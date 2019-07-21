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Фильм недели: «Шан-Чи и легенда десяти колец». Почти Ваканда, но с драконами

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В прокат выходит новый блокбастер Marvel, для создания которого авторы забрели в самые дальние уголки комиксовой вселенной и отыскали новые миры, сюжетные линии и персонажей. Они, конечно, во многом похожи на старые, но азиатского колорита, хореографически поставленных драк и пасхальных яиц для знатоков MCU должно хватить, чтобы не заскучать.

Юлия Шагельман

Кинокритик газеты «Коммерсантъ»

Про что кино

Молодой азиатоамериканец в первом поколении, Шон (Симу Лю) живет в Сан-Франциско, по утрам делает зарядку, днем работает парковщиком в большом отеле, вечера проводит в барах с лучшей подругой Кэти (Аквафина). Когда-то они защищали друг друга от хулиганов в школе, теперь вместе орут в караоке «Hotel California». У Кэти правильная китайская семья, которая достает ее за несоответствие образу правильной китайской дочери: высшего образования не получила, на хорошую работу не устроилась, бросает все, за что берется, и даже замуж не вышла. Шон — такой же, как она, кидалт без особых амбиций и четких планов на будущее, вполне довольный участью парковщика, но его доставать некому — семьи у него нет.

Тони Люн Чу Вай и Джейден Чжан

На самом деле, конечно, это не так. С семейной историей Шона нас знакомят в первые минуты фильма, и она, мягко говоря, длинная и — еще мягче — сложная. Много сотен лет назад Сюй Венву (Тони Люн) достались десять магических колец, наделивших его невероятной силой — как физической, так и духовной. Он собрал армию и отправился покорять страны и народы, пока наконец не встретил в наши дни ту (Чэнь Фала), которая единственная смогла победить его в честной схватке один на один. Тогда Сюй Венву позабыл о своей жажде крови, богатства и власти, женился на прекрасной незнакомке, и жили они счастливо, но недолго.

Поэтому обычный парень из Сан-Франциско — сын необычной пары, наделенной сверхспособностями, наследник древней преступной империи, а еще (спасибо папе) мастер боевого кунг-фу. И как бы он ни старался спрятаться от своей судьбы, она найдет его и приведет обратно домой — в удивительный мир, полный могущественных злодеев, отважных воинов, фантастических животных и древней магии, который (естественно) надо будет срочно спасать от не менее древнего зла.

Как это сделано

«Шан-Чи и легенда десяти колец» — 25-й фильм кинематографической вселенной Marvel, второй в четвертой фазе и первый — с супергероем азиатского происхождения. За всеми этими цифрами стоит скроенная по знакомым лекалам origin story, в которой герой, не до конца осознавший, кто он такой, отправляется на поиски чего-то или кого-то (Шон, он же Шан-Чи, например, разыскивает сестру, а заодно похищенный у него папиными громилами амулет), а находит в результате самого себя. Финал просчитывается сразу, но, как и полагается в таких историях, здесь важен не столько пункт назначения, сколько то, как мы туда доберемся.

Аквафина и Симу Лю

Режиссер Дестин Дэниел Креттон, которому впервые достался такой масштабный проект, и четверо его соавторов сценария стараются сделать это путешествие как минимум занимательным. Эффектная сцена поединка Шан-Чи и отряда головорезов прямо в несущемся на полной скорости автобусе отсылает к лучшим образцам из фильмографии Джеки Чана. В Макао Шан-Чи и Кэти попадают в самый настоящий бойцовский клуб, встречают нескольких знакомых для фанатов MCU персонажей и заново знакомятся с демоническим папой — в эту роль Тони Люн вложил всю свою внушительную и элегическую харизму. С его помощью Marvel в том числе извиняется за прежних стереотипных азиатских злодеев из комиксов, одновременно над ними подшучивая, правда при этом от зрителей ожидаются понимание и даже сочувствие кровопийце планетарного масштаба (не говоря уже о том, что отец из него тоже так себе).

Третье место действия — сказочная страна Та Ло, скрытая от досужих глаз за волшебным бамбуковым лесом и смахивающая на китайскую версию Ваканды. Помимо исключительно разнообразного и необычайно симпатичного животного мира, у здешних жителей тоже есть древние традиции, неизвестные внешнему миру технологии и фантастический ресурс — чешуя дракона. Именно из Та Ло была родом мать Шан-Чи, именно здесь развернется финальная битва добра и зла, а еще отца и сына.

Одновременно с путешествием героев на экране пролетает дайджест фильмов про боевые искусства: здесь будут и отсылки к «Мортал Комбату» (один из сценаристов «Шан-Чи», Дэйв Каллахэм, в том числе писал сценарий ремейка 2021 года), и сцены в духе «Героя» и «Дома летающих кинжалов» Чжан Имоу, и даже как будто флешбэк в гонконгские боевики 1990-х, только бескровный (фильм все-таки диснеевский). Даже жалко, что в финале все это уступает место беспощадному марвеловскому CGI.

Вердикт

Аквафина, Ронни Чиэн, Симу Лю

Искреннее желание авторов сделать не просто очередной кирпичик в великой марвеловской стене, а самостоятельную историю, импонирует. Правда, полет их фантазии ограничен необходимостью встроить «Шан-Чи» в MCU, из-за чего фильм слегка отдает корпоративной голливудской пластмассой. Хорошо то, что Дестин Дэниел Креттон уверенно жонглирует стандартными составляющими блокбастера: юмор, экшен, немного семейной драмы, задел на дальнейшее развитие сюжетных линий. А там, где картина начинает буксовать, его выручают актеры и забавные зверушки. Конечно, новым персонажам придется постараться, чтобы занять в зрительских сердцах место рядом с оригинальной командой Мстителей. Но с основной задачей — всех представить и перекинуть мостик от предыдущей фазы MCU к новым историям — «Шан-Чи» уверенно справляется.

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Больше, чем игра: документальная драма о том, как становятся хоккеистами
В главных ролях:Евгений Малкин
Режиссер:Арсений Кайдацкий
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