Трейлер сериала «Призраки поместья Блай»: Пугающие тени, страшные куклы и жутковатый дом

Стрим-сервис Netflix выпустил полный трейлер сериала «Призраки поместья Блай» — новой главы хоррор-антологии, начавшейся с «Призраков дома на холме». Шоураннером проекта вновь выступил Майк Флэнеган.

Проект основан на мистической повести Генри Джеймса «Поворот винта». Действие разворачивается в поместье некоего состоятельного лондонского лорда, который становится опекуном малолетних племянников, Майлса и Флоры. Он поселяет их в своей загородной усадьбе и нанимает для них молодую гувернантку.

Девушке рассказывают, что ранее в этом доме погибли бывшая гувернантка мисс Джессел и слуга Питер Квинт. Молодой няне начинает казаться, что в особняке обитают зловещие силы, которые пытаются добраться до детей. Но действительно ли в усадьбе завелись призраки или это всего лишь разыгралось воображение?



«Призраки поместья Блай» выйдут на Netflix 9 октября.