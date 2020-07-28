Бурунов в роли чиновника и фильм про Есенина: Какие проекты представили на питчинге Фонда кино

В Москве прошла очная защита проектов компаний-лидеров отечественного кино, претендующих на господдержку. В рамках питчинга продюсеры и режиссеры рассказали экспертам Фонда кино о картинах, которые находятся в разработке. В их числе новая комедия с Сергеем Буруновым, фильм про Сергея Есенина и инновационный блокбастер Тимура Бекмамбетова.

Мы выбрали самые интересные презентации.

«Бансу» (123 Production)

Приключенческое кино, которое создатели сравнивают с «Выжившим» Алехандро Гонсалеса Иньярриту. В основу «Бансу» ляжет реальная история, а сам фильм расскажет о поисках советского пилота на Аляске в 1943 году. Съемки будут проходить на Алтае, их возглавит режиссер Павел Костомаров, работавший над сериалом «Эпидемия».

«Бансу» продюсируют Евгений Никишов и Валерий Федорович, также работавшие над «Эпидемией», «Изменами», «Колл-центром» и трилогией «Гоголь». Премьера ожидается в первой половине 2022 года.

«Мальвина» («Марс Медиа»)

Комедия, которую снимет клипмейкер Дмитрий Литвиненко по сценарию Евгении Хрипковой («Звоните ДиКаприо!»). В центре истории — девушка и ее воображаемая подруга, которая помогает главной героине преодолеть личные комплексы. Среди референсов — сериал «Дрянь», а также фильмы «Малыш на драйве» и «Мой парень — псих».

Создатели хотят пригласить в проект Оксану Акиньшину, Полину Гагарину, Елизавету Боярскую, Юлию Александрову, Любовь Аксенову, Милоша Биковича, Сергея Безрукова и других актеров.

«Декабрь» (Yellow, Black & White)

«Декабрь» — новая картина Клима Шипенко, режиссера «Текста» и «Холопа», которая расскажет о последних пяти днях жизни поэта Сергея Есенина. Проект описывают как одновременно «погружение в предсмертное сознание героя» и драматический триллер, рассчитанный на широкую аудиторию. По словам Шипенко, «Декабрь» объединит в себе элементы аттракциона и эстетику «белого нуара». Про последнее режиссер уточнил, что действие развернется зимой в Санкт-Петербурге.

Клим Шипенко / Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

По словам Шипенко, он не станет придерживаться одной точки зрения насчет смерти Есенина. Сценарий допускает несколько трактовок — как убийство, так и суицид.

Бюджет «Декабря» составит 250 млн рублей. Кто исполнит роль Есенина, пока не известно. Шипенко надеется, что жену поэта Айседору Дункан сыграет зарубежная актриса.

«Окнутый» (Yellow, Black & White)

Другой проект Yellow, Black & White — «Окнутый» — также снимет Шипенко. Это комедия о чиновнике-карьеристе, которому выпадает шанс встретиться лично с президентом, сыграв с ним в хоккей. Роль чиновника исполнит Сергей Бурунов, а Гарик Харламов сыграет его тренера.

Релиз намечен на февраль 2022 года.

«Нейтральная полоса» («Централ Партнершип»)

Кирилл Плетнев, постановщик триллера «Без меня», готовит картину о Второй мировой войне. Главными героями станут два врача — немец и русский, — которые пытаются спасти раненого солдата на нейтральной полосе. Поначалу между ними будут разногласия, но общая миссия объединит героев, несмотря на разные идеологии. По словам создателей, главные ценности, которые транслирует эта история, — гуманизм и долг перед родиной.

Плетнев добавил, что ядром фильма будут главные герои, поэтому он хочет, чтобы их сыграли первоклассные актеры. Кроме того, одним из референсов служит «1917» Сэма Мендеса: в «Нейтральной полосе» тоже будут сцены, снятые одним планом.

«Девятаев» (Bazelevs)

Проект Тимура Бекмамбетова о Михаиле Девятаеве — советском пилоте, который был подбит в воздушном бою и попал в лагерь для военнопленных. В марте на «Ленфильме» начались съемки воздушных сцен: Павла Прилучного (он играет главную роль) посадили в кабину советского истребителя, окруженную LED-экранами, и на них проецировали игру «War Thunder». Таким образом, актер сражался с настоящими игроками в реальном времени.

Тимур Бекмамбетов / Фото: Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

«Девятаев» создавался в двух форматах — горизонтальном (обычный экран) и вертикальном, который можно будет оценить на мобильных платформах. Съемки фильма уже завершились, и сейчас идет простпродакшен.

«Чемпион мира» («ТРИТЭ»)

Лента основана на реальных событиях и расскажет о шахматном матче между Анатолием Карповым и Виктором Корчным, который состоялся в 1978 году на Филиппинах. Режиссер Алексей Сидоров («Бригада», «Т-34») обещает захватывающее в кино, в котором найдется место интригам, шпионским страстям и романтике. В фильме сыграют Иван Янковский, Константин Хабенский, Владимир Вдовиченков и Виктор Добронравов, а часть сцен снимут в Юго-Восточной Азии.

Сам Карпов будет консультировать создателей.

«Библиотека Ивана Грозного» («Централ Партнершип»)

Действие приключенческого фильма Глеба Орлова («Поддубный») развернется вокруг поиска исторических артефактов. Создатели сравнивают проект с франшизами «Сокровище нации» и «Индиана Джонс» и обещают, что в фильме будет много живописных локаций и масштабных экшен-сцен. Сюжет сосредоточится на двух героях, одного из которых сыграет Илья Маланин («Легенда о Коловрате»). Проектом также заинтересовался Владимир Машков — по словам продюсеров, актер хочет вернуться к приключенческому жанру.

«Пара из будущего» («ТРИТЭ»)

Фантастическая драмеди, которую снимет Алексей Нужный («Я худею»). Главные герои — взрослая пара из 2040 года, которая не может развестись из-за давно принятых законов. Вскоре героям выпадает шанс вернуться в 2020 год и предотвратить свою свадьбу.

Главные роли исполнят Сергей Бурунов и Мария Аронова, а съемки пройдут в Нижнем Новгороде и Зарайске.

Сергей Бурунов / Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

«Сто лет тому вперед» («Водород 2011»)

Первый проект, представленный компанией Михаила Врубеля «Водород 2011», расскажет о приключениях профессора Селезнева и его дочери Алисы — героях книг фантаста Кира Булычева. В «Сто лет тому вперед» они отправятся из будущего во времена СССР, чтобы спрятать от космических пиратов важный артефакт.

Режиссер — Егор Баранов, снявший прошлогоднюю фантастику «Аванпост» и трилогию «Гоголь».

«Рашн Юг» («Водород 2011»)

Новый фильм Антона Федотова, режиссера комедии «Кухня. Последняя битва». «Рашн Юг» расскажет о студенте Артеме, который отправляется в черноморский городок вслед за любимой девушкой. Чтобы завоевать ее сердце, он должен устранить всех соперников, в том числе курсанта военно-морского училища и полицейского.

Картина выйдет на экраны 14 февраля 2021 года. В ней появятся Семен Трескунов, Стася Милославская, Риналь Мухаметов, Александр Робак и другие актеры.

«Василий» (Art Pictures Studio)

Единственный проект, представленный компанией Art Pictures. По сюжету обаятельный аферист отправится в США, чтобы познакомиться со своим сыном, о котором он только что узнал.

Главную роль в комедии исполнит Федор Бондарчук (он же глава Art Pictures).