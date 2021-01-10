Создатели «Ванды/Вижна» рассказали про новых героев и ситкомы, которыми вдохновлен сериал

В преддверии выхода «Ванды/Вижна» создатели первого сериала Marvel, снятого для Disney+, дали интервью, в котором рассказали про источники вдохновения и новых персонажей.
Основные моменты:
- Первую серию «Ванды/Вижна» снимали перед живой аудиторией, как классические ситкомы. Элизабет Олсен призналась, что вначале такой формат «сбивал ее с толку».
- Режиссер сериала Мэтт Шекман вдохновлялся ситкомом «Шоу Дика Ван Дайка». Он даже встретился с исполнителем главной роли, в честь которого названо шоу.
- События каждого эпизода «Ванды/Вижна» происходят в новом десятилетии. Чтобы сериал был максимально аутентичным, актеры посмотрели много старых ситкомов. Они хотели понять, как менялся визуальный ряд жанра, включая костюмы и общий дизайн, от одного десятилетия к другому.
- По сюжету Ванда и Вижн женаты, поэтому авторы опирались на ситкомы, в центре которых отношения между членами семьи. В числе таких шоу — «Полный дом» и «Семейка Брейди».
- Несмотря на то, что «Ванда/Вижн» вдохновлены старым телевидением, они все равно смотрятся как современное шоу. Шекман объяснил это тем, что сюжеты про семью из классических ситкомов актуальны до сих пор.
- Сценаристы внимательно отбирали сериалы, из которых заимствовали разные детали. Например, они игнорировали сюжеты, в которых есть нормы, неприемлемые в XXI веке.
- В сериале появится Тейона Паррис, которая сыграет повзрослевшую Монику Рамбо. Это дочь Марии, подруги Кэрол Дэнверс, которую можно было увидеть в «Капитане Марвел». Из «Ванды/Вижна» зрители узнают, что пережила героиня после событий 1995 года. Кроме того, Рамбо вернется в «Капитане Марвел 2».
- Также в шоу сыграла Кэтрин Хан, известная по сериалу «Типа счастье». Ее героиню описывают как «любопытную соседку главных героев с загадочным прошлым». СМИ полагают, что она окажется злодейкой.
- По словам Кевина Файги, «Ванда/Вижн» — смелый и непохожий на другие проекты Marvel сериал.
- СМИ также не исключают, что в финале сериала сценаристы намекнут на завязку «Локи». Кроме того, сюжет «Ванды/Вижна» точно связан с «Доктором Стрэнджем 2» и «Человеком-пауком 3».
Первые две серии «Ванды/Вижна» выйдет на Disney+ 15 января. Действие сериала развернется после событий «Мстители: Финал». По сюжету Ванда (Олсен) и Вижн (Пол Беттани) живут в тихом городке. Поначалу их жизнь кажется им идеальной, но вскоре герои понимают, что это не так.
О том, что думают о сериале первые зрители, можно почитать здесь.
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