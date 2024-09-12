«Чужие деньги», «Урок» и «Дети перемен»: ревью сериалов фестиваля «Новый сезон»

Закончился третий день фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон». Корреспонденты Кинопоиска продолжают в режиме дайджеста рассказывать о сериалах и фильмах, которые там увидели.

Где смотреть: «Иви» — скоро

Лёша (Максим Матвеев) — криптоаферист, у которого всё на мази: есть своя банда, в том числе брат-напарник Никита (Сергей Волков) и телохранитель Олег (Никита Дювбанов), девушка Алина (Стася Милославская) и миллионы на счету. Но мошенническая схема дает сбой, и за Лёшей начинают охоту. Сериал открывает сцена, как под обстрелом гангстеров-казахов герой и его брат вылезают из тонущей машины.

Лёша планирует залечь на дно, но прежде провернуть еще одно дельце. К нему обращается Аркадий Свиницкий (он же Свин, он же Майбах Откатович; играет его похрюкивающий Гоша Куценко), хранитель общака министерских шишек. Последние попросили Аркашу перевести общак из кеша в крипту, и тот пошел к Лёше (зря). Так 6 миллионов у. е. улетели на чужой криптокошелек.

Теперь у Лёши двойная проблема: надо увиливать и от казахов, и от Аркаши. Для этого он находит своего двойника Юру из Твери (тоже Матвеев). Тот задолжал местному бандиту денег, а откупиться нечем (инвестиции прогорели, банк кредит не дал). Но вот незадача: казахи сначала убивают Никиту, а позже стреляют в Лёшу. И теперь все принимают Юру за Лёшу, спрашивая за его грехи. Герой, ничего не смыслящий в крипте, пытается мимикрировать и выживать.

В «Чужих деньгах» чувствуется манера Сергея и Дмитрия Минаевых, авторов «Золотого дна». Видно, что сюжет описан со знанием закулисных подробностей криптомира (хотя не понимающим в крипте поначалу сложно разобраться). Но, в отличие от «Золотого дна», это не драма-драма, а более задорный проект (недаром саундтрек — нечто среднее между «Агентами А. Н. К. Л.» и бибисишным «Шерлоком»).

Один Матвеев — хорошо, а два — лучше: героев можно отличить не только по прическе, но и по поведению — хамовато-расхлябанной манере Лёши и «психологии нищего» Юры. Но вот героям второго плана пока не хватило возможности раскрыться. Больше времени досталось Свину (забавная сцена, как он устраивает секс-работницам урок по истории Римской империи) и Юлии (Линда Лапинш), следовательнице на грани нервного срыва, которая сидит на хвосте Свина. Еще в сериале появляются друг Юры (Александр Мизев), дядя Лёши (Филипп Янковский), тоже завязанный на криминале, напарник Юлии (Денис Прытков) и некто Ильяс (Илья Любимов), звено в мошеннической цепи Лёши. Как долго они будут не замечать, что Лёша фальшивый, — это главная интрига.

Где смотреть: Okko — скоро

Раньше Антон (Юра Борисов в наколках с головы до ног) был звездой рэп-сцены. выступал в полных залах под ником Lil Doj, снимал клипы с дорогими тачками в кадре, бил татуировки на лице и употреблял всевозможные вещества. Сейчас Антон — молчаливый пациент рехаба с минимумом денег, очень грустными глазами, разбитым сердцем и единственным другом, котом Игорем. Виной всему автомобильная авария, в которой по вине музыканта погибла его возлюбленная.

Чувство горя съедает Антона изнутри, и он, твердо решив завязать с музыкой и наркотиками, сбегает из клиники в родную Пермь. Рэпер надеется стрельнуть денег у мамы, но вместо нее, умершей год назад, сталкивается со старшим братом Константином (Даниил Воробьёв, распрощавшийся ради роли с шевелюрой). Человек-футляр, преподающий физику в школе, предлагает брату не рыбу, а удочку: вместо денег — работу в школе. Так Антон становится учителем, ведущим факультатив для старшеклассников. И что-то полезное из этих встреч придется вынести, очевидно, не только переходящим во взрослую жизнь детям, но и главному герою, который в этой самой жизни успел потеряться.

Режиссер проекта Сергей Филатов достаточно ловко играет с жанрами, сочетая в первых эпизодах тягучая драму про бывшего наркозависимого с трагикомедией про тяжелые будни подростков. Правда, сюжетная линия про учащихся, увы, не выглядит оригинальной и пока больше напоминает нагромождение прилаженных друг к другу клише: школьники-типажи а-ля глуповатый качок, мажор, ботаник и красотка — чек; бездна непонимания между детьми и родителями — галочка. Не обходится и без трагично заканчивающейся пьяной вечеринки (привет, «Цикады»).

Куда увлекательнее сериал становится, когда в кадре Борисов и Воробьёв остаются наедине. Оба играют на полутонах, активно подключая мимику и язык тела, благодаря чему между двумя противоположностями — отстраненным, набившем шишек, не пережившим утрату младшим братом и импозантным, чересчур правильным старшим — возникает особая химия. Кроме актерской харизмы дуэта, стоит отметить мастеровитую работу оператора Максима Смирнова, чья камера находится в экстремальной близости с героями и подчеркивает их шаткое внутреннее состояние.

Где смотреть: Start, Wink — осень 2024 года

Водитель троллейбуса Флора (Виктория Исакова) в одиночку воспитывает троих сыновей от трех разных мужчин. Новых поклонников, которые лезут в кабину водителя с цветами, она отшивает: «На выход, на выход! У меня трое пацанов от трех бывших мужей, тоже пассажиров». В кадре год 1995-й. На заводах не платят зарплату, районы города делят группировки бандитов, а правоохранители — на службе у криминалитета. В общем, законов нет — есть понятия, как выскажется один из героев, бывший мент в исполнении Петра Скворцова.

Каждый из братьев (Юра — Макар Хлебников, Руслан — Хетаг Хинчагов, Пётр — Слава Копейкин) хранит от матери темные тайны. Например, Пётр тщательно скрывает, что является бригадиром в ОПГ криминального авторитета Сергея Михайловича Жигалина (Тимофей Трибунцев наконец играет человека не жалкого, а страшного). Средь бела дня он со стволом за пазухой выбивает дань с коммерсов вместе с такими же братками. Юра — противоположность старшего брата. Парень мечтает стать художником, но пока лишь разрисовывает афиши для кинотеатров. Среди его товарищей — библиотекарь Родион (Лев Зулькарнаев), поклонник прозы Эдуарда Лимонова, и молодой милиционер Витя (Кузьма Котрелёв). Младший брат Руслан пока не особо вхож в криминальный мир, но делает первые шаги в этом направлении: прогуливает школу и продает наивным гражданам китайское барахло под руководством Энштейна (Артём Кошман). Да и у Юры впереди большая турбулентность: он влюбляется в местную сутенершу Сашу Лебедеву (оригинальный привет играющей ее Софье Лебедевой), и очевидно, что ничем хорошим эта любовь не кончится.

«Детям перемен» в сезоне 2024/2025 придется долго открещиваться от «Слова пацана»: опять на «Новом сезоне», опять тандем Start и Wink, опять молодые ребята из прошлого, у которых на наших глазах рушатся представления о нормальной жизни. Стилистически проект ближе к «Черной весне» все того же тандема Сергея Тарамаева и Любови Львовой. Нового ракурса по отношению к 1990-м авторы не предлагают — снова разборки и убийства, «гелики» и «бэхи», перестрелки и гробы, дешевый Китай и крышевание. Но подается это не только в мрачном и беспросветном ключе; авторы разбавляют суровую правду эпохи и черным юмором, и набором из отсылок к классике (от «Апокалипсиса сегодня» до «Жмурок»).

По первым сериям трудно уловить, о чем история будет рассказывать дальше. Нелегко запомнить большое количество персонажей, каждый из которых, судя по всему, сыграет важную роль в масштабном поколенческом киноромане. Но даже герои с (пока) минимальным хронометражем в кадре — Александр Яценко, Софья Лебедева, Сергей Гилёв, Андрей Максимов (есть даже обаятельное камео шоураннера Start Ирины Сосновой) — непременно вызывают эмоциональный отклик. Где еще вы увидите театрального актера, который разыгрывает на бандитской вечеринке диалог из «Дяди Вани», оказывается разочарован, что его не поняли, и мочится в тапочки криминальному боссу?

Где смотреть: в прокате с 24 октября, потом — на «Иви»

Утро в семье Ани (Аглая Тарасова) и Серёжи (Артем Ткаченко) начинается с развода. Он — инфантильный бунтарь, то ли музыкант, то ли бизнесмен, она рациональна до мозга костей. То, что им однажды понравилось друг в друге, теперь вызывает только отторжение, да и взаимных претензий за 10 лет брака поднакопилось. Поэтому однажды утром они выходят из дома с твердым намерением развестись, но попадают в автомобильную аварию и… снова оказываются у себя в квартире.

Выйти из нее не получается: спустившись по лестнице, возвращаешься из ванной, через шахту лифта попадаешь на потолок. Время застыло, завтра не наступает. Запертые друг с другом супруги объединяются, чтобы разгадать загадку мистической квартиры, и вынужденно изживают травмы прошлого. Задел многообещающий. Вот только персонажи в новом фильме кинокомпании братьев Андреасян — люди исключительно неприятные. Большую часть картины они так старательно изводят друг друга, пользуясь всеми возможностями пространственно-временной ловушки, что поверить в неизбежное жанровое примирение становится как минимум сложно. Доброе и светлое кино, обещанное создателями, очень ждешь, но оно, как и завтра, не наступает.

Сама петля устроена любопытно: из связи имеется только проводной домашний телефон, а перекидной календарь по соседству позволяет звонить в прошлое — нужно лишь установить искомую дату. Такая схема открывает пространство для фантазии, и авторы охотно изобретают, доводя иные сцены до абсурда. «Скромные» московские 85 квадратов превращаются то в пляж, то в маникюрный салон. Следить за этим балаганом увлекательно, хотя в какой-то момент и путаешься в правилах игры. Да и фильм так-то не о квартире, а о людях. А они здесь сначала готовы убить друг друга, но в итоге не разводятся, потому что так сказала мама. Проработка травм на экране сплошь манипулятивная, шутки местами шаблонные и оскорбительные, искреннее раскаяние так и не наступает. Вот и думается: отпустив груз прошлого, иногда все же стоит развестись.

Авторы: Елизавета Кузнецова, Никита Демченко, Тимур Алиев, Оля Краснова