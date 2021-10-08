На Netflix появились игры (не в кальмара!). Они пока работают только на устройствах Android

С 2 ноября на Netflix доступен раздел с мобильными играми. Рассказываем, что о нем известно.

Какие игры там появились?

«Stranger Things: 1984» . Этот пиксельный клон «Зельды» по сериалу Netflix «Очень странные дела» вышел в 2017 году на мобильных устройствах. Игрокам нужно помочь главным героям во главе с шерифом Джимом Хоппером собрать необходимые предметы в Хоукинсе и Изнанке, чтобы пройти миссии.

. Этот пиксельный клон «Зельды» по сериалу Netflix «Очень странные дела» вышел в 2017 году на мобильных устройствах. Игрокам нужно помочь главным героям во главе с шерифом Джимом Хоппером собрать необходимые предметы в Хоукинсе и Изнанке, чтобы пройти миссии. «Stranger Things 3: The Game» . Кооперативная игра по мотивам сериала, которую выпустили 4 июля 2019 года (одновременно с премьерой третьего сезона «Очень странных дел»). Нужно выбрать одного из героев сезона и вместе с напарником проникнуть в Изнанку.

. Кооперативная игра по мотивам сериала, которую выпустили 4 июля 2019 года (одновременно с премьерой третьего сезона «Очень странных дел»). Нужно выбрать одного из героев сезона и вместе с напарником проникнуть в Изнанку. «Card Blast» . Карточная игра-головоломка. В ней нужно собирать карты с движущегося конвейера, чтобы составить выигрышную комбинацию.

. Карточная игра-головоломка. В ней нужно собирать карты с движущегося конвейера, чтобы составить выигрышную комбинацию. «Shooting Hoops» . Задача простая: нужно забросить баскетбольный мяч в корзину.

. Задача простая: нужно забросить баскетбольный мяч в корзину. «Teeter Up». Знакомая головоломка, которую также называют «Качели». Задача игрока — загнать шарик в лунку, меняя положение устройства.

В Netflix заявили, что в ближайшее время библиотека игр расширится. Какие еще игры появятся и что будет дальше с разделом, пока неизвестно. Не уточняется также, когда игры будут доступны на устройствах iOS в России.

Где найти игры?

Пока что мобильные игры доступны на телефонах и планшетах Android. Специальный раздел появится в вашем профиле на Netflix. Игры можно загрузить на телефон, чтобы они работали даже без интернета. В детских профилях игры недоступны.

Через один аккаунт Netflix можно играть на нескольких мобильных устройствах (стриминг предупредит, когда вы достигнете лимита на количество устройств).

Кто работает над играми Netflix?

О планах стриминга открыть раздел с видеоиграми стало известно в июле. Руководит его разработкой Майк Верду, отвечавший за AR/VR-контент в Facebook и разработку мобильных игр Electronic Arts («FIFA 21», «Star Wars» и «Need for Speed»).

В сентябре Netflix купил свою первую гейм-студию Night School. Ее дебютной работой была инди-игра «Oxenfree», где компания друзей попадала на безлюдный остров Эдвардс, который раньше был военной базой. Студия также выпустила игру по мотивам первого сезона «Мистера Робота», а также игры «Afterparty», где два друга пытаются выбраться из ада, и «Next Stop Nowhere» про космического курьера, который спасается от охотников за головами.