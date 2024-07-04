15 лучших зарубежных сериалов 2024 года: итоги первого полугодия

Бедные люди и черно-белые ночи, бес против идиота, преступление без наказания. Стивен Зеллиан прочитал классический роман Патриции Хайсмит про мошенника, присвоившего чужую личность, как положено — то есть через Достоевского — и создал один из самых изысканных сериалов 2020-х: дотошный, исполненный нестерпимой красоты и грации. А временами, сказать по совести, и просто нестерпимый: без докучливых аллюзий на Караваджо было бы явно лучше, и это, пожалуй, не то телевидение, которое можно потреблять запоем: слишком много важных деталей, слишком мало воздуха.

Пока рано фантазировать о перспективах на «Глобусах» и «Эмми» (да что там, не заявлен даже второй сезон; Зеллиан амбициозно планировал пять — по числу романов), но Netflix определенно улучшил этим статусным проектом свою потрепанную карму, Эндрю Скотт — упрочил репутацию главного сегодня специалиста по соблазнительным антигероям, а Элиот Самнер — нет, не затмил, конечно, Филипа Сеймура Хоффмана в роли порочного гедониста Фредди Майлза, — но встал где-то рядом. Bravissimo!