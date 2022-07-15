Что мы смотрим: «Черная птица», «Заговор сестер Гарви», «Женщина-Халк: Адвокат»

В следующем выпуске ведущие продолжат двухмесячный марафон и подробно (со спойлерами!) обсудят новую серию «Властелин колец: Кольца власти» — приквела трилогии Питера Джексона. События происходят во Вторую эпоху Средиземья, когда были созданы Кольца власти, а люди и эльфы объединились против Саурона.

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