Где и когда ждать героев Marvel? Гид по киновселенной

Алая Ведьма

В предыдущих сериях:

Ванда Максимофф (Элизабет Олсен) стала одной из жертв щелчка Таноса и потеряла пять лет жизни, но вернулась в заключительной битве «Мстители: Финал», в которой продемонстрировала злодею свою недюжинную силу.



Где увидим в следующий раз:

В сериале «Ванда/Вижн», премьера которого состоится 15 января на стриминг-сервисе Disney+. Сюжет держится в строгом секрете, и по первым трейлерам можно понять лишь, что Ванда и ее возлюбленный Вижн почему-то оказываются в антураже популярных американских ситкомов прошлого. Подсказка кроется в комиксах: там объясняется, что Ведьма способна изменять всю реальность по своему усмотрению, а в нескольких ключевых для сюжета выпусках она меняет реальность после нервного срыва и потери рассудка. Поскольку в киновселенной Ванда сильно травмирована гибелью Вижна, можно предположить, что она каким-то образом создает микромир, в котором счастлива с ним. Но у подобных поступков всегда есть цена.