометражка «Сера» Ланы Влади по сценарию Дмитрия Глуховского, в котором писатель продолжает исследовать русскую хтонь и развивать мир своего будущего сериала «Топи» (выйдет зимой на КиноПоиск HD). После премьеры на фестивале «Сера» будет доступна на КиноПоиск HD.