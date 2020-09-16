Вышел полноценный трейлер «Хелстрома» — хоррор-сериала по комиксам Marvel

«Хелстром» — последний сериал по комиксам Marvel, который выйдет на Hulu. Ранее сервис выпустил два шоу франшизы — «Беглецов» и «Плащ и Кинжал».

«Хелстром» расскажет о Дэймоне и Ане Хелстром, отпрысках загадочного и могущественного серийного убийцы. В попытке разобраться в собственном происхождении они путешествуют по миру и уничтожают худших представителей человечества.

Шоураннером 10-серийного проекта стал Пол Збышевски, работавший над «Остаться в живых» и «Агентами „Щ.И.Т.“». Главные роли в «Хелстроме» исполнили Том Остин, Сидни Леммон, Элизабет Марвел и Роберт Уиздом.

Премьера состоится 16 октября на Hulu.