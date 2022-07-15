Что мы смотрим: «Черная птица», «Заговор сестер Гарви», «Женщина-Халк: Адвокат»

От черной комедии про убийство абьюзера и триллера об отпуске на курорте до драмы о финансистах и фантастики о зеленой супергероине.
Лиза Сурганова и Иван Филиппов без спойлеров рассказывают, какие новые сериалы смотрят прямо сейчас. В подкасте ведущие говорят о «Заговоре сестер Гарви», «Курорте», «Женщина-Халк: Адвокат», «Шервуде», «Черной птице» и «Индустрии».
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В следующем выпуске ведущие продолжат двухмесячный марафон и подробно (со спойлерами!) обсудят новую серию «Властелин колец: Кольца власти» — приквела трилогии Питера Джексона. События происходят во Вторую эпоху Средиземья, когда были созданы Кольца власти, а люди и эльфы объединились против Саурона.
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Сериалы, упомянутые в выпуске
«Заговор сестер Гарви» (2022) — детективная комедия платформы Apple TV+ о четырех сестрах, на которых падают подозрения страхового агента после смерти мужа одной из них.
«Курорт» (2022) — комедийный триллер Peacock про супружескую пару, которая отправляется в отпуск отметить годовщину. На курорте они сталкиваются с мрачными тайнами 15-летней давности.
«Женщина-Халк: Адвокат» (2022) — фантастический боевик Disney+. После переливания крови юристка и двоюродная сестра Брюса Бэннера (Марк Руффало), Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани), учится пользоваться способностью перевоплощаться в сверхсильное существо.
«Шервуд» (2022) — британский детективный сериал о загадочном убийстве в крошечном городке во время национальной стачки шахтеров в 1984 году.
«Черная птица» (2022) — тру-крайм Apple TV+ о заключенном, который ведет двойную игру и пытается получить признание от маньяка, чтобы освободиться.
«Индустрия» (2020 — н. в.) — драма HBO о губительности финансовой индустрии. Выпускники элитных колледжей попадают в крупный инвестиционный банк и постепенно утрачивают все человеческие качества.
Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов