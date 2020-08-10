Трейлер «Вмешательства»: Аня Чиповская в драме об одиночестве и влюбленности

Действие нового фильма Ксении Зуевой («Близкие») происходит в пригороде — во дворах, ночных клубах и больничных коридорах. По сюжету главная героиня, Маша (Аня Чиповская), влюбляется в хирурга (Андрис Кейшс), который сделал ей операцию на сердце, и вскоре ее чувства приводят к необратимым последствиям.

В картине также появится Иван И. Твердовский, который дебютирует в качестве актера с ролью местного гопника, а Ксения Раппопорт сыграет жену хирурга.

«Этот фильм — исследование на тему жизни, одиночества и влюбленности. Это подробный фрагмент мироощущения главной героини, атмосферы ее среды, а также история ее любви к другому человеку. Это очень личное, честное и откровенное кино. Создание этого фильма было схоже с написанием стихотворения или песни о сильных чувствах. Это в некотором роде кинопоэзия, где мне важно посредством киноязыка окунуть зрителя в чувства и в ощущения героев и в события, которые они проживают, поставить его в финале перед вопросом «А что будет дальше?», на который у каждого свой ответ», — описывает фильм сама Зуева.

«Вмешательство» покажут в конкурсной программе фестиваля «Кинотавр», который пройдет с 11 по 18 сентября в Сочи.