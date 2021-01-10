Создатели «Ванды/Вижна» рассказали про новых героев и ситкомы, которыми вдохновлен сериал

В преддверии выхода «Ванды/Вижна» создатели первого сериала Marvel, снятого для Disney+, дали интервью, в котором рассказали про источники вдохновения и новых персонажей.

Основные моменты:

Первые две серии «Ванды/Вижна» выйдет на Disney+ 15 января. Действие сериала развернется после событий «Мстители: Финал». По сюжету Ванда (Олсен) и Вижн (Пол Беттани) живут в тихом городке. Поначалу их жизнь кажется им идеальной, но вскоре герои понимают, что это не так.

О том, что думают о сериале первые зрители, можно почитать здесь.