Что смотреть дома: «Внутри убийцы», «Зона интересов», хоккей и армрестлинг

Мэгги (Лорен Кохэн) отправляется на вымерший Манхэттен, чтобы спасти сына Хершела (Логан Ким), которого похитил садист Хорват (Желько Иванек). С опасной миссией ей помогает Ниган (Джеффри Дин Морган), раскаявшийся и изменившийся с момента убийства Гленна (Стивен Ян). Их сопровождает немая девочка Джинни (Махина Наполеон), о которой он заботится (так как избил до смерти ее отца).

Еще один сериал во вселенной «Ходячих мертвецов» и первое прямое продолжение культовой зомби-саги написал сценарист Эли Хорн, работавший над оригинальным шоу, а также «Сыном Зорна» и «Хилами».

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