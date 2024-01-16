Четвертый сезон «Настоящего детектива»: наши за и против «Страны ночи»

Редакция Кинопоиска вместе с приглашенными авторами осмысляют противоречивый четвертый сезон «Настоящего детектива», хвалят его, негодуют и рассказывают, что же произошло в финале сериала-антологии, действие которого на этот раз перенесли в заснеженную Аляску.

Что показали в финале

Детективы Дэнверс и Наварро попадают в заброшенную лабораторию через лабиринт ледяных пещер и находят люк, ведущий на станцию «Цалал». Там они обнаруживают ученого Рэймонда Кларка, возлюбленного Энни Куоток. Мужчина признается, что спрятался под землю, а Энни жестоко убита группой исследователей, которым шахта «Сильвер Скай» помогала фальсифицировать данные. Когда Энни об этом узнала, она пришла в лабораторию и стала ее разрушать. Кларк был последним человеком, кто задушил девушку после десятка ножевых ранений. Позже он покончит с собой.

На протяжении сезона казалось, что за смертью ученых стоит нечто потустороннее, но оказывается их убили уборщицы, работающие на станции. Когда они сгруппировались и пришли с оружием в лабораторию, Кларк ушел под землю через люк, на котором Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и Эванджелин Наварро (Кали Реис) нашли отпечатки женской ладони. Потом мужчин заставили раздеться и отправили замерзать на улицу, передав их в руки природе. Так женщины отомстили за смерть Энни, потому что понимали, что виновных в гибели девушки никогда не найдут.

За

Татьяна Симакова Управляющий редактор Кинопоиска

На четвертый сезон «Настоящего детектива» обрушилась критика верных фанатов сезона первого, и я понимаю почему. Он обращен не к мужчинам и сторонникам действующего порядка вещей. Не к тем, кто любит смотреть на знакомое. Тут нет рефлексирующего, вечно бубнящего героя с его рассуждениями о сущности времени и своем месте в нем. И мне чертовски нравится, что этого нет! Потому что таких героев мы видели сотни, тысячи, тысячи тысяч в мировой литературе, кино и сериалах. А таких женщин, как героини Джоди Фостер и Кали Раис? Не сказала бы. Они мало говорят, но много делают. Они бескомпромиссные, умные и сильные, в том числе физически. Кали Раис здесь просто восхитительна, такой актерской игры не ждешь от боксерши. Она идеально воплощает собой тот гнев, который привыкли сдерживать женщины.

Ну и финал! Кажется, режиссер выносит диагноз этому миру. Никакой мистики, только реальный ледяной ад, ужас и мрак, который всегда где-то рядом. И покончат с ним женщины, которые наконец-то берут все в свои руки.

Татьяна Алёшичева Кинокритик, обозреватель газеты «Коммерсантъ»

Можно было заподозрить, что сезон утонет в поп-культурных штампах («Кларисса Старлинг расследует гибель группы Дятлова») или станет феминистской агиткой, как сочиненная и поставленная женщиной история про напарниц, расследующих убийство активистки, где все мужчины подлые и жестокие. Но Джоди Фостер тут — настоящий подарок, она давно никакая не Кларисса, и у нее идеальная экранная химия не только с напарницей (Кали Реис тоже отлично смотрится), но вообще со всеми актерами в кадре. Первый сезон был сделан в духе южной готики, второй — нуара, третий отсылал к жанру true crime, а четвертый смотрит в сторону скандинавского детектива, удачно обыгрывая его мотивы (социальный пессимизм, экология, поиск преступников среди высокопоставленных чиновников и корпораций).

Мария Кордюкова Автор Telegram-каналов Cinemasha и Cinemaholics

Настоящий детектив — с ужасами и серьезной тематикой, рассказанный с элементами магического реализма. Не могу сказать, что являюсь фанатом четвертого сезона, но после того, как Ник Пиццолатто опустился ниже плинтуса в моих глазах, позволив себе в грубой форме критиковать коллегу по цеху (также не будем забывать, что он до сих пор является исполнительным продюсером сериала, а значит, получает деньги), хочется защитить сезон. И давайте будем честны: если бы эту часть снял Пиццолатто, а детективов играли бы актеры вместо актрис, то всем бы очень даже понравилось.

Кира Голубева Руководитель зарубежного направления медиа Кинопоиска

Я понимаю, что за мистической стороной истории наблюдать интереснее, так что разочарование зрителей, которые ждали в финале сверхъестественный плот-твист, понять можно. Но Исса Лопес знает, что настоящая жизнь устроена иначе. Что жители маленьких отдаленных городов просто пытаются наладить свою рутину, чтобы не свихнуться. Что мы сможем защититься от зла, только объединившись. Что мужской жестокости зачастую невозможно противостоять.

Ученые принесли Энни в жертву науке. Из-за экологической ситуации в Эннисе стали нормой мертворождения и бесплодие. Шахта украла у города целые поколения детей коренных жителей, а изучение нового организма значило для ученых больше, чем реальные люди. Цивилизация одержима прогрессом и мыслями о космосе, но забывает о том, что доживать нам как-то надо уже сейчас. Когда твою подругу по очереди бьет ножом стая мужчин, думать о благой цели, которую они изначально преследовали, уж точно не приходится. Лично меня это приводит в ужас куда больше необъяснимых страшилок.

Против

Макс Шишкин Режиссер, создатель Telegram-канала «ШишКИНО»

За всю жизнь я забросил не так много сериалов до их развязки, но «Страна ночи» (грех это причислять к «Настоящему детективу») дропнул на четвертом эпизоде. Это надо иметь особый талант — так неинтересно рассказывать историю, что не возникает никакого желания узнать, чем все закончится. Сперва я думал, что дело в моем фанбойстве трилогии Пиццолатто, но уже ко второму эпизоду я понял, что проблема не во мне, а в сериале.

Марат Шабаев Кинокритик, редактор и куратор игрового направления Кинопоиска

Больше всего в «Стране ночи» раздражает привязка к наследию «Настоящего детектива», и этот момент кажется очень показательным для оценки нового сезона. Шоураннерка Исса Лопес решила связать свой сюжет с событиями первого сезона довольно нелепыми персонажными референсами (ого, тут есть мертвый батя Раста Коула! зачем?) и общей символикой вроде той самой спиральки. Проблема в том, что это не добавляет «Стране ночи» никакой ценности, и местный фан-сервис кажется неудачным сразу по двум причинам. Во-первых, он оказывается обманкой, хотя мутные экивоки намекали, что эта связь действительно важна. И в современной поп-культуре подобные приемы уже давно не вызывают ничего, кроме раздражения. А во-вторых, это подчеркивает тотальную неуверенность Лопес в собственных силах, как будто она и сама поняла, что за ее историей будут следить только под эгидой культового бренда. Ник Пиццолатто, конечно, хам, и за своими словами в социальных сетях в 2024 году лучше следить, но все же его возмущение как создателя этой вселенной понять можно.

Алихан Исрапилов Автор Film.ru и Cinemaholics

Во время просмотра «Страны ночи» меня не покидало дежавю. Казалось, это сборная солянка из того, что я уже много раз видел. И нет, речь не про предыдущие сезоны «Настоящего детектива», к которым я, если честно, отношусь без придыхания. «Счастливая долина» и «Мейр из Исттауна» увлекательнее показали, как женщина-детектив совмещает личную жизнь и профессию, а в «Вершине озера» и «Дэдлоке» убедительнее создали коллективный портрет провинции, в которой властвуют токсичная маскулинность и патриархальные устои. Даже лишенная фемоптики «Ветреная река» эффектнее рассказала похожую историю о расследовании убийства на территории коренного населения.

Впрочем, и без нелестных сравнений «Страна ночи» — это на удивление дилетантский сериал, у которого полно проблем с пейсингом, построением детективной истории, внутренней логикой, художественными решениями и даже внезапной романтизацией самоубийств. Героини практически не делают свою работу, а про расследование все вспоминают лишь перед очередным мистическим клиффхэнгером (джампскейры призраков с дизайном из хорроров нулевых — отдельная тема для обсуждения). Свести сюжет к удобному социальному лозунгу — обычная практика для жанра, но хотелось бы, чтобы от громкого хлопка дверью на прощание не трещала по швам вся история.

Иван Трифонов Киножурналист, создатель Telegram-канала into the streaming-verse

Не то чтобы в «Настоящем детективе» никогда не было заметно превалирование стиля и атмосферы над сюжетной частью (да, тот самый style over substance), но в предыдущих сезонах сериальной антологии, даже в нелюбимом многими втором, этого самого substance все-таки хватало.

После просмотра «Страны ночи» же не покидало ощущение, схожее с тем, которое я испытал после «Колец власти» от Amazon: первые две серии атмосфера и сеттинг приковывали к экрану, но, когда пришла пора переключить фокус на сюжет, испытываешь серьезное разочарование. Впрочем, поведение прежнего шоураннера, Ника Пиццолатто, который активно поддерживает хейт-спич по отношению к Иссе Лопес и ее работе, разочаровывает, пожалуй, еще больше.

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