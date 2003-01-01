Любовь, гром и мультивселенная: Будущие проекты студии Marvel

На Comic-Con в Сан-Диего студия Marvel раскрыла, как проекты увидят свет в ближайшие несколько лет. В так называемую четвертую фазу киновселенной войдут следующие фильмы: «Черная Вдова», «Тор 4», «Доктор Стрэндж 2», «Шан-Чи», «Вечные». На стрим-сервисе Disney+ выйдут сериалы «Ванда/Вижн», «Соколиный глаз», «Локи», «Сокол и Зимний Солдат», «Блейд» и мультсериал «Что, если».

В дополнении к этому глава Marvel Кевин Файги объявил, что в разработке находится новая «Фантастическая четверка». «Времени поговорить о мутантах не осталось», — заключил Файги.

Заметка дополняется.

«Черная Вдова», 1 мая 2020 года

На конвенте показали ролик из будущего фильма. Благодаря ему подтвердилось, что в фильме появится суперзлодей Таскмастер — обладатель фотографических рефлексов, способный в точности повторять любые действия. Кто его сыграет неизвестно. Флоренс Пью исполнит роль Йелены Беловой, другой выпускницы Красной Комнаты и коллеги Наташи Романофф.

«Вечные», 6 ноября 2020 года

«Шан-Чи и легенда десяти колец», 12 февраля 2021 года

Главную роль в фильме о легендарном мастере единоборств сыграет Симу Лю, снимавшийся в сериалах «Пространство» и «Темное дитя». Сюжет фильма не раскрывается, но точно известно, что в нем появится настоящий Мандарин в исполнении Тони Люн Чу Вая.

«Доктор Стрэндж и мультивселенная безумия», 7 мая 2021 года

Подробности проекта не разглашаются. Режиссер Скотт Дерриксон заявил, что планирует сделать «первый поистине страшный фильм киновселенной Marvel».

«Тор: Любовь и гром», 5 ноября 2021 года

В четвертом «Торе» в роли Джейн Фостер вернется Натали Портман. При этом она предстанет в новом образе — женщины Тора. Поскольку о сюжете проекта ничего неизвестно, то сложно сказать, как режиссер/сценарист Тайка Вайтити введет ее в киновселенную. По комиксам, Джейн Фостер смогла поднять молот Мьёльнир после того, как Тор оказался его недостоин. Однако в фильмах Мьёльнир был уничтожен в третьей части.

«Сокол и Зимний Солдат», осень 2020 года

«Локи», весна 2021 года

«Ванда/Вижн», весна 2021 года

«Что, если», лето 2021 года

«Соколиный глаз», осень 2021 года

«Блейд», дата неизвестна

Даты релизов «Черной Пантеры 2», «Капитана Марвел 2» и «Стражей Галактики 3» объявлены не были, но студия подтвердила, что работа над ними идет.

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