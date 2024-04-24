Что должны показать в третьей «Дюне» и о чем будет сериал «Пророчество»

«Дюна: Часть вторая» после успешного проката вышла в цифре, а Дени Вильнёв уже работает над сценарием третьего фильма. Режиссер хочет завершить историю Пола Атрейдеса и остальные книги Фрэнка Герберта экранизировать не планирует. Но когда ждать третью «Дюну»? И как с ней будет связан грядущий сериал «Дюна: Пророчество»? Разбираемся, какое будущее ждет историю о песчаной планете в кино и сериалах.

Чем закончилась «Дюна: Часть вторая»

Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе), согласившийся признать себя мессией фременов и возглавивший их войска, одерживает победу над своими заклятыми врагами — Харконненами. Он берет штурмом Арракин, главную крепость Дюны, и лично убивает барона Владимира Харконнена (Стеллан Скарсгард). Но не собирается на этом останавливаться: Пол также пленяет падишах-императора вселенной Шаддама IV Коррино, который незадолго до этого прибыл на планету. Атрейдес требует, чтобы владыка отрекся от престола, и вызывает его на дуэль.

Представителем императора в бою становится Фейд-Раута, племянник и наследник барона Харконнена, беспощадный убийца и психопат. В тяжелой схватке Пол одерживает над ним верх, закалывает, после чего Шаддам IV (Кристофер Уокен) признает поражение и отказывается от трона. Чтобы легитимизировать свое правление, Пол решает взять в жены принцессу Ирулан (Флоренс Пью), дочь Шаддама, чем наносит оскорбление своей фременской возлюбленной Чани (Зендея).

Флоренс Пью в фильме «Дюна: Часть вторая»

Однако Великие дома — наиболее могущественные и знатные семьи обитаемой вселенной, — несмотря на все это, отказываются признать власть Атрейдеса. Тогда он призывает фременов начать джихад — тотальную священную войну, которая повлечет за собой гибель миллиардов людей и кровавые итоги которой так страшили Пола в его видениях.

Когда выйдет третья «Дюна» и о чем в ней должны рассказать

Работая над второй «Дюной», Дени Вильнёв заявил, что хотел бы снять и третью. В ней режиссер планировал экранизировать книгу Фрэнка Герберта «Мессия Дюны» и завершить историю Пола Атрейдеса.

Но все зависело от кассовых сборов, которые у первой части оказались средними: фильм из-за пандемии и одновременного выпуска в кинотеатрах и стриминговом сервисе Max принес лишь 402 млн долларов при бюджете в 165 миллионов.

«Дюна: Часть вторая» показала себя гораздо лучше. К концу апреля 2024-го, после двух месяцев проката, она собрала почти 700 млн долларов и стала самым кассовым фильмом среди вышедших с начала года. Сборы фильма, судя по всему, покрыли затраты и на производство (около 190 млн долларов), и на маркетинг (не меньше 100 млн долларов). Благодаря этому киностудия Legendary одобрила производство продолжения.

«Дюна: Часть вторая»

Книга «Мессия Дюны», которая легла в основу третьего фильма, рассказывает о событиях, произошедших спустя 12 лет после восхождения Пола Атрейдеса на престол. Против нового императора зреет заговор, к нему присоединяются сестричество Бене Гессерит, генные инженеры Тлейлаксу, Космическая гильдия и даже ставшая императрицей Ирулан. Чтобы убить Пола, они создают гхолу (так в «Дюне» называют клонов) его наставника и друга Дункана Айдахо, погибшего в первой части.

Покушение на жизнь Пола заканчивается неудачно, но император из-за взрыва лишается зрения. Вскоре он сталкивается и с другой потерей: его возлюбленная Чани, рождая ему сына и дочь, умирает. После этого Пол решает оставить престол, несмотря на то что заговор он раскрывает и его власти ничто не угрожает. Новым императором в будущем должен стать его сын Лето II, регентом которого становится Алия, младшая сестра Пола (во втором фильме она является в видениях, ее роль сыграла Аня Тейлор-Джой). Сам же Пол собирается расстаться с жизнью по фременскому обычаю и в одиночку уходит в пустыню Арракиса, предоставляя себя шаи-хулуду.

В романах Фрэнка Герберта история Пола Атрейдеса на этом не заканчивается — он умирает только в «Детях Дюны», успев вернуться, встретиться с повзрослевшими сыном и дочерью и добиться свержения одержимой Алии. Но Дени Вильнёв не собирается экранизировать книги, следующие за «Мессией Дюны». Режиссер считает их чересчур эзотерическими, странными, и его можно понять: так, уже в «Детях Дюны» сын Пола решает превратиться в гибрид человека и гигантского песчаного червя.

Аня Тейлор-Джой в фильме «Дюна: Часть вторая»

Дени Вильнёв, по его словам, заканчивает сценарий фильма по «Мессии Дюны», но до съемок и выпуска в прокат еще далеко. Режиссер планирует взять перерыв от работы над «Дюной» и заняться другими проектами, которых у него еще три: это экранизация «Свидания с Рамой» Артура С. Кларка, «Клеопатра» и некий секретный фильм. Сколько времени пройдет, прежде чем Вильнёв займется третьей «Дюной», пока не уточняется, но, исходя из стандартных сроков кинопроизводства, до ее создания и выхода может пройти еще шесть-семь лет.

Будут ли у «Дюны» спин-оффы

Помимо третьего фильма по «Дюне» выпустят как минимум один сериал. Он расскажет о событиях, произошедших за 10 тысяч лет до истории Пола Атрейдеса и до описанного в романе «Дюна. Орден сестер» (автором которого выступил уже не Фрэнк Герберт, а его сын Брайан вместе с Кевином Андерсоном). В центре сюжета — сестры Валя и Тула Харконнен и становление женского ордена Бене Гессерит. Его лидером постепенно становится Валя Харконнен, стремящаяся возродить былую славу своей семьи и отомстить Дому Атрейдес, который она винит в бедах Харконненов.

Изначально сериал назывался «Дюна: Сестричество», анонсировали его еще в 2019 году. Режиссером назначили Йохана Ренка, снявшего «Чернобыль», а шоураннерами — Дайан Адему-Джон («Империя», «Призраки усадьбы Блай») и Элисон Шапкер, занимавшуюся отдельными эпизодами «Остаться в живых», «Грани» и «Мира Дикого Запада». Но сперва работу над сериалом прекратила Адему-Джон, а затем и Йохан Ренк, покинувший пост режиссера из-за творческих изменений.

Новым постановщиком стала Анна Ферстер, которая ранее сняла в том числе «Другой мир: Войны крови» и несколько серий «Чужестранки» и «Карнивал Роу». Сам же сериал сменил название: вместо «Сестричества» его подзаголовком стало «Пророчество».

Эмили Уотсон

Валю Харконнен сыграла Эмили Уотсон, а роль ее сестры Тулы должна была исполнить Ширли Хендерсон, но она из-за изменений в сериале не стала сниматься (как и Индира Варма, которую сперва планировали взять на роль императрицы Натальи Коррино). В итоге Тулу Харконнен сыграла Оливия Уильямс, императрицу — Джоди Мэй, императора — Марк Стронг. В актерский состав также вошли среди прочих Сара-Софи Бусснина, Фойлин Каннингем и Трэвис Фиммел.

Съемки сериала «Дюна: Пророчество», затянувшиеся из-за изменений замысла и забастовок сценаристов и актеров, уже завершились. Но ни трейлера, ни даты выхода у него по-прежнему нет. Ожидается, что HBO выпустит сериал осенью 2024 года. О работе над другими спин-оффами пока не сообщалось, но, учитывая изобилие книг, написанных Фрэнком Гербертом и его наследниками, и интерес зрителей к «Дюне», не исключено, что ее вселенная будет продолжать развиваться.

Автор: Александр Омолоев

Фото: AP / TASS