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Крис Эванс вернется к роли Капитана Америка в будущих фильмах Marvel

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Крис Эванс вновь сыграет Капитана Америка в будущих фильмах Marvel. Об этом пишет Deadline со ссылкой на свои источники. 

Пока не известно, заключил ли актер сделку или же это произойдет в будущем. Согласно изданию, что Эванс должен появиться как минимум в одном фильме. Речь идет не о сольных картинах про Капитана Америка, а о гостевых ролях вроде тех, что Роберт Дауни мл. играл в Marvel после «Железного человека 3».

Ранее Эванс объявил, что оставит роль Капитана Америка после «Мстители: Финал». В конце фильма его персонаж передал щит супергероя своему напарнику Соколу, которого играет Энтони Маки. Как сценаристы объяснят возвращение Эванса, неизвестно. 

Источник: Deadline

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