Где и когда ждать героев Marvel? Гид по киновселенной

Киновселенная Marvel возвращается с сериалом «Ванда/Вижн» после долгого перерыва. За это время немудрено было запутаться и забыть, что случилось с нашими героями. Поможет наш гид — мы перечислили всех ключевых персонажей серии, напомнили про их статус и расположили в порядке возвращения на большие и малые экраны.
Внимание: в материале содержатся спойлеры ко всем фильмам киновселенной Marvel, выпущенным с 2008 по 2019 год (начиная с «Железного человека» и заканчивая «Человек-паук: Вдали от дома»). Даты премьер фильмов и сериалов актуальны по состоянию на начало января 2021 года; там, где даты неизвестны, мы попытались их предугадать, собрав данные из разных источников.
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2021
Алая Ведьма
В предыдущих сериях:
Ванда Максимофф (Элизабет Олсен) стала одной из жертв щелчка Таноса и потеряла пять лет жизни, но вернулась в заключительной битве «Мстители: Финал», в которой продемонстрировала злодею свою недюжинную силу.
Где увидим в следующий раз:
В сериале «Ванда/Вижн», премьера которого состоится 15 января на стриминг-сервисе Disney+. Сюжет держится в строгом секрете, и по первым трейлерам можно понять лишь, что Ванда и ее возлюбленный Вижн почему-то оказываются в антураже популярных американских ситкомов прошлого. Подсказка кроется в комиксах: там объясняется, что Ведьма способна изменять всю реальность по своему усмотрению, а в нескольких ключевых для сюжета выпусках она меняет реальность после нервного срыва и потери рассудка. Поскольку в киновселенной Ванда сильно травмирована гибелью Вижна, можно предположить, что она каким-то образом создает микромир, в котором счастлива с ним. Но у подобных поступков всегда есть цена.
Вижн
В предыдущих сериях:
Андроид Вижн (Пол Беттани) погиб в Ваканде от руки Таноса в конце фильма «Мстители: Война бесконечности», до того как тот собрал Перчатку Бесконечности. Мстители смогли вернуть только тех, кто исчез от щелчка Перчатки, и на Вижна это не распространялось.
Где увидим в следующий раз:
В сериале «Ванда/Вижн» андроид воскреснет, но пока не известно, как именно это случится. Понятно лишь, что это дело рук безутешной Ванды. Еще одна интрига: судя по трейлерам, у Вижна во лбу снова находится Камень Разума, без которого он не может существовать, но, если все камни были уничтожены Таносом, как это возможно? Ждать отгадку осталось недолго. Примечательно, что вместе с Вижном в сериале вернется еще парочка второстепенных персонажей киновселенной, которых давно не было видно — подруга Тора и Джейн Фостер — Дарси Льюис (Кэт Деннингс), а также докучавший Человеку-муравью спецагент Джимми Ву (Рэндолл Пак).
Сокол
В предыдущих сериях:
В заключительной сцене «Мстители: Финал» постаревший Капитан Америка отдает свой щит верному соратнику Сэму Уилсону (Энтони Маки).
Где увидим в следующий раз:
В мини-сериале «Сокол и Зимний Солдат» — он выйдет на Disney+ в марте 2021 года. Сокол будет учиться обращаться с легендарным щитом и примет титул Капитана Америка — тут опять же подсказка в комиксах, где Сэм относительно недавно стал Капитаном вместо Стива Роджерса.
Зимний Солдат
В предыдущих сериях:
К эпилогу «саги бесконечности» старый боевой товарищ Капитана Америка, Баки Барнс (Себастиан Стэн), подошел человеком, излечившимся физически и морально. Инженеры Ваканды разработали для него новую биомеханическую руку и ликвидировали последствия манипуляций с его психикой злодеями из «Гидры» (напомним, именно они внедрили в разум Баки задание убить семью Тони Старка).
Где увидим в следующий раз:
В мини-сериале «Сокол и Зимний Солдат». Хотя в комиксах Баки тоже одно время носил костюм Капитана Америка, в сериале он, скорее, будет наставником Сокола и хранителем традиций. Слишком уж мрачное у героя прошлое.
Шэрон Картер
В предыдущих сериях:
Племянница любимой женщины Капитана Америка Пэгги Картер, Шэрон (Эмили Ван Кэмп) сыграла важную роль в победе над террористами из «Гидры» и помогла Капитану во время конфликта с Железным человеком. Но со времен фильма «Первый Мститель: Противостояние» Шэрон на экране не появлялась.
Где увидим в следующий раз:
В мини-сериале «Сокол и Зимний Солдат», где, в частности, обещают объяснить, что было с Картер, после того как она, нарушив приказ начальства из ЦРУ, помогла Капитану Америка сбежать с Баки и Сэмом. Известно, что у сценаристов «Мстителей» были планы вернуть героиню гораздо раньше, еще во время «Войны бесконечности», поэтому можно ожидать, что роль у Шэрон будет значительная.
Хельмут Земо
В предыдущих сериях:
Бывший служащий элитных войск Заковии, потерявший свою семью во время битвы Мстителей с Альтроном, поклялся поквитаться с американскими супергероями. Именно он спровоцировал конфликт между Железным человеком и Капитаном Америка и убил отца Черной Пантеры. В финале «Противостояния» Пантера отправил Земо (Даниэль Брюль) в тюрьму, предотвратив его самоубийство.
Где увидим в следующий раз:
В мини-сериале «Сокол и Зимний Солдат»; ожидается, что Хельмут впервые наденет маску, которую его прототип Барон Земо постоянно носит в комиксах. Как и почему Земо выйдет из тюрьмы, мы не знаем, но можно догадываться, что Баки Барнс, которого Хельмут подставил и обвинил в убийстве короля Ваканды, это просто так не оставит. Кроме Земо, в сериале вернется еще один злодей из фильмов про Капитана — наемник Батрок (Жорж Сен-Пьер) из «Первый мститель: Другая война».
Черная Вдова
В предыдущих сериях:
В фильме «Мстители: Финал» Наташа Романофф (Скарлетт Йоханссон) пожертвовала собой на далекой планете Вормир, чтобы ее товарищи по команде смогли завладеть Камнем Души, необходимым для победы над Таносом.
Где увидим в следующий раз:
В фильме «Черная Вдова», который планируется выпустить в прокат в мае 2021 года, если ситуация с коронавирусом стабилизируется. «Черная Вдова» по отношению к «Финалу» — приквел, чье действие происходит после гражданской войны супергероев, показанной в картине «Первый мститель: Противостояние». Наташа возвращается к своим предыдущим соратникам, которые работали с ней, когда Вдова была супершпионкой. Ее противником в фильме будет суперзлодей, который копирует навыки и технику рукопашного боя различных Мстителей.
Локи
В предыдущих сериях:
Танос убил Локи (Том Хиддлстон) в самом начале «Войны бесконечности», и хотя тот часто инсценировал свою смерть, на этот раз все было всерьез. Но в «Финале» Мстители провалили вылазку в прошлое, и Локи образца 2012 года сбежал, утащив с собой Тессеракт, он же Камень Пространства.
Где увидим в следующий раз:
Именно этот пройдоха из прошлого станет протагонистом в сериале «Локи», выход которого запланирован на май 2021 года. Предполагается, что он станет путешествовать во времени и вмешиваться в историю человечества. Локи из 2012 года не похож на Локи, бившегося с Таносом: он еще не примирился с братом Тором, не избавился от амбиций завоевателя и недолюбливает супергероев и землян в целом. Судя по первому трейлеру, вместо Мстителей обуздать его попытается таинственное агентство по борьбе с вмешательством в ход истории. Кроме самого Локи, в сериале может появиться Сиф (Джейми Александр) — воительница из Асгарда, которую мы в последний раз видели во втором «Торе».
Шан-Чи и Мандарин
В предыдущих сериях:
Будущая звезда киновселенной, эксперт по энергии ци и мастер рукопашного боя в фильмах до сих пор не появлялся. Как и его антагонист по прозвищу Мандарин, хотя с ним все немного сложнее. Террористическая организация Мандарина под названием «Десять колец» фигурирует в первой части «Железного человека». Именно она похищает Тони Старка и вынуждает его собрать свой бронекостюм. Во второй части организация помогает изобретателю Ивану Ванко попасть в Монако и атаковать Старка. В третьем «Железном человеке» вроде появляется и сам Мандарин, но, правда, быстро выясняется, что это самозванец, британский актер по имени Тревор Слэттери. В короткометражке «Да здравствует король» Слэттери в тюрьме навещают крайне недовольные представители «Десяти колец» и намекают, что настоящий Мандарин хочет забрать свое имя себе.
Где увидим в следующий раз:
В фильме «Шан-Чи и легенда десяти колец», премьера которого намечена на июль 2021 года. Это будет не только дебют настоящего Мандарина и Шан-Чи (Симу Лю) на экране, но и первый с выхода «Капитана Марвел» раз, когда в киновселенной появится новый супергерой.
Вечные
В предыдущих сериях:
Ни один из представителей расы Вечных, каждому из которых больше 7000 лет, до сих пор не появлялся в киновселенной.
Где увидим в следующий раз:
Фильм «Вечные» должен выйти в ноябре 2021 года и, в частности, прояснит, почему таинственные и могущественные существа, похожие на людей, веками скрывали свое существование и не пришли на помощь Мстителям во время битвы с Таносом. А выйти из тени Вечных заставит необходимость сразиться с другой древней расой — Девиантами. Пока сюжет фильма остается загадкой даже для продвинутых знатоков комиксов, но стоит напомнить, что точно так же несколько лет назад воспринимали и Стражей Галактики.
Мисс Марвел
В предыдущих сериях:
Камала Хан — еще один новичок в киновселенной и в фильмах до сих пор не появлялась.
Где увидим в следующий раз:
В сериале «Мисс Марвел», релиз которого состоится уже в конце 2021 года. Относительно других супергероев Marvel Камала (Иман Веллани) совсем молода: персонаж дебютировал в комиксах в 2014 году и быстро приглянулся читателям. В этом плане девушку можно сравнить с Человеком-пауком Майлзом Моралесом (в комиксах они, кстати, иногда работают вместе). Хан живет в Штатах в консервативной мусульманской семье и исповедует ислам, но вместе с тем обожает супергероев и, получив сверхспособности, решает подражать Капитану Марвел. Интересно, как этот момент будет обставлен в сериале: в киновселенной Капитан тайно появлялась на Земле в 1990-е, до рождения Камалы, и вернулась во время битвы с Таносом, которая проходила вдали от посторонних глаз. Когда она успела стать кумиром подростков? Как бы то ни было, появление Камалы во втором «Капитане Марвел» уже подтверждено. Интрига и в том, как именно она получит суперспособности в сериале. В комиксах это произошло из-за действий расы Нелюдей: эти персонажи появлялись в сериале «Сверхлюди», и, поскольку он с треском провалился и был закрыт после первого сезона, скорее всего, Кевин Файги придумает Камале другую историю.
Человек-паук
В предыдущих сериях:
Тяжело переживая смерть своего наставника Тони Старка, Питер (Том Холланд) столкнулся с суперзлодеем Мистерио, который пытался обманом заполучить контроль над технологиями Тони. В результате конфликта Мистерио погиб, но успел осуществить план мести, который довели до конца его сообщники. Мистерио обвинил Человека-паука в своей смерти и выдал всему миру, что под маской находится Питер Паркер.
Где увидим в следующий раз:
В пока что безымянном третьем фильме о Человеке-пауке в рамках киновселенной Marvel; премьера назначена на декабрь 2021 года. Фильм окружен диким количеством домыслов, и Кевин Файги демонстративно не сказал о нем почти ничего во время презентации Disney+ для акционеров. Лишь намекнул, что триквел будет связан с концепцией мультивселенной, что подтверждают многочисленные слухи: журналисты со ссылками на анонимные источники прочат появление в кадре целой толпы актеров из старых фильмов про супергероя, снятых до его перехода в КВМ, вплоть до Тоби Магуайра и Эндрю Гарфилда. Marvel и Sony все это никак не комментируют или изредка опровергают, актеры темнят, и в неведении мы будем пребывать, видимо, до первого трейлера.
Доктор Стрэндж
В предыдущих сериях:
Величайший волшебник Земли скоординировал прибытие армии союзников Мстителей на последнюю битву с Таносом, но лишился своего главного оружия — Камня Времени.
Где увидим в следующий раз:
В триквеле «Человека-паука» Стрэндж (Бенедикт Камбербэтч) будет наставлять молодого героя (это одна из немногих деталей фильма, подтвержденная Marvel). А на март 2022 года намечен второй сольный фильм про персонажа — «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия». Про сюжет пока не известно ничего конкретного, кроме того что со Стрэнджем и его помощником Вонгом (Бенедикт Вонг) встретится Алая Ведьма и что сюжет «Ванды/Вижна» напрямую повлияет на то, что будет происходить в картине. Также в фильме дебютирует Америка Чавес (Ксочитль Гомес) — девушка, способная пробивать в реальности дыры, ведущие в другие миры.
Соколиный Глаз
В предыдущих сериях:
Клинт Бартон (Джереми Реннер) несколько раз пытался завязать с работой в отряде Мстителей и уйти на покой. После того как он сумел вернуть свою семью, исчезнувшую от щелчка Таноса, эта мечта как будто сбылась.
Где увидим в следующий раз:
Клинт — единственный из шестерки оригинальных Мстителей, про которого не было сольного фильма; вместо этого ему достался собственный сериал, который выйдет в конце 2021 года. В нем к Бартону присоединится девушка Кейт Бишоп, которой предстоит стать новым Соколиным Глазом (ее роль исполнит Хейли Стайнфелд). Также в сериале появится Елена Белова (Флоренс Пью), соратница Наташи Романофф, чей дебют в киновселенной состоится в «Черной Вдове».
2022
Барон Мордо
В предыдущих сериях:
Бывший наставник Стрэнджа, могущественный волшебник Мордо (Чиветель Эджиофор) разочаровался в своем протеже, постоянно нарушающем древние законы и правила, и после событий фильма «Доктор Стрэндж» решил очистить Землю от магии.
Где увидим в следующий раз:
Мордо вернется в фильме «Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия». Учитывая, что Мстители нарушили с десяток правил, позаимствовав Камни Бесконечности в прошлом, он должен еще сильнее злиться на Стрэнджа. Неизвестно, вернется ли демон Дормамму, которого Барон победил вместе со Стрэнджем, но теперь, когда Камень Времени уничтожен, на Земле, похоже, нет оружия, способного помешать его повторному нападению.
Тор
В предыдущих сериях:
Выбравшись из затяжной депрессии, Тор (Крис Хемсворт) покинул переместившийся на Землю Асгард и отправился путешествовать по космосу вместе со Стражами Галактики. Вместо молота Мьёльнира, уничтоженного в фильме «Рагнарёк», он теперь вооружен не менее могучей Гром-секирой.
Где увидим в следующий раз:
В фильме «Тор: Любовь и гром», премьера которого намечена на май 2022 года. Предположительно, это будет последнее приключение Тора Одинсона на экране. Режиссер Тайка Вайтити выдал все козыри в анонсе картины: это будет частичная экранизация еще одного современного сюжета из комиксов, где роль Тора переходит к Джейн Фостер. По такому случаю в киновселенную возвращается Натали Портман, не снимавшаяся у Marvel с 2013 года.
Звездный Лорд
В предыдущих сериях:
Последний раз мы видели Питера Квилла (Крис Пратт) в компании Тора и Стражей Галактики, когда он снова покидал Землю, отправляясь на поиски бесследно исчезнувшей Гаморы.
Где увидим в следующий раз:
Звездный Лорд появится в четвертой части «Тора» — должны же мы понять, чем кончилось их необычное совместное путешествие. А после этого история Квилла и его команды завершится в третьей части «Стражей», съемки которой начнутся в конце 2021 года. Кроме Питера, в «Торе» вернется и Мантис (Пом Клементьефф), а вот про остальных космических разгильдяев пока ничего не известно.
Валькирия
В предыдущих сериях:
После того как Тор привез уцелевших после геноцида жителей Асгарда на Землю и впал в депрессию, Валькирия (Тесса Томпсон) взяла на себя правление народом. После битвы с Таносом Тор официально назначил ее королевой Асгарда и улетел со Стражами.
Где увидим в следующий раз:
Валькирия также появится в четвертом «Торе», который некоторые инсайдеры уже сравнивают по масштабам с фильмами про Мстителей.
Корг и Миек
В предыдущих сериях:
Неунывающая парочка инопланетных гладиаторов, спасенная Тором из рабства, последовала за ним на Землю и поселилась в Новом Асгарде.
Где увидим в следующий раз:
Хотя официального анонса не было, легко предположить, что Корг, которого играет и озвучивает сам Тайка Вайтити, присоединится к четвертому «Тору». Ну а где Корг, там и Миек.
Окойе и Шури
В предыдущих сериях:
Генерал Окойе (Данай Гурира) защищала Ваканду и работала вместе со Мстителями все пять лет, прошедшие между двумя битвами с Таносом; Шури, сестра короля Т’Чаллы (Летишиа Райт), была в числе жертв щелчка Перчаткой. В итоге Окойе и Шури воссоединились с Черной Пантерой и благополучно вернулись на родину.
Где увидим в следующий раз:
Окойе и Шури должны снова появиться в сиквеле «Черной Пантеры» (к ним должны также присоединиться возлюбленная Т’Чаллы Накия, его мать Рамонда, харизматичный вождь М’Бака и цэрэушник Эверетт Росс. Marvel, вопреки обстоятельствам, планирует выпустить фильм в июле 2022 года. После смерти в 2020 году Чедвика Боузмана, сыгравшего Т’Чаллу, студия заявила, что не будет заменять актера на роль Черной Пантеры. Так что этот титул, скорее всего, перейдет к Шури (в комиксах было именно так).
Капитан Марвел
В предыдущих сериях:
Познакомившись со Мстителями, Кэрол Дэнверс (Бри Ларсон) не захотела оставаться на Земле и продолжила патрулировать другие планеты и галактики, но успела вернуться к битве с Таносом. В фильме «Человек-паук: Вдали от дома» персонажи намекают, что Капитан снова покинула Землю.
Где увидим в следующий раз:
В ноябре 2022 года во второй части фильма «Капитан Марвел». Пока про нее известно немного: к Кэрол присоединятся Камала Хан, она же Мисс Марвел, и повзрослевшая Моника Рамбо (Тейона Паррис) — в первом «Капитане», действие которого разворачивалось в 1990-е годы, она была ребенком. В комиксах Моника тоже супергероиня, которая одно время носила титул Капитана Марвел. В киновселенную она вернется уже в сериале «Ванда/Вижн».
Женщина-Халк
В предыдущих сериях:
Имя Дженнифер Уолтерс, двоюродной сестры Брюса Бэннера, до сих пор не упоминалось в киновселенной.
Где увидим в следующий раз:
В сериале «Женщина-Халк» в 2022 году. Деталей традиционно нет, но комиксы про Дженнифер в большей степени юмористические — к примеру, она начала ломать четвертую стену и общаться с читателем за несколько лет до того, как появился известный этим приемом Дэдпул. Чаще всего Уолтерс занимается судебными делами, связанными с супергероями и суперзлодеями, но вместе с этим является ценным кадром комиксных Мстителей: в отличие от кузена, она почти всегда контролирует свое второе «я». Кевин Файги положил конец информационной чехарде и подтвердил, что ироничную супергероиню-адвоката сыграет Татьяна Маслани.
Халк
В предыдущих сериях:
После продолжительной борьбы за лидерство обе личности Брюса Баннера стали жить в гармонии, используя одновременно разум Брюса и силу Халка. Именно Халк использовал Перчатку Бесконечности, чтобы вернуть исчезнувшую половину жителей Вселенной.
Где увидим в следующий раз:
В сериале «Женщина-Халк» — история происхождения героини напрямую связана с ее кузеном. А вот сольные фильмы про персонажа студия Кевина Файги снимать не может, поскольку делит права на него с Universal. Вместе с Халком в сериале вернется и его антагонист из фильма 2008 года — Мерзость в исполнении Тима Рота.
Лунный Рыцарь
В предыдущих сериях:
Этот персонаж пока что не появлялся и не упоминался ни в одном из фильмов.
Где увидим в следующий раз:
Марку Спектору — супергерою по имени Лунный Рыцарь, страдающему расщеплением личности — будет посвящен насыщенный египетской мифологией сериал, съемки которого должны начаться в марте 2021 года. Комиксная биография Марка захватывает дух: от неминуемой смерти его спасает бог луны Хонсу, и он же наделяет его суперспособностями. После этого Спектор очень удачно инвестирует свои накопления и становится миллионером. С этого момента Лунный Рыцарь откровенно напоминает Бэтмена (богатый американец, вооруженный десятком гаджетов, в маске и плаще). В комиксах, однако, часто возникают намеки на то, что многие из сверхъестественных приключений Марка являются его галлюцинациями, и читатель должен сам решить, чему верить, а чему нет. Прогнозируем, что премьеру можно ждать ближе к концу 2022 года. Главную роль, по слухам, исполнит Оскар Айзек, но официального подтверждения до сих пор не было. Пока лишь известно, что снимать сериал будет египетский режиссер Мохамед Диаб.
Стражи Галактики
В предыдущих сериях:
После битвы с Таносом Стражи Галактики покинули Землю вместе с Тором.
Где увидим в следующий раз:
Пока что нет информации, кто из членов команды, кроме Звездного Лорда и Мантис, появится в четвертом «Торе», но в любом случае все они, в том числе Небула, Дракс, Грут и Ракета (Карен Гиллан, Дэйв Батиста, Вин Дизель и Брэдли Купер), вернутся в третьей части «Стражей Галактики» в 2023 году. Среди возможных сюжетных линий фильма, который режиссер Джеймс Ганн задумал как прощание с командой в ее нынешнем виде, — месть инопланетной принцессы Аиши (Элизабет Дебики) из второй части и ее секретное оружие, искусственный воин Адам. Впрочем, незадолго до полноценного финала Стражи появятся в праздничном спецвыпуске на Disney+ (декабрь 2022 года).
Гамора
В предыдущих сериях:
История Гаморы (Зои Салдана) очень похожа на судьбу Локи. Ее тоже убил Танос в «Войне Бесконечности» (Гамора погибла на Вормире, там же, где Вдова). Но Гамора из прошлого (а конкретно из 2014 года) прибывает вместе с Таносом в настоящее время и решает перейти на сторону Мстителей. После битвы и похорон Старка Гамора исчезает.
Где увидим в следующий раз:
Скорее всего, Гамора вернется только в третьих «Стражах» или в праздничном спецвыпуске. Однако стоит иметь в виду, что Гамора из 2014 года не так дружна с командой и не помнит о своем романе со Звездным Лордом.
Человек-муравей и Оса
В предыдущих сериях:
Именно Человек-муравей (Пол Радд) придумал использовать путешествия во времени, чтобы победить Таноса — таким образом он вернул из небытия и Осу (Эванджелин Лилли), и ее родителей, ученых Хэнка Пима и Дженет Ван Дайн.
Где увидим в следующий раз:
Третий фильм о меняющих размер героях будет называться «Человек-муравей и Оса: Квантомания», но точная дата премьеры пока не известна. Возможно, и этот сиквел выйдет в 2022 году. Одним из ключевых героев фильма станет повзрослевшая дочь Муравья Кэсси Лэнг (Кэтрин Ньютон) — в комиксах она вместе с Кейт Бишоп стоит у истоков команды «Молодые Мстители», куда также входит Америка Чавес. Кроме этого, в «Квантомании» наконец дебютирует один из главных врагов комиксных Мстителей — диктатор из будущего по имени Канг (Джонатан Мэйджерс).
2023 и позднее
Железное Сердце
В предыдущих сериях:
Этот персонаж пока что не появлялся и не упоминался ни в одном из фильмов.
Где увидим в следующий раз:
В сериале «Железное Сердце» (когда выйдет — неизвестно). В комиксах Рири Уильямс — пятнадцатилетняя девочка-изобретательница, которой удается на коленке воспроизвести и даже усовершенствовать костюм Железного человека. Персонаж совсем новый и для многих фанатов не очень знакомый: Рири дебютировала в комиксах в 2016 году.
Воитель
В предыдущих сериях:
Роудс (Дон Чидл) был частично парализован после гражданской войны супергероев, но благодаря технологиям своего лучшего друга Тони Старка смог снова встать на ноги. После гибели Старка Роудс — один из немногих обладателей технологий костюма, брони, гаджетов и оружия Железного человека.
Где увидим в следующий раз:
Роудс станет главным героем сериала «Войны брони», дата выхода которого неизвестна; судя по названию, это экранизация старого сюжета из комиксов о том, как разработки Старка попадают не в те руки. Кроме Роудса, уникальный костюм Железного человека унаследовала и его вдова Пеппер Потс, но Гвинет Пэлтроу вряд ли горит желанием вернуться в киновселенную.
Ник Фьюри
В предыдущих сериях:
Фьюри (Сэмюэл Л. Джексон) стал одной из жертв щелчка Таноса, но, перед тем как исчезнуть, успел послать сигнал тревоги Капитану Марвел и таким образом сыграл ключевую роль в победе Мстителей. В сцене после титров фильма «Человек-паук: Вдали от дома» выясняется, что после похорон Тони Старка Фьюри отправился в космос, где вместе с инопланетной расой скруллов строит нечто грандиозное. На Земле о его отсутствии никто не знает — за Фьюри себя выдает скрулл Талос (Бен Мендельсон), соратник Кэрол Дэнверс.
Где увидим в следующий раз:
В сериале «Секретное вторжение» (когда релиз — пока не известно). Как и одноименный комикс, он расскажет о заговоре скруллов, тайно внедрившихся в человеческое общество и готовящих масштабную боевую операцию. Вместе с Фьюри в сериале снова появится Талос; вернется ли помощница Фьюри, Мария Хилл (Коби Смолдерс), пока не известно. В фильме «Вдали от дома» ее тоже подменяют скруллы, но чем занята настоящая Мария, зрителю не показали.
Блэйд
В предыдущих сериях:
В киновселенной Marvel Блэйд еще не появлялся, и сам феномен вампиризма не упоминался.
Где увидим в следующий раз:
Кевин Файги подтвердил, что работа над перезапуском фильма 1998 года о вампире-полукровке, охотящемся на других вампиров (который Marvel делала еще до того, как стала киностудией и стала сотрудничать с Disney), уже начата, но пока про «Блэйда» известно лишь, что главную роль в нем исполнит Махершала Али.
Фантастическая Четверка
В предыдущих сериях:
В киновселенной Marvel Четверка еще не появлялась.
Где увидим в следующий раз:
Про долгожданный (уже второй по счету) перезапуск фильма о героях, с которых в комиксах началась вселенная Marvel, понятно только то, что ждать его придется долго. Напомним, самый первый фильм сняли еще в 1994 году. Режиссером был Олей Сэссон, за производство отвечала Constantin Film, но эта версия так и не вышла в прокат. Так что официально первой киноадаптацией считается версия 2005 года Тима Стори с Джессикой Альбой, Майклом Чиклисом, Крисом Эвансом, Йоаном Гриффитом и Джулианом МакМэхоном. Constantin Film делала ее уже вместе с Marvel Enterprises, а дистрибьютором выступала студия 20th Century Fox, которую нынче поглотила Disney. В 2015 году вышел ребут Джоша Транка — уже под чутким руководством Marv Films, но и при участии 20th Century Fox. Этот фильм с треском провалился в прокате, а режиссер позже оправдывался за неудачу. Новый фильм снимет Джон Уоттс, режиссер новой трилогии о Человеке-пауке, но неизвестно, когда картина выйдет и кто теперь сыграет главные роли.
Не вернутся никогда ✝
Железный человек
Тони Старк (Роберт Дауни-мл.) пожертвовал собой во время битвы с Таносом, использовав Перчатку Бесконечности — он знал, что человеческий организм такую нагрузку не выдержит. На похоронах Тони собрались все выжившие Мстители и их союзники; после его смерти импровизированные мемориалы появились по всему миру.
Осенью 2019 года Deadline сообщал, что у Роберта Дауни-младшего все-таки будет камео в «Черной Вдове», но подтверждения от создателей фильма и самого актера не последовало (по другой версии, речь изначально шла о повторно использованных кадрах из «Противостояния»).
Капитан Америка
Чтобы не разрушить само мироздание, Мстители должны были вернуть украденные ими из прошлого Камни Бесконечности (а заодно и Мьёльнир, который Тор позаимствовал у самого себя). Эту миссию Капитан Америка (Крис Эванс) взял на себя. С точки зрения его друзей, он должен был исчезнуть всего на пять секунд. Но этого не случилось: выполнив задание, Стив решил вернуться к свой возлюбленной Пэгги Картер (Хейли Этвелл) и остаться с ней в середине XX века. Постаревший Роджерс навестил Баки и Сэма Уилсона и передал последнему щит Капитана Америка, а с ним и титул, окончательно оставив супергеройскую карьеру.
Правда, когда материал готовился к выпуску, появилась информация, что Крис Эванс все-таки сыграет Кэпа в новых фильмах Marvel. Ждем подтверждения, так ли это.
Черная Пантера
В рамках киновселенной король Т’Чалла не погибал и после битвы с Таносом вернулся со своими подданными и родными в Ваканду. Но после внезапной смерти Чедвика Боузмана Marvel объявила, что не будет выбирать нового актера на эту роль из уважения. Поэтому Черной Пантерой в сиквеле станет другой персонаж, а с Т’Чаллой тем или иным образом все-таки попрощаются.
Автор: Иван Чернявский
Иллюстратор: Александр Черепанов