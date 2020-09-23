Сериалы октября: «Беспринципные», «Мандалорец» и «Шерлок в России»

В этом месяце ждем возвращения Малыша Йоды, новый сериал Marvel, гламурного Холмса в исполнении Максима Матвеева и анимационного Доктора Кто. Николь Кидман представит свой очередной продюсерско-актерский проект о скелетах в шкафу богатых людей. А на КиноПоиск HD выйдет экранизация рассказов Александра Цыпкина о жителях Патриарших прудов.
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
Топ-7
«Птица доброго Господа», 1-й сезон
Где смотреть: Showtime, «Амедиатека» — с 7 октября
Молодой раб Онион (Джошуа Калеб Джонсон) остался сиротой: его отца убили во время перестрелки между рабовладельцем и религиозным фанатиком — сумасшедшим аболиционистом Джоном Брауном (Итан Хоук). Парню не остается ничего иного, кроме как присоединиться к отряду Брауна, который провоцирует восстания рабов и подготавливает почву для Гражданской войны.
Стильный исторический боевик — экранизация одноименного романа Джеймса МакБрайда, где реальные (Джон Браун) и вымышленные (Онион) персонажи смешаны ради хулиганского сюжета. Сериал создан усилиями Итана Хоука и писателя Марка Ричарда, среди продюсеров — Джейсон Блум («Прочь», «Черный клановец»). В нем также появятся Уайатт Рассел (звезда грядущего сериала «Сокол и Зимний Солдат») и Давид Диггс, рэпер и актер, известный по мюзиклу «Гамильтон».
«Призраки усадьбы Блай», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 9 октября (премьера всех серий)
Вольная экранизация повести «Поворот винта» Генри Джеймса. Действие оригинала разворачивалось в конце XIX века, а в сериале события переносятся в современные реалии. Молодая гувернантка приезжает в поместье присматривать за детьми состоятельного лорда и вскоре начинает подозревать, что мальчик и девочка попали под влияние призраков бывшей гувернантки и слуги, которые трагически погибли. Но где заканчивается ее богатое воображение и начинает происходить нечто действительно сверхъестественное?
«Призраки усадьбы Блай» — вторая часть новой хоррор-антологии Netflix, которую успешно открыл сериал «Призраки дома на холме» (экранизация культового романа Ширли Джексон). Шоураннер все тот же — Майк Флэнеган (недавно снял «Доктора Сон», сиквел «Сияния»). Актерский состав составлен из тех, кто уже появился в первой части: Оливер Джексон-Коэн, Виктория Педретти и другие сыграют новые роли. Интересно, как Флэнеган обыграет тему ненадежного рассказчика (повесть Генри Джеймса ценна именно этим приемом) и сможет ли новая антология потеснить бесконечную «Американскую историю ужасов» Райана Мёрфи?
«Беспринципные», 1-й сезон
Где смотреть: КиноПоиск HD — с 15 октября
Комедийный сериал о жителях Патриарших прудов: солидные обитатели района попадают в ряд неприличных историй. Подкаблучник пытается вырваться из-под контроля властной жены, творческие личности из Петербурга — найти свое место в столичной тусовке, госчиновник крутит роман со светской львицей, а пресыщенный архитектор — с новой помощницей. Главный герой, с которым так или иначе знакомы все участники событий, — патологический лжец, бабник и авантюрист Славик по прозвищу Славик-не-пи*ди (Павел Деревянко), женатый на всепрощающей и сверхтерпеливой женщине (Оксана Акиньшина).
Сериал Романа Прыгунова («Духless») основан на рассказах сценариста и писателя Александра Цыпкина. От проекта веет вуди-алленовским духом с поправкой на российские реалии: «Беспринципные» рассказывают не о творческой интеллигенции, а о неприятных, но иногда обаятельных жителях столицы. Главные роли в «Беспринципных», помимо Деревянко и Акиньшиной, исполнили Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Павел Табаков, Юрий Колокольников, Аглая Тарасова, Кристина Бабушкина, Николай Фоменко и другие российские звезды.
«Хелстром», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu — 20 октября (премьера всех серий), КиноПоиск HD — ноябрь
Профессор этики Дэймон Хелстром (Том Остин) и его сестра Ана (Сидни Леммон), владелица аукционного дома — дети таинственного серийного убийцы. Их мать (Элизабет Марвел) много лет находится в психиатрической больнице. Семейка непростая, со своими тайнами; Дэймон и Ана охотятся за худшими представителями человечества, убивая маньяков и злодеев. Но наследие отца не перестает их мучить.
«Хелстром» — последний осколок Marvel Television, расформированного в конце 2019 года. Сериал должен был стать хоррор-частью телевселенной (вместе с сольным шоу про Призрачного гонщика, дебютировавшего в «Агентах Щ.И.Т.»), но в итоге лишился какой-либо связи с супергеройской вселенной (волшебное слово «Marvel» в титрах ни разу не упоминается). Шоураннером мрачного мистического сериала про убийц выступил Пол Збышевски, сценарист и продюсер «Остаться в живых».
«Ход королевы», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 23 октября (премьера всех серий)
Америка, эпоха холодной войны. Замкнутая сирота Бет Хармон в восьмилетнем возрасте обнаруживает в себе задатки гениальной шахматистки. В шестнадцать она уже участвует в открытом чемпионате США и мечтает стать гроссмейстером. Но обратная сторона ее блестящей карьеры — борьба с алкогольной и наркотической зависимостями. И это постепенно сводит ее с ума.
Сериал Скотта Фрэнка (сценарист «Логана») основан на одноименном романе Уолтера Тэвиса, который исследует темы феминизма, шахмат, гениальности и зависимостей. С момента публикации книги в 1983 году велись разговоры об экранизациях, в разные периоды «Ходом королевы» интересовались Бернардо Бертолуччи и Майкл Аптед. Такой фильм мог бы стать режиссерским дебютом Хита Леджера (главную роль должна была сыграть Эллен Пейдж), но смерть актера перечеркнула планы. И вот теперь «Ход королевы» все-таки добрался до экранов в формате мини-сериала для Netflix. Главную героиню сыграла молодая звезда Аня Тейлор-Джой («Сплит»), другие важные роли достались Биллу Кэмпу и Томасу Сэнгстеру (Жойен Рид из «Игры престолов»).
«Отыграть назад», 1-й сезон
Где смотреть: HBO, «Амедиатека» — с 26 октября
Грейс Фрейзер (Николь Кидман) — успешный психотерапевт из Нью-Йорка. Она воспитывает сына Генри (Ноа Джуп) вместе с любимым мужем Майком (Хью Грант) и готовится к выходу дебютной книги о счастливых семейных отношениях. Однако незадолго до выхода потенциального бестселлера Майк бесследно пропадает, а вскоре полиция обнаруживает тело матери одноклассника Генри. Грейс оказывается втянута не только в медийный скандал, но и в расследование исчезновения мужа и убийства.
«Отыграть назад» — экранизация романа Джин Ханфф Корелиц «Ты должна знать». Адаптацию под формат сериала сделал Дэвид Э. Келли, уже написавший сценарий похожего проекта и тоже с Николь Кидман — «Большая маленькая ложь». Режиссером стала датчанка Сюзанна Бир, на чьем счету не только фестивальные, но и стриминговые хиты (успешный «Птичий короб» на Netflix) и телесериалы («Ночной администратор» на BBC). Ждем помеси мрачного детектива и остросоциальной семейной драмы.
«Мандалорец», 2-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 30 октября
Игровой сериал по вселенной «Звездных войн» стал одним из главных хитов 2019 года. Второй сезон будет посвящен новым приключениям Мандалорца и Малыша Йоды. Наемник должен найти джедаев, чтобы его подопечный мог воссоединиться со своим видом. Трейлер обещает многое: нам показали Татуин, на котором главный герой, вероятно, встретится с Бобой Феттом (Темуэра Моррисон). Еще в новом сезоне появятся Асока Тано (Розарио Доусон) и Бо-Катан Крайз (Кэти Сакхофф) из мультсериала «Войны клонов», а также Кобб Вант (Тимоти Олифант) из книжной трилогии «Звездные войны: Последствия».
Шоураннером сериала остался Джон Фавро, а вот режиссерский состав изменился: к Брайс Даллас Ховард, Рику Фамуйиве и Дэйву Филони присоединились Роберт Родригес, Пейтон Рид и Карл Уэзерс. Исполнитель роли Моффа Гидеона, имперского офицера и главного злодея шоу — Джанкарло Эспозито уже намекнул на грядущие третий и четвертый сезоны, так что, похоже, «Мандалорец» с нами надолго.
Остальные премьеры
«Октоберфест: Пиво и кровь», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 1 октября (премьера всех серий)
Авантюрный исторический сериал в духе «Острых козырьков». Действие разворачивается в 1900 году в Мюнхене. Амбициозный бизнесмен Курт Пранк (Мизель Матичевич) решает превратить местный праздник Октоберфест в событие национального масштаба, построив многотысячный пивной шатер. Местные пивовары не торопятся продавать свои маленькие шатры ради его планов, поэтому в дело идет рейдерский захват бизнеса. Империя Пранка оказывается под угрозой, поскольку его родная дочь влюбляется в сына конкурентов.
«Эмили в Париже», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 2 октября (премьера всех серий)
Молодая американка Эмили Купер (Лили Коллинз) переезжает в Париж, где стажируется в крупной рекламной компании. Вскоре она становится незаменимой сотрудницей, поскольку хорошо понимает культурные противоречия между Америкой и Европой. Девушка влюбляется, находит новых друзей и постигает всю прелесть столицы Франции. Сериал придумал Даррен Стар, создатель «Секса в большом городе», а за костюмы отвечает Патриция Филд (тоже из СВБГ), так что стоит ждать чего-то похожего на приключения Кэрри Брэдшоу и ее подруг, но с поправкой на европейский антураж.
«Крошечный мир», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+ — 2 октября (первые шесть серий)
Документальный сериал о самых маленьких живых существах нашей планеты, снятый с использованием современных технологий. Зрители многое увидят впервые — например, как ведут себя карликовые гекконы в Карибском регионе, как рыбка три-три отважно карабкается на водопады высотой более 50 метров или как антилоповый суслик Харриса жует кожу гремучей змеи, чтобы скрыть собственный запах. Один из самых эпических боев сериала — то, как самцы лягушки коки охраняют кладки яиц, отбивая их от нападения улиток. Самое маленькое заснятое животное проекта — планула коралла (1 мм), самый долгий фрагмент в slow motion — история про бурундуков. Ее пришлось полностью снимать на замедленной вдвое скорости: бурундуки все время находятся в движении, и в обычных условиях люди не успевают заметить, что у них происходит. Голос за кадром принадлежит Полу Радду, сыгравшему в киновселенной Marvel Человека-муравья.
«Земля монстров», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu, «Амедиатека» — 3 октября (премьера всех серий)
Адаптация фантастического сборника «Озерные чудовища Северной Америки» Натана Баллингруда (по его рассказу ранее был снят хоррор «Раны» на Netflix). В каждой серии герои будут сталкиваться с фантастическими созданиями вроде вампиров или русалок. Эпизоды этого мифологического хоррор-сериала снимают жанровые режиссеры: Николас Пеш («Пирсинг»), Крэйг Уилльям Макнейлл («Месть Лиззи Борден»), Бабак Анвари (экранизировал «Раны» Баллингруда) и другие.
«Магическая битва», 1-й сезон
Где смотреть: MBS — с 3 октября
Экранизация одноименной манги о гениальном школьнике Юдзи Итадтори, который сторонится всех видов школьной активности и почти случайно вступает в оккультный кружок. Магия, впрочем, оказывается настоящей, а члены кружка обладают артефактом с разрушительной силой. Артефакт связан с древним демоном, который был повержен много веков назад, а его части тела разбросаны по всему миру.
«Ходячие мертвецы: Мир за пределами», 1-й сезон
Где смотреть: AMC — c 4 октября
Пока фанаты «Ходячих мертвецов» расстраиваются или огорчаются потенциальному закрытию основного сериала (зомби-шоу завершится в 2022 году одиннадцатым сезоном), канал AMC продолжает работу над спин-оффами. Герои нового ответвления — подростки, родившиеся уже после катастрофы и выросшие в комфорте. Но им приходится покинуть уютное поселение, где они выросли. «Мир за пределами» продлится всего два сезона, что довольно необычно для «Ходячих мертвецов». Даже спин-офф «Бойтесь ходячих мертвецов» вернется этой же осенью уже с шестым сезоном.
«Родственные души», 1-й сезон
Где смотреть: AMC — c 5 октября
Еще одна научно-фантастическая антология пытается заглянуть в недалекое будущее, когда технологии позволят каждому человеку на планете узнать личность их родственной души. Каждый эпизод расскажет историю нового героя — их сыграли Малин Акерман, Сара Снук, Чарли Хитон, Кингсли Бен-Адир, Бетси Брандт и другие. За сериал отвечают Уильям Бриджес («Черное зеркало») и Бретт Голдстин («Доктор Кто»). Антологию уже продлили на второй сезон.
«Гусар», 1-й сезон
Где смотреть: ТНТ — c 5 октября
Наш ответ «Американскому огурчику». Гусар Григорий Рыльский (Гарик Харламов) из 1812 года перемещается в современную Россию, где геройствует, открывает для себя интернет, кутит в компании прекрасных дам и продолжает анекдотичные традиции поручика Ржевского. Его телепортация — часть научного эксперимента ученого, который потратил долгие годы на создание машины времени и случайно притащил в настоящее предка своей жены, с которой находится на грани развода.
«#трудовыебудни», 1-й сезон
Где смотреть: Channel 4, КиноПоиск HD — с 6 октября
Режиссер сериалов «Темные начала» и «Траст» Доун Шадфорт снял четырехсерийную драму о буднях порноиндустрии и ее влиянии на массовую культуру. Джолин Доллар (Хейли Сквайрс из «Я, Дэниэл Блейк») — мать троих детей, успешная женщина и одна из самых известных британских порноактрис. Однажды на съемочной площадке она знакомится с 19-летней Эми, и эта встреча разрушает ее карьеру, репутацию и личную жизнь. Звезда комедий конца 1990-х Руперт Эверетт («Свадьба лучшего друга», «Как важно быть серьезным») играет лучшего друга героини, продюсера и бизнесмена Кэррола Куинна. За сценарий отвечает Люси Кирквуд, подарившая миру культовых «Молокососов», так что в жесткости и правдивости сериала можно быть уверенным.
«Следующий», 1-й сезон
Где смотреть: Fox — с 6 октября, more.tv — с 28 октября
Научно-фантастический триллер, первоначально заказанный для телесезона 2019—2020, но отложенный из-за пандемии. В недалеком будущем визионер и гений (Джон Слэттери из «Безумцев») разрабатывает совершенный искусственный интеллект, который начинает убивать людей, а затем открывает охоту на своего создателя. Тот, в свою очередь, уничтожает любые устройства с камерой и маниакально отстреливает дроны. Сценарий написал Мэнни Кото («24 часа»).
«Доктор Кто: Безликие», 1-й сезон
Где смотреть: BBC America — с 7 октября
Эпизоды оригинального «Доктора Кто», выходившие в 1960—1970-х годах, сохранились очень плохо, а некоторые пропали безвозвратно. «Безликие» — восьмая история из четвертого сезона сериала, которая на 80% уничтожена, зато от нее остались аудиозаписи. Именно по ним был создан этот анимационный мини-сериал, рассказывающий о столкновении Второго Доктора (Патрик Тротон) с инопланетной расой хамелеонов.
«Трикстер», 1-й сезон
Где смотреть: CBC, КиноПоиск HD — с 7 октября
Подросток Джаред (Джоэль Улетт) — представитель индейцев вакаши, коренного народа Канады. Он работает в закусочной, где подпольно распространяет экстази. Жизнь Джареда кардинально меняется с появлением таинственного мужчины, выдающего себя за его отца. Джаред соприкасается с магической изнанкой реальности: видит своих двойников, разговаривает с воронами, но все это волнует его гораздо меньше, чем больная мать и коммунальные счета. Сериал основан на фэнтезийном романе писательницы Эден Робинсон, а экранизировала его канадская документалистка и актриса Мишель Латимер. После премьеры на кинофестивале в Торонто «Трикстера» купили для показа во многих странах Европы и Америки и продлили на второй сезон.
«История девятихвостого лиса», 1-й сезон
Где смотреть: tvN — с 9 октября
Ревизия корейской мифологии: обычно кумихо (лиса-оборотень с девятью хвостами, которая убивает мужчин и съедает их сердце или печень) — это женщина, но в новой дораме режиссера Кан Щин-хё («Наследники») гендерные роли поменялись. Ли Ён (Ли Дон-ук) — божество, живущее в горах, которое принимает человеческий облик, чтобы навести порядок в мире людей. А вот его сводный брат Ли Ран (Ким Бом) — кумихо, который людей ненавидит. Именно на них выходит Нам Джи-а (Чо Бо-а), продюсер экстремального шоу. Она давно охотится за девятихвостым лисом, чтобы заснять его для одного из выпусков.
«Парни что надо», 1-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 9 октября (премьера двух серий)
Адаптация одноименной книги Тома Вулфа о пионерах американской космической программы. В первом сезоне расскажут о семи астронавтах из программы «Меркурий», дальше нас ждут истории о других главах космической индустрии США. Патрик Джей Адамс сыграл легендарного Джона Гленна, первого американского космонавта, высадившегося на Луне. Ранее по книге Вулфа сняли фильм, который получил четыре «Оскара», так что новая адаптация соревнуется и со своим предшественником.
«Территория», 1-й сезон
Где смотреть: ТНТ — c 12 октября
Егор Чудинов (Глеб Калюжный, звезда сериала «Водоворот» и грядущего «Аутло») вместе с дядей, патологоанатомом Николаем (Андрей Мерзликин), отправляются на Урал. Там во время этнографической экспедиции пропали родители Егора. Возле городка Кудымкар к ним присоединяются студентки с филологического факультета. Вместе им предстоит узнать, что коми-пермяцкая мифология с лешими, шаманами и лесными затворниками не выдумка, а суровая реальность. Сериал Игоря Твердохлебова («Мажор 3») по сценарию Анастасии Самойловой («Секта») — попытка подогнать жанр фолк-хоррора под российскую действительность. Для компании Good Story Media, специализирующейся на драмеди, это первый проект на стыке хоррора, фольклора и роуд-муви.
«Руммейт», 1-й сезон
Где смотреть: more.tv — с 15 октября
Российский аналог «Друзей» — молодежный сериал о новоиспеченных москвичах, которые оказались соседями. Среди них — казанская блогерша Наиля, Мага из Минеральных Вод, приморский авантюрист Артем и калининградка Варя. В одном доме с ними также оказываются таджикские ремонтники, бывшая балерина и молодой британец. Главные роли исполнили Анфиса Черных, Юрий Насонов, Мария Геращенко, Арам Вардеванян, на втором плане есть звезды вроде Владимира Епифанцева, Михаила Полицеймако, Лизы Арзамасовой и блогерши Саши Спилберг.
«Великая армия», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 16 октября (премьера всех серий)
Пятеро нью-йоркских школьников из разных районов города (от богемного Верхнего Ист-Сайда до этнически разнообразного Куинса) сталкиваются с проявлениями расизма, сексизма и других видов нетерпимости. Драматический сериал основан на феминистской пьесе Кэти Каппиелло «Шлюха», вдохновленной реальным опытом современных подростков. За адаптацию пьесы отвечает сама Каппиелло.
«Кто-то должен умереть», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 16 октября (премьера всех серий)
Семья вызывает молодого наследника в Испанию из Мексики и объявляет, что нашла для него невесту, на которой тот обязан жениться. Однако юноша привозит с собой балетного танцора Лазаро, удивляя консервативный город и родственников. Сериал сделал Маноло Каро Серрано, после того как его предыдущее шоу «Дом цветов» добилось успеха на Netflix. Стриминг заключил с шоураннером эксклюзивную сделку, после чего тот впервые в своей карьере придумал не комедию, а триллер о гомофобии и консерватизме. Одну из главных ролей исполнила Кармен Маура, рекордсменка национальной премии «Гойя» (у актрисы три статуэтки), игравшая у Педро Альмодовара.
«Поиск», 1-й сезон
Где смотреть: OCN — с 17 октября
Действие этого хоррора происходит в мирной зоне, которая отделяет Южную Корею от Северной. Сначала военные сталкиваются там с кровожадным монстром, а затем туда отправляется поисковый отряд, который должен пролить свет на эту мрачную историю. Режиссер сериала — Лим Дэ-ун («Учителю с любовью»), главные роли исполнили корейские звезды Чан Дон-юн («Школа 2017»), Ли Хён-ук («#выжить») и певица Кристал Чон («Наследники»).
«Шерлок в России», 1-й сезон
Где смотреть: START — с 22 октября (премьера двух серий)
В Российскую империю времен правления Александра III пожаловал самый знаменитый английский сыщик Шерлок Холмс (Максим Матвеев), безупречно владеющий русским языком. Сюда его привела погоня за Джеком-потрошителем, который променял Лондон на такой же туманный Санкт-Петербург. Вскоре Холмс находит себе российского Ватсона — бывшего военного хирурга Карцева (Владимир Мишуков). Местный Мориарти тоже имеется — это обер-полицмейстер Знаменский (Константин Богомолов), любитель разгуливать во всем белом по грязным петербургским трущобам. Ну и, конечно, есть и российская Ирен Адлер — актриса и роковая красавица Софья (Ирина Старшенбаум). Хулиганская стимпанк-фантазия режиссера Нурбека Эгена («Сеть») и сценариста Олега Маловичко («Троцкий») встраивается в ряд недавних готических фильмов про Российскую империю XIX века («Девятая», «Дуэлянт» и «Гоголь»).
«Пересекая Атлантику», 1-й сезон
Где смотреть: NRK, more.tv — с 28 октября
Историческая драма об отношениях норвежской кронпринцессы Марты и американского президента Франклина Рузвельта. Марта покинула Норвегию после немецкой оккупации в 1940 году, после чего поселилась в американском Белом доме. Она высказывает свое мнение по поводу европейской войны, а Рузвельт прислушивается к ее высказывания, решая открыть второй фронт. Марту сыграла София Хелин, звезда сериала «Мост», а роль Рузвельта досталась Кайлу МакЛоклену.
«Жить», 1-й сезон
Где смотреть: Sky, «Амедиатека» — с 30 октября
Восьмисерийный немецкий хоррор о 16-летнем Юри (Тристан Гебель, звезда фильма «Гуд-бай, Берлин!»), который после смерти матери переезжает в обветшалый жилищный комплекс на краю города вместе с отцом (Чарли Хюбнер). Пока его папа пытается обустроить новую жизнь, Юри узнает, что в здании есть призраки его прежних обитателей, сильно пострадавших при жизни. Режиссер сериала — Томас Штубер, снявший фестивальную драму «Между рядами».
«Битые пиксели», 2-й сезон
Где смотреть: E4, КиноПоиск HD — октябрь
Ироничная британская комедия, написанная Джоном Брауном («Наследники») в духе «Компьютерщиков» и «Офиса». В центре внимания — молодые люди, увлеченные онлайн-фэнтези «Kingdom Scroll». Мэг (Алекса Дейвис), например, может с легкостью сбежать со свидания, потому что у нее горит замок, а Усман (Саргон Йельда) засовывает своих детей в специальные ящики, чтобы они не мешали папе играть. Офисный же работник Ники (Уилл Меррик) огорчается, что его «отымели корейские дети», пока друзья были заняты другими делами. Трагикомедийный тон «Битых пикселей» позволяет рассказывать о современной жизни при помощи черного юмора, а едва ли не половина экранного времени отведена собственно игре, где герои Мэг, Усмана и Ники собирают золото и сражаются с монстрами, обсуждая собственные проблемы.
Кроме того
«На связи», 1-й сезон
Где смотреть: NBC — с 1 октября
Очередной представитель жанра «Zoom-ситком про самоизоляцию», на этот раз от создателей сериала «Слепая зона».
«Воин», 2-й сезон
Где смотреть: Cinemax, «Амедиатека» — с 3 октября
Продолжение ретробоевика про молодого китайца в раздираемом преступными группировками Сан-Франциско.
«Пандора», 2-й сезон
Где смотреть: CW — с 4 октября
Новый сезон подростковой космической оперы о девушке, которая может либо спасти, либо уничтожить человечество.
«Черная комедия», 7-й сезон
Где смотреть: ABC, КиноПоиск HD — с 4 октября и 21 октября
Популярный ситком вернется со специальным эпизодом, приуроченным к выборам президента США, а с 21 октября начнут выходить обычные серии.
«Клуб комедии», 1-й сезон
Где смотреть: Showtime — с 4 октября
Пятисерийный док о самом известном стендап-клубе Лос-Анджелеса.
«Трудные подростки», 2-й сезон
Где смотреть: more.tv — с 5 октября
Оригинальный сериал more.tv про перевоспитание футболиста-хулигана вернется с новыми сериями. На этот раз обещают камео Дмитрия Губерниева.
«Аванпост», 3-й сезон
Где смотреть: CW — с 8 октября
Продолжение подросткового фэнтези о борьбе с религиозным диктатором.
«Городские легенды», 4-й сезон
Где смотреть: Sky Arts, «Амедиатека» — с 8 октября
Провокационный британский сериал о поп-культурных мифах в новом сезоне расскажет о мутных приключениях Орсона Уэллса, Джимми Хендрикса и Барбры Стрейзанд.
«Послания призрака», 2-й сезон
Где смотреть: Disney+ — с 9 октября
Ремейк одноименного хита 1990-х о подростках и оживших персонажах книг.
Deaf U, 1-й сезон
Где смотреть: Netflix — 9 октября (премьера всех серий)
Документалка, спродюсированная Найлом ДиМарко, расскажет о жизни слабослышащих студентов.
«История хоррора с Элаем Ротом», 2-й сезон
Где смотреть: AMC, КиноПоиск HD — с 11 октября
В новом сезоне документального сериала режиссер «Жажды смерти» и «Тайны дома с часами» расскажет о проклятых домах, ведьмах, бесформенных монстрах и других жанровых тропах.
«Бойтесь ходячих мертвецов», 6-й сезон
Где смотреть: AMC — с 11 октября
Шоураннеры обещают, что в шестом сезоне каждый эпизод будет похож на законченный мини-фильм.
«Испанская принцесса», 2-й сезон
Где смотреть: Starz, Амедиатека — с 12 октября
Историческая мыльная опера о юной Елизавете Арагонской, будущей жене Генриха VIII.
«Звездный путь: Дискавери», 3-й сезон
Где смотреть: CBS — с 15 октября
В новых сериях команда «Дискавери» попадает в будущее, в период через 900 лет после событий оригинального сериала «Звездный путь».
«Неразгаданные тайны», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix — 19 октября (премьера всех серий)
Еще один true crime на Netflix, каждая серия которого посвящена запутанным историям из прошлого — шокирующим убийствам, загадочным исчезновениям и даже паранормальным явлениям.
How To With John Wilson, 1-й сезон
Где смотреть: HBO, «Амедиатека» — с 23 октября
Комедийная документалка о невротичной жизни в Нью-Йорке.
«Шоу Эрика Андре», 5-й сезон
Где смотреть: Adult Swim — с 25 октября
После долгого перерыва сюрреалистическая пародия на американские вечерние шоу возвращается с десятью новыми эпизодами.
Автор: Марат Шабаев