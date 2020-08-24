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На КиноПоиск HD вышли новые серии «Лунтика». В 3D-графике и с новым персонажем

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С сегодняшнего дня эксклюзивно на КиноПоиск HD доступны четыре новых эпизода мультсериала «Лунтик» студии анимационного кино «Мельница». Зрители онлайн-кинотеатра смогут увидеть знакомых персонажей в обновленной 3D-графике и познакомиться с новым героем — очаровательной желтой девочкой по имени Луна. Внешне она похожа на Лунтика, и ее появление в лесу вызывает у главного героя волнение, ревность и даже тревогу.

Новые эпизоды — «Стихи к празднику», «Новинки сезона», «Экскурсия», «Новый друг» — прямо сейчас можно посмотреть на КиноПоиск HD на любом устройстве. 20 октября выйдут еще две новые серии, а 17 ноября — три. Все эпизоды можно смотреть в безопасном детском режиме онлайн-кинотеатра.

«Раньше мир мультсериала создавался в 2D-технике, и персонажи взаимодействовали с ним условно, — рассказал руководительница отдела дизайна «Мельницы» Виктория Хухро. — Теперь же он более осязаемый, тактильный, реалистичный, но при этом все такой же узнаваемый. Например, Лунтик стал пушистым, его так и хочется погладить, а вода в сказочном пруду поблескивает на солнце, как настоящая».

Все предыдущие эпизоды «Лунтика» уже доступны по подписке на КиноПоиск HD. Также в онлайн-кинотеатре можно посмотреть и другие проекты студии «Мельница»: «Барбоскины», «Иван-царевич и Серый Волк» (все четыре части), «Илья Муромец и Соловей-разбойник», «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» и другие.

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