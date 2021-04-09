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Настоящий Мандарин и отсылки к «Человеку-пауку»: Разбираем трейлер фильма «Шан-Чи и легенды десяти колец»

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19 апреля появился трейлер «Шан-Чи и легенды десяти колец» — нового фильма Marvel, в котором мастер боевых искусств противостоит армии террористов. Откуда взялся герой, кто его отец, кому он противостоит — ответы на эти и другие вопросы в разборе КиноПоиска. 

Кто такой Шан-Чи?

Шан-Чи дебютировал в комиксах Marvel в 1973 году. С его помощью издательство хотело привлечь американских читателей, которые любили фильмы про боевые искусства. Герой блестяще владел рукопашным боем, особенно кунг-фу, а однажды даже научился создавать копии самого себя, то есть целую армию таких же Шан-Чи.

По сюжету фильма Шан-Чи (Симу Лю) покидает родной дом, когда узнает, что его отец связан с криминальным миром. Тот хотел, чтобы сын стал наемным убийцей и пополнил состав его террористической группы. В итоге Шан-Чи перебрался в США и осел в Сан-Франциско, где спокойно жил 10 лет.

Судя по трейлеру, у героя простая жизнь: он трудится парковщиком в отеле, а после работы отдыхает в караоке-барах.

Говорят, его отец — настоящий Мандарин. Кстати, кто это?

Это один из самых известных злодеев в комиксах Marvel, который часто портил жизнь Железному человеку. И да, по фильму он отец Шан-Чи, а его настоящее имя — Вэньу (его играет Тони Люн Чу Вай, звезда «Любовного настроения» и «Двойной рокировки»). Вэньу не появлялся в комиксах Marvel, но, по словам Кевина Файги, у него множество псевдонимов, и один из них — Мандарин. Злодея ждали еще в «Железном человеке 3», но по ходу фильма выяснилось, что местный Мандарин в исполнении Бена Кингсли — сценический образ актера Тревора Слэттери, завербованного главным злодеем.

Мандарин «Шан-Чи»
Мандарин «Железного человека»

В новом фильме Вэньу будет связан с террористической организацией «Десять колец», которая среди прочего по просьбе Обадайи Стейна (Джефф Бриджес) похитила в Афганистане Тони Старка в первом «Железном человеке». В фильме ее представителем был герой Фарана Таира по имена Раза.

В трейлере есть момент, где юный Шан-Чи оттачивает приемы с отрядом ниндзя. Судя по всему, это подчиненные Вэньу.

Еще одна сцена — массовое сражение возле храма, которое вероятно происходит в Древнем Китае. В сети полагают, что это флешбэк, из которого мы узнаем, что Мандарин живет уже много тысяч лет, не оставляя попыток завоевать мир.

С кем еще столкнется Шан-Чи?

Один из злодеев «Шан-Чи» — загадочный боец в маске по прозвищу Торговец Смертью (Death Dealer). В комиксах его звали Ли Чинг-Лин. Вначале он был агентом Ми-6 и одновременно работал на злодея Фу Манчу, который обладал гипнотическим даром. Решив, что Чинг-Лин слишком опасен, британская разведка привлекла Шан-Чи для его устранения.

В трейлере Торговец Смертью тренирует юного Шан-Чи.

А также преследует его, после того как герой покинул отца. Полагаем, что Торговец Смертью — тоже член «Десяти колец».

Кроме того, в фильме появится Бритвенный Кулак (Флориан Мунтяну) — наемный убийца и еще один мастер боевых искусств. Его прозвище говорит за себя: вместо утраченной руки злодей орудует гигантским лезвием.

Отсылки

Трейлер богат скрытыми и очевидными культурными связями. Например, в комнате Шан-Чи (слева) висит постер боевика «Разборки в стиле кунг-фу».

А сражение в лесу явно навеяно эстетикой жанра уся. Один из его самых ярких примеров — «Дом летающих кинжалов» Чжан Имоу.

Вместе с монахами древний храм обороняют большие четвероногие звери — это собаки Фу, также известные как «небесные львы». В буддистской мифологии они охраняли китайских императоров у входа во дворец.

Авторы также оставили пасхалки для фанатов Marvel. Например, бородатый мужчина в автобусе — тот самый прохожий, который попросил Человека-паука сделать сальто в «Возвращении домой». Его играет комик Зак Черри.

В другой сцене слева от Шан-Чи фанаты заметили предмет, похожий на щит Капитана Америка.

Что еще показали в трейлере?

Из ролика мы узнаем, что за 10 лет Шан-Чи завел в США немало друзей. Среди них — Кэти, близкая подруга героя, которая почти ничего не знает о его прошлом. Ее сыграла Аквафина, певица и актриса, известная по драме «Прощание» и криминальной комедии «8 подруг Оушена».

В одной из сцен Шан-Чи сражается с женщиной, которая носит зеленое ожерелье — точно такое же есть и у главного героя. Вероятно, это его сестра в исполнении Чжан Мэнъэр, которая, в отличие от брата, по-прежнему верна отцу и «Десяти кольцам».

А необычные браслеты на руке одного из героев, скорее всего, оружие, наделяющее носителя дополнительной силой. Не исключено, что оно принадлежит «Десяти кольцам».

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