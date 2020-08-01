Важнейшая особенность Торонто-2020 — его гибридная, виртуально-реальная форма. Торонто — единственный из большой пятерки фестивалей, который в нынешние ковидные времена решился на проведение большого числа показов онлайн. Но границы прокатных прав в глобальном мире все еще существуют, и многие громкие премьеры были недоступны онлайн (причем не только в России, но и в самой Канаде). Среди них оказался и фильм-победитель — получившая приз зрительских симпатий «Земля кочевников» Хлои Чжао (подробнее о ней можно прочесть в нашем венецианском отчете). Нельзя было посмотреть и «Аммонит» Френсиса Ли с Кейт Уинслет и Сиршей Ронан — мелодраму о любви талантливой ученой и состоятельной жительницы Лондона. Недоступен был и режиссерский дебют Холли Берри «В синяках» (об экс-спортсменке, пытающейся вернуть себе опеку над сыном и заново построить карьеру в MMA).

Мы выбрали пятерку самых впечатляющих фильмов и сериалов из разрешенных к онлайн-показу.

«Еще по одной»

Однажды четверо школьных учителей решили проверить теорию норвежского психиатра Финна Скардеруда о том, что человек рождается с недостатком алкоголя в крови, и, чтобы жить счастливо, надо недостаток восполнять. Этот эксперимент круто изменил их жизни, в том числе и судьбу 50-летнего историка (Мадс Миккельсен), первого из собутыльников, кто отважился признаться в тихом отчаянии от надвигающейся пустоты.

Пить вредно — вот главная мысль фильма. Возможно, будь на месте Винтерберга его товарищ Ларс фон Триер, он бы сделал фильм-провокацию — скажем, про то, как алкоголь помог четырем мужчинам справиться с кризисом среднего возраста. Но сегодняшний Винтерберг не решается на такие провокации. «Еще по одной» оказывается печальным размышлением о сосуществовании человека и алкоголя, их многовековом симбиозе, в конечном счете невыгодном пьющему.

«Ковбой из гетто»

Фото: Courtesy of TIFF

15-летнего Коула (Калеб Маклафлин из «Очень странных дел») выгнали из школы за драку. Мать везет его из родного Детройта в Филадельфию и там в ночи выталкивает из машины со словами: «Тут живет твой отец». За углом в баре парень и правда обнаруживает отца (Идрис Эльба). Еще видит лошадей и не совсем в это верит. И уж совсем пугается, когда находит лошадь прямо в своем новом доме и понимает, что теперь он живет в конюшне.

Это кино о сохранившейся в Северной Филадельфии субкультуре, которая особо не видна даже самим американцам. А ведь во второй половине XIX века четверть всех ковбоев в США были афроамериканцами! Ничего нового об отцах и сыновьях в «Ковбое из гетто» нет. Но все равно этот фильм производит сильное впечатление: это элегия об уходящем мире, об образе жизни и ремесле, которые еще не исчезли, но становятся прошлым на наших глазах, как будто прямо во время просмотра.

«Тень в облаках»

Фото: Courtesy of TIFF

1943 год. Оклендская база союзников. Молодая летчица Мод Гарретт (Хлоя Грейс Морец) мухлюет с документами в каких-то кабинетах, потом берет пистолет, чемоданчик и, помахивая теми самыми документами, подсаживается на военный самолет. Мужской коллектив недоволен: ее запихивают в тесный оружейный отсек, и там она по внутренней связи слушает их сексистские шуточки. Мужчины же ее слушать не хотят — ни когда она умоляет поберечь чемоданчик, ни когда говорит, что видит в облаках гигантскую тень.

Сценарий этого хоррора-фарса начал писать Макс Лэндис, автор «Ультраамериканцев» и «Виктора Франкенштейна». В 2017 году его обвинили в абьюзе и домогательствах, в итоге проект у него отняли, и дальше сценарий основательно переделала Роузэнн Лианг (она же и сняла фильм как режиссер). И, хотя по правилам Гильдии сценаристов имя Лэндиса в титрах осталось, ничто не может испортить репутацию этого фильма, нарушающего законы логики и физики, в котором японцы и фольклорные гремлины одинаково опасны, а героине придется, оберегая драгоценный чемоданчик, сражаться не только с врагами, но и с сексизмом своих спутников. Это безупречное торжество женщины, которая в горящий самолет на скаку войдет и напугает даже фольклорного монстра, претендует на звание самого веселого зрелища года.

«Легенда о волках»

Фото: Courtesy of TIFF

1650 год, Ирландия. В Килкенни хозяйничают англичане. 11-летняя Робин приехала сюда с папой, которому лорд-протектор повелел избавить эти места от волков. Робин носит брюки, бегает по лесам и страдает от одиночества. Мейб тоже девочка. Но не простая: когда она засыпает, то оборачивается волком. Она тоскует по матери, которая зависла в волчьем облике и никак не просыпается. Но однажды девочки встретятся, и все наладится, даже английский охотник примет местный мир.

«Легенда о волках» — последняя часть эпической трилогии об истории Ирландии, сделанной на анимационной студии Cartoon Saloon Томмом Муром. Первые две («Тайна Келлс» и «Песнь моря») получили номинации на «Оскар», а на этот раз, быть может, дело номинацией не ограничится. Ведь третья часть — история о противостоянии природы и города, цивилизации и магии, женского и мужского (ну, и Англии и Ирландии, конечно) — самая впечатляющая.

Сериал «Трикстер»

Фото: Courtesy of TIFF

Школьник Джаред живет на северном побережье Британской Колумбии, там же, где всегда жил его народ — индейцы вакаши. Он подрабатывает в бургерной, где по кодовому запросу «Мне экстрасоленую картошку фри» продает самопальное экстази. Однажды с Джаредом заговаривает ворон, появляется загадочный мужчина (да человек ли это — у зрителей есть все основания сомневаться), который называет себя его отцом. Вдобавок парень повсюду встречает своих двойников и даже разок даст одному из них по голове. Но Джареду вообще-то не до магии, ему надо платить за электричество и покупать лекарство маме, которая буйно пьет и разговаривает со своими руками.

Эту смесь политического и фантастического, «Твин Пикс», «Гарри Поттера» и марксизма придумала канадская писательница Иден Робинсон. Она, как и герой, вакаши; сериал снят по ее бестселлеру. Режиссер Мишель Латимер тоже не понаслышке знакома с культурой коренных народов Канады — она наполовину алгонкинка. И за такой материал она берется с необычайной смелостью: фольклор тут становится и естественным продолжением политики, и ее базой; энергичное повествование о современной жизни коренных народов уравновешивается медитативностью при обращении к индейской мифологии. Неудивительно, что «Трикстер» в Канаде считается одним из главных телепроектов года, его производство было поддержано CBC, Канадской радиовещательной корпорацией. Права на показ сериала купили во многих странах Европы и Америки, и он уже продлен на второй сезон.