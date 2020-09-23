Сериалы октября: «Беспринципные», «Мандалорец» и «Шерлок в России»

Профессор этики Дэймон Хелстром (Том Остин) и его сестра Ана (Сидни Леммон), владелица аукционного дома — дети таинственного серийного убийцы. Их мать (Элизабет Марвел) много лет находится в психиатрической больнице. Семейка непростая, со своими тайнами; Дэймон и Ана охотятся за худшими представителями человечества, убивая маньяков и злодеев. Но наследие отца не перестает их мучить.

«Хелстром» — последний осколок Marvel Television, расформированного в конце 2019 года. Сериал должен был стать хоррор-частью телевселенной (вместе с сольным шоу про Призрачного гонщика, дебютировавшего в «Агентах Щ.И.Т.»), но в итоге лишился какой-либо связи с супергеройской вселенной (волшебное слово «Marvel» в титрах ни разу не упоминается). Шоураннером мрачного мистического сериала про убийц выступил Пол Збышевски, сценарист и продюсер «Остаться в живых».