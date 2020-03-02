Стрелы, меч и Клоун: Кто есть кто в сериале Marvel «Соколиный Глаз»

К актерскому составу сериала Disney+ «Соколиный Глаз» присоединились шестеро. Вместе с Джереми Реннером и Хейли Стайнфелд, которые исполнят главные роли, в проекте снимутся Вера Фармига, Фра Фи, Флоренс Пью, Тони Далтон, Алакуа Кокс и Зан Маккларнон. Разбираемся, кто появится в сериале по комиксам Marvel.

Клинт Бартон / Соколиный Глаз (Джереми Реннер)

Бывший агент «Щ.И.Т.», один из оригинальных Мстителей киновселенной Marvel. Мастерски владеет самым разным оружием, но лучше всего чувствует себя с луком и стрелами в руках. После событий «Мстители: Финал» решил уйти в отставку. Судя по фото со съемочной площадки, в первую очередь потому, что начал терять слух. Но сперва Клинт решил подготовить себе замену.

Кейт Бишоп / Соколиный Глаз (Хейли Стайнфелд)

Дочь миллионера, Кейт с детства увлекалась стрельбой из лука. В итоге девушка решила применить свои умения на практике и стала новым Соколиным Глазом, присоединившись к команде Новых Мстителей (по комиксам). Считает Клинта своим наставником, хотя и не всегда готова прислушиваться ко всем его советам.

Элеанор Бишоп (Вера Фармига)

Мать Кейт, одна из самых известных и богатых людей Нью-Йорка. Не поддерживает увлечения дочери супергероикой и все еще надеется сделать из нее настоящую леди. Есть предположения, что Фармига на самом деле играет Мадам Маску — суперзлодейку, с которой неоднократно сталкивалась Кейт.

Кази / Клоун (Фра Фри)

Казимеж Казимерчак ребенком переехал в Америку, после того как его цирковая семья была убита во время вооруженного конфликта. Когда его лучший друг погиб из-за взрыва в метро, Казимеж изменился и начал убивать людей. В итоге увлечение превратилось в профессию, и он начал зарабатывать на жизнь как наемник. Работал с разными криминальными авторитетами и был нанят, чтобы убить Клинта Бартона.

Елена Белова / Черная Вдова (Флоренс Пью)

Сестра Наташи Романофф и еще один выходец из Красной Комнаты, программы по созданию Черных Вдов. Предполагается, что смерть Наташи в «Финале» станет основой для дружбы между Клинтом и Еленой. По слухам, в сериале она примерит костюм, вдохновленный Ронином, подобный тому, что носил Клинт в «Финале».

Жак Дюкейн / Мечник (Тони Далтон)

По комиксам, Клинт с братом (да, у него есть брат) долгое время рос в цирке, где его наставником был Дюкейн, который демонстрировал на арене трюки с луком и стрелами. Именно он научил Клинта стрелять и драться на мечах. Впоследствии взял себе имя Мечник и успел побывать как злодеем, так и героем.

Майа Лопес / Эхо (Алакуа Кокс)

Эхо — персонаж, в первую очередь связанный с Сорвиголовой, в комиксах о котором она была впервые представлена. Глухая коренная американка, Эхо умеет идеально копировать движения другого человека, что делает ее чрезвычайно опасной в бою. В сети уже появилось видео съемок сцены с Лопес, для которой сериал станет дебютом.

Маккларнон сыграет Уильяма Лопеса, отца Майи.

Шоураннером сериала выступает Джонатан Игла, сценарист «Безумцев» и «Мастеров секса». «Соколиный Глаз» выйдет на Disney+, но точная дата премьеры пока не сообщается.

Источник: Variety

Фото: Getty Images, Marvel Comics