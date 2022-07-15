Что мы смотрим: «Черная птица», «Заговор сестер Гарви», «Женщина-Халк: Адвокат»

Кинопоиск
В предыдущих сериях

ПодкастЧто мы смотрим: «Черная птица», «Заговор сестер Гарви», «Женщина-Халк: Адвокат»

Обсудить0

От черной комедии про убийство абьюзера и триллера об отпуске на курорте до драмы о финансистах и фантастики о зеленой супергероине.

Лиза Сурганова и Иван Филиппов без спойлеров рассказывают, какие новые сериалы смотрят прямо сейчас. В подкасте ведущие говорят о «Заговоре сестер Гарви», «Курорте», «Женщина-Халк: Адвокат», «Шервуде», «Черной птице» и «Индустрии».

«Заговор сестер Гарви»
«Курорт»
«Женщина-Халк: Адвокат»
«Шервуд»
«Черная птица»
«Индустрия»

Подкаст доступен в Яндекс Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».

В следующем выпуске ведущие продолжат двухмесячный марафон и подробно (со спойлерами!) обсудят новую серию «Властелин колец: Кольца власти» — приквела трилогии Питера Джексона. События происходят во Вторую эпоху Средиземья, когда были созданы Кольца власти, а люди и эльфы объединились против Саурона.

А еще у нашего подкаста появился Telegram-канал! Называется «В предыдущих сериях» — подписывайтесь на него по этой ссылке. В нем мы будем делиться интересными материалами по темам выпусков, советовать сериалы и выкладывать разные не вошедшие в эпизод фрагменты. Отзывы и пожелания можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Сериалы, упомянутые в выпуске

«Заговор сестер Гарви» (2022) — детективная комедия платформы Apple TV+ о четырех сестрах, на которых падают подозрения страхового агента после смерти мужа одной из них.

«Курорт» (2022) — комедийный триллер Peacock про супружескую пару, которая отправляется в отпуск отметить годовщину. На курорте они сталкиваются с мрачными тайнами 15-летней давности.

«Женщина-Халк: Адвокат» (2022) — фантастический боевик Disney+. После переливания крови юристка и двоюродная сестра Брюса Бэннера (Марк Руффало), Дженнифер Уолтерс (Татьяна Маслани), учится пользоваться способностью перевоплощаться в сверхсильное существо.

«Шервуд» (2022) — британский детективный сериал о загадочном убийстве в крошечном городке во время национальной стачки шахтеров в 1984 году.

«Черная птица» (2022) — тру-крайм Apple TV+ о заключенном, который ведет двойную игру и пытается получить признание от маньяка, чтобы освободиться.

«Индустрия» (2020 — н. в.) — драма HBO о губительности финансовой индустрии. Выпускники элитных колледжей попадают в крупный инвестиционный банк и постепенно утрачивают все человеческие качества.

Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов

Обсудить
Харизматичный коррумпированный таможенник попадает в ловушку шантажистов. Сериал от режиссера «Мажора»
В главных ролях:Роман Маякин, Вильма Кутавичюте, Наталья Швец
Режиссер:Нурбек Эген
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

«Курорт»: идеальный летний сериал, который вы пропустили
Сериалы

«Курорт»: идеальный летний сериал, который вы пропустили

19 августа3
«Женщина-Халк: Адвокат» — первая полноценная комедия Marvel
Сериалы

«Женщина-Халк: Адвокат» — первая полноценная комедия Marvel

2 сентября23
«Черная птица»: тру-крайм-триллер о «наседке» в камере маньяка
Сериалы

«Черная птица»: тру-крайм-триллер о «наседке» в камере маньяка

15 июля6
Что смотреть дома: «Род мужской», «Женщина-Халк: Адвокат» и «Заговор сестер Гарви»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Род мужской», «Женщина-Халк: Адвокат» и «Заговор сестер Гарви»

19 августа2

Главное сегодня

В предыдущих сериях

ПодкастЧто мы смотрим: «Черная птица», «Заговор сестер Гарви», «Женщина-Халк: Адвокат»

Сегодня0
Что мы смотрим: «Черная птица», «Заговор сестер Гарви», «Женщина-Халк: Адвокат»
«Экспресс»: пацанская одиссея в восьми актах
Рецензия

«Экспресс»: пацанская одиссея в восьми актах

Вчера2
«Алиса не может ждать» и «Экспресс» — победители фестиваля «Новый сезон»

«Алиса не может ждать» и «Экспресс» — победители фестиваля «Новый сезон»

Вчера0
Мохноноги мигрируют, а Элронд встает перед непростым выбором: разбираем пятую серию «Властелин колец: Кольца власти»
Сериалы

Мохноноги мигрируют, а Элронд встает перед непростым выбором: разбираем пятую серию «Властелин колец: Кольца власти»

Вчера13
Что смотреть дома: «Андор», «Фантастика», «Монстр»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Андор», «Фантастика», «Монстр»

Вчера4
«13 клиническая», «Надвое», «Аврора» и еще два сериала «Нового сезона»

«13 клиническая», «Надвое», «Аврора» и еще два сериала «Нового сезона»

Вчера2
«Андор»: сольный сериал агента повстанцев, похожий на «Бегущего по лезвию»
Сериалы

«Андор»: сольный сериал агента повстанцев, похожий на «Бегущего по лезвию»

Вчера2
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт. Возможность голосовать за комментарии станет доступна через 8 дней после регистрации