«Шан-Чи и легенда десяти колец»: почему первый азиатский супергерой Marvel может так и не доехать до Китая

Казалось, у «Шан-Чи и легенды десяти колец» и первого азиатского супергероя были все шансы на успех в Китае, главном зарубежном рынке Marvel. Но, скорее всего, фильм так и не получит прокатное удостоверение. Отвечаем на вопросы, насколько популярны американские супергерои в Китае и какие фильмы разрешают демонстрировать в стране.

Цензура и квоты

В 2008 году в кинотеатрах Китая показали первый фильм кинематографической вселенной Marvel, «Железного человека». Он принес компании более 15 млн долларов и стал двенадцатым по кассовым сборам в стране в том году. Фанатская база вокруг фильмов о супергероях сложилась быстро, хотя до этого не было культа американских комиксов — до 1980-х Китай оставался изолированным государством.

Впервые супергеройский фильм показали в 1986 году в Шанхае и Пекине. Это был «Супермен». По сообщениям того времени, 13 января сеансы были в 25 кинотеатрах столицы. Но на следующий день он исчез из прокатных сеток, а 17 января «Пекинская вечерняя газета» вышла с критической колонкой, обвинившей «Супермена» в американской и капиталистической пропаганде. Несмотря на это, постепенно число заграничных фильмов в прокате росло, и в 1994 году Китай ввел квоту — на протяжении восьми лет только десять иностранных картин получали разрешение. В 2002-м это число удвоилось, но тогда лишь 3% населения Китая можно было отнести к среднему классу — покупка билетов в кино и комиксов была для большинства граждан недоступной роскошью. В 2012 году квота увеличилась до 34 картин с условием, что 14 из них должны быть в форматах 3D или IMAX.. В основном квоты забирает «большая пятерка Голливуда» — Universal, Paramount, Warner Bros., Walt Disney и Columbia; у этих компаний есть опыт выхода на кинорынок КНР и понимание, как понравиться регуляторам.

Тильда Суинтон

Корпорации масштабов Disney, которая владеет Marvel, готовы идти на многое. Например, заменить тибетского монаха из оригинальных комиксов о Докторе Стрэндже персонажем Тильды Суинтон, оказавшейся в фильме андрогинным кельтским магом. Создатели картины опасались разозлить правительство Китая из-за дискуссий о статусе Тибета. В марвеловских фильмах появляются китайские бренды: в «Первом мстителе: Противостояние» Капитан Америка использует телефон китайского производителя Vivo. И даже возникают дополнительные сцены, которые видят только китайские зрители: в третьей части «Железного человека» жизнь Тони Старка спасает хирург из Пекина.

Желание корпораций угодить регуляторам и получить доступ к экранам кинотеатров Китая объяснимо. Еще до пандемии страна была одним из главных прокатных рынков наравне с США и Канадой. В 2020 году, когда всеобщие кассовые сборы упали на 70%, быстрое возвращение к нормальной жизни в Восточной Азии принесло половину всей прибыли (доля США и Канады — лишь 18% по сравнению с 30% годом ранее).

В августе 2020 года рынок проката в Китае полностью восстановился, и в 2021-м, когда он начал расти, два самых «китайских» фильма в истории Marvel оказались под угрозой отказа в прокатном удостоверении. Речь о «Вечных», поставленных лауреаткой «Оскара» Хлоей Чжао, — это фильм о расе супергероев, которые защищают Землю. И «Шан-Чи и легенда десяти колец» — о герое, который вступает в тайную организацию и параллельно разбирается с ошибками прошлого.

Старые обиды

В мае этого года гостелеканал CCTV 6 опубликовал список фильмов Marvel, которые покажут до конца года, куда не попали две упомянутые выше картины. Хотя список выпустило не Госуправление радиовещания, кинематографии и телевидения, его появление означает, что с высокой долей вероятности «Вечные» и «Шан-Чи» не доедут до Китая. Объяснить исключение «Вечных», на первый взгляд, проще: в Китае совсем не гордятся успехом Хлои Чжао — первой женщины, которая выиграла «Оскар» за лучшую режиссуру с «Землей кочевников». В заметках СМИ о церемонии вручения «Оскара» Чжао не упоминали, а в соцсетях посты о ней удаляли и ограничивали. Китайские зрители не увидели «Землю кочевников» на большом экране — несмотря на запланированный на конец апреля релиз, ни одного показа не состоялось. Хештег с названием фильма также был заблокирован в китайской соцсети Weibo.

Примечательно, что информацию о Чжао начали удалять массово только в этом году, хотя, вероятнее всего, это связано с ее интервью 2013 года, в котором она рассказала о своем подростковом опыте в Китае. После переезда в Лондон Чжао по-новому посмотрела на историю своей страны; она также назвала Китай «местом, где ложь повсеместна».

В отличие от «Вечных», посвященных могущественной инопланетной расе, экранизация истории о Шан-Чи была максимально нацелена на китайского зрителя. Первого азиатского супергероя Marvel играет канадский актер Лю Симу родом из Харбина, его родителей — малайзийская актриса китайского происхождения Мишель Йео и Тони Люн Чу Вай из Гонконга, известный своей игрой в картинах Вонга Кар-Вая. Подруга Шан-Чи — американская актриса китайского происхождения Аквафина.

Тони Люн Чу Вай

Объявление актерского состава на Comic-Con в Сан-Диего моментально разлетелось по китайским соцсетям. Комментарии под такими постами делились на два типа: «Шан-Чи оскорбляет Китай, мы не дураки!» и «Тони Люн в своем уме?». Потенциальных зрителей задело происхождение отца героя: в оригинальных комиксах 1970-х Шан-Чи — сын выдуманного литературного злодея Фу Манчу. В 1913 году его создал английский писатель Сакс Ромер, оказавшийся куда менее известным своего героя; книги о Фу Манчу продолжали выходить после смерти Ромера, а в кино его играли Борис Карлофф, Кристофер Ли и даже Николас Кейдж (в новелле «Грайндхауса»). В начале 1970-х права на этот образ приобрела Marvel.

Фу Манчу из старых комиксов — персонаж откровенно ксенофобский, созданный на волне страха перед экспансией Китая. Он — символ «китайской угрозы» и «желтой опасности», одетый во что-то отдаленно напоминающее одеяния чиновников династии Цин. У Ромера это был персонаж, который пытается установить мировое господство. В фильмах его играли европейцы, загримированные под азиатов.

В современной экранизации Marvel вместо Фу Манчу отцом Шан-Чи стал другой суперзлодей — Мандарин. Так студия попыталась забыть ксенофобского персонажа, но пользователи из Китая все равно были недовольны. Один из пользователей подчеркнул, что не так важно, самостоятельный ли персонаж Мандарин или это неаккуратная попытка заменить Фу Манчу. Оба они — продукты дискриминации и ксенофобии по отношению к китайцам. Недовольство оказалось достаточно сильным — пользователи начали призывать к бойкоту Marvel и даже Тони Люна. Гонконгскому актеру досталось за то, что он сыграл злодея, тогда как супергероя сыграл Лю Симу, выросший далеко от родины в Канаде. Однако никаких официальных комментариев от китайских властей не было.

Можно ли заменить Marvel в Китае

Неизвестно, изменится ли ситуация в ближайшие годы, но пока у Marvel достаточно надежные позиции на территории страны. В 2019 году «Мстители: Финал» заработали в Китае 614 миллионов долларов и стали самым кассовым иностранным фильмом. Disney крайне заинтересована в хороших отношениях с регуляторами и потому старается угождать властям КНР. Например, в титрах к фильму «Мулан» создатели поблагодарили правительство автономного региона Синьцзян в содействии при съемках фильма. В этом же регионе в лагерях «перевоспитания» содержатся более миллиона уйгуров и других национальных меньшинств. Из-за благодарностей властям Китая без оглядки на нарушение прав человека в стране Disney подверглась сильной критике по всему миру.

«Король обезьян»

С Шан-Чи проблема может быть глубже. Помимо ксенофобских истоков главного злодея, сами комиксы транслируют взгляд американских авторов на азиатских героев. И если внутри США есть острый запрос на репрезентацию разных людей в современной культуре, то в самой Азии «первый азиатский супергерой» может оказаться не нужен. Во-первых, в каждой из стран региона есть свои герои, которые олицетворяют национальные представления о добре и доблести, и они понятнее и ближе людям. Среди самых популярных китайских персонажей можно вспомнить Сунь Укуна — царя обезьян из классического романа «Путешествие на Запад». Он настолько популярен, что Сунь Укуна можно встретить даже вне Китая — в корейской манхве, японской манге и видеоиграх вроде Fortnite, League of Legends и Dota 2. Также в Китае популярна Хуа Мулань (ставшая Мулан на Западе) — классическая героиня, которая ушла на войну вместо своего отца. В 2015 году анимационный фильм о Сунь Укуне «Король обезьян» собрал более 153 млн долларов в прокате; у китайской «Мулан» 2009 года скромные 13,8 млн долларов, у прошлогодней диснеевской — провальные по современным меркам 40 млн долларов.

Отсутствие прокатного удостоверения даже для двух фильмов в Китае означает для Marvel меньшие кассовые сборы. Однако это не бойкот студии — наоборот, фильмы о супергероях продолжают получать разрешения на прокат. Случай с Шан-Чи скорее представляет собой культурную дилемму, которая, возможно, заставит пересмотреть политику студий. Шан-Чи — не китайский герой, он олицетворяет американские представления о нем. А для успеха фильма в стране недостаточно пригласить актеров китайского происхождения. Как написал один комментатор в соцсетях: «Если вы хотите зарабатывать деньги в Китае, советую лучше продумывать ваших героев-китайцев».

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Автор: Анастасия Муравьева