Что смотреть дома: «Внутри убийцы», «Зона интересов», хоккей и армрестлинг

Мрачный триллер с Тихоном Жизневским и клюквенный вестерн с Александром Невским. Новый фильм Джонатана Глейзера и очередной кубок Лионеля Месси. Приближение Кубка Гагарина и большой турнир по армрестлингу. Каждый четверг мы рассказываем о главных премьерах недели на российских и зарубежных стримингах.
Новое
Тихон Жизневский и Анастасия Евграфова в детективе от режиссера «Топей»
Где смотреть: Кинопоиск
В Санкт-Петербурге орудует серийный убийца, который душит молодых женщин, а потом бальзамирует тела и оставляет на месте преступления как кукол. Дело доверяют сотруднику СК Тимофею Волоху (Жизневский) и специалистке по психологии убийц Зое Волгиной (Евграфова). Последнюю с детства трупы интересуют больше, чем живые люди, вдобавок с похожими случаями она сталкивалась в детстве.
Бестселлер Майка Омера (это детективная трилогия) под российские реалии адаптировал Владимир Мирзоев, режиссер «Топей», «Бориса Годунова» и «Ее звали Муму». В эпизодах — Яна Сексте, Сергей Шакуров, Сергей Гилёв и Анастасия Красовская.
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
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Продолжение культового сериала на постапокалиптическом Манхэттене
Где смотреть: Амедиатека
Мэгги (Лорен Кохэн) отправляется на вымерший Манхэттен, чтобы спасти сына Хершела (Логан Ким), которого похитил садист Хорват (Желько Иванек). С опасной миссией ей помогает Ниган (Джеффри Дин Морган), раскаявшийся и изменившийся с момента убийства Гленна (Стивен Ян). Их сопровождает немая девочка Джинни (Махина Наполеон), о которой он заботится (так как избил до смерти ее отца).
Еще один сериал во вселенной «Ходячих мертвецов» и первое прямое продолжение культовой зомби-саги написал сценарист Эли Хорн, работавший над оригинальным шоу, а также «Сыном Зорна» и «Хилами».
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Продолжение вестерна о русском на Диком Западе
Где смотреть: Кинопоиск — с 23 февраля
1874 год. Защитив Слепую часовню от налета «Адских гончих», Джон Бэзил Турчин (Невский) и шериф Келли (Джо Корнет) теперь преследуют банду садистических торговцев людьми, которые похитили пять женщин. Продолжение завирусившегося вестерна о фантастических подвигах реального генерала Российской империи Ивана Турчанинова (будет и третья часть). В этот раз на подхвате Синтия Ротрок и Ирина Антоненко.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
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Ретрофэнтези в довоенном СССР
Где вышло: Кинопоиск
Накануне Великой Отечественной войны в Ленинграде приключается чертовщина: истошный крик Анны Смолиной (Ирина Мартыненко) приводит к неожиданным разрушениям на перекрестке. Исследовать сверхъестественные способности девушки берется профессор Ильинский (Алексей Серебряков), а параллельно разбираются КГБ и следователь Лихолетов (Илья Маланин), видевший нечто подобное в Мадриде 10 лет назад. Виновник его ПТСР, немец Максимилиан Нойманн (Вольфганг Черни), тоже тут, чтобы забрать Анну в дом для одаренных детей. Историю советских Людей Икс снял Владимир Ракша («КрисТина») по сценарию Елены Войтович («Триггер»).
Смотрите этот сериал на Кинопоиске в Плюсе.
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Что же случилось с учеными на Аляске?
Где смотреть: Амедиатека
Аляска. Ученые с арктической станции «ЦАЛАЛ» при загадочных обстоятельствах выходят на мороз, раздеваются догола и умирают, причиняя себе увечья. Расследование мистического происшествия ложится на плечи начальницы полиции Лиз Дэнверс (Джоди Фостер) и патрульной Эванджелин Наварро (Кали Реис). Последняя много лет пытается раскрыть дело убитой активистки из коренного населения, выступавшей против местного завода, и, кажется, новое происшествие с ним тоже связано. Четвертый сезон культового альманаха сочинила и частично сняла мексиканка Исса Лопес.
Смотрите этот сериал в Амедиатеке и в Плюсе с Амедиатекой на Кинопоиске.
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Неземной триллер с Нуми Рапас
Где смотреть: Apple TV+
Астронавтка Джо (Рапас) переживает инцидент на МКС, унесший жизни ее коллег. Вернувшись на Землю, она начинает замечать, что все вокруг как будто подменили — например, в доме появилось пианино, а дочь не помнит, как разговаривала с мамой во время ЧП.
Амбициозный триллер Питера Харнесса, работавшего над «Доктором Кто», экранизацией «Джонатана Стренджа и мистера Норрелла», новейшей «Войны миров» и «Преступлениями прошлого». Режиссерами выступили Оливер Хиршбигель («Эксперимент», «Бункер», «Миллиарды»), Мишель Макларен («Во все тяжкие», «Игра престолов») и Джозеф Седар («Примечание», «Стратегия Оппенгеймера»).
Как футболист № 1 закрывает гештальт для себя и страны
Где смотреть: Apple TV+
Со времен Диего Марадоны сборная Аргентины неоднократно оказывалась фаворитом ЧМ, но долгое время турнир ей не поддавался, даже с появлением новой легенды, Лионеля Месси. Его главный конкурент за звание лучшего из лучших — Криштиану Роналду — мог похвастаться титулом чемпиона Европы, а аргентинец с перевесом по «Золотым мячам» так и не поднимал со сборной заветный кубок. В фильме Даниэля Розенфельда, документалиста и земляка Месси, показано, как футболист все-таки пришел к успеху. Ранее режиссер снял портрет аргентинского композитора Астора Пьяццоллы и «Клуб любителей регби», отмеченный двумя наградами Венецианского фестиваля.
Медицинская комедия космического масштаба с Наташей Лионн и братьями Калкин
Где вышло: Prime Video — с 23 февраля
Доктора Слич (Стефани Сюй) и Клак (Кеке Палмер) — лучшие подруги и специалистки в хирургии, известные на многих планетах. Параллельно с интенсивной практикой, где они сталкиваются с самыми необычными пациентами, тандем преодолевает психологические трудности и детские травмы.
Помесь «Клиники» и «Чужого» придумала Чирокко Данлэп, сценаристка «Жизней матрешки» и «Чудотворцев». Озвучивают неземных персонажей Наташа Лионн, Майя Рудольф, а также Киран, Маколей, Рори, Кристиан и Шейн Калкины.
Драма Джонатана Глейзера о холокосте, отмеченная на Каннском кинофестивале
Где вышло: Prime Video, Vudu
Начало 1940-х. Комендант концлагеря Рудольф Хёсс (Кристиан Фридель) с супругой Хедвиг (Сандра Хюллер) и их пятью детьми ведут идиллическую жизнь в семейной усадьбе прямо через забор от Освенцима.
Один из самых резонансных, спорных и ожидаемых фильмов года, получивший в Каннах Гран-при жюри и приз кинокритиков, а недавно две статуэтки BAFTA (как лучшая британская и неанглоязычная ленты). Впечатляющее возвращение Джонатана Глейзера, режиссера «Сексуальной твари» и вышедшего 10 лет назад «Побудь в моей шкуре».
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Что еще смотреть на Кинопоиске
София Коппола показывает брак Пресли глазами супруги
Рубрика «Кино по пятницам»! Каждую пятницу в 22:00 по Москве мы хотим вместе с вами смотреть классные фильмы, которые есть в Плюсе, и обсуждать их в Telegram-канале «Кинопоиск: фильмы и сериалы». Фильм этой недели — мемуары женщины, которая была спутницей певца с мировой славой.
Об Элвисе Пресли снято множество фильмов (недавно выходила версия База Лурмана), а постановщица «Трудностей перевода» и «Последней капли» решила экранизировать мемуары Присциллы Болье — единственной жены короля рок-н-ролла, которую он заприметил на военной базе в Германии в 1959-м, когда ей было 14 лет. Главные роли сыграли Кейли Спейни и Джейкоб Элорди, но второй не то чтобы часто появляется в кадре. Коппола фокусируется на мироощущении молодой женщины, нередко опуская в том числе скандальные подробности.
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Чувственная драма Пак Чхан-ука об оккупации Кореи (сейчас он снимает об агенте Вьетконга в США)
У мини-сериала «Сочувствующий» по роману Вьет Тхань Нгуена появился стильный трейлер — Пак Чхан-ук не оставляет попыток покорить США. После недооцененного англоязычного дебюта «Порочные игры» он вернулся на родину и снял «Служанку» — эротический триллер с Ким Мин-хи на фоне японской оккупации 1930-х. Фильм справедливо сравнивали с «Расёмоном», а в Каннах его отметили техническим призом Vulcain Prize.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Азиф Кападиа снимет фильм о Роджере Федерере — убедитесь, что он мастер документальных портретов
В мастерстве Кападиа вы могли убедиться по нескольким эпизодам «Охотника за разумом», где он ловко подменял Дэвида Финчера, но вообще он незаурядный документалист, снявший пронзительные фильмы об Айртоне Сенне, Диего Марадоне и Эми Уайнхаус, о которой сейчас еще и готовится фильм «Обратно во мрак». За «Эми» 10 лет назад он получил «Оскар», показав максимально интимный и деликатный портрет трагически ушедшей певицы.
Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе.
Спорт
Главный турнир весны: Кубок Гагарина стартует 29 февраля!
Смотрим на лучшие команды КХЛ в плей-офф
В хоккее наступает лучшее время: регулярный сезон подходит к концу, а с 29 февраля стартует плей-офф! Шестнадцать лучших команд лиги, серии до четырех побед и перекрестный плей-офф впервые в истории лиги. Про правила и участников мы отдельно расскажем чуть позже, а пока важно знать главное: Кубок Гагарина остается самым тяжелым турниром в российском спорте. Для чемпионства надо одержать шестнадцать побед, по четыре в каждом раунде, при этом аутсайдеров, которые могут подарить очки, уже нет. В плей-офф хоккеисты играют с травмами, совершают маленькие подвиги и превращают реальную жизнь в высокобюджетное кино с непредсказуемым сюжетом. Весна — лучшее время, чтобы полюбить хоккей, а все матчи Кубка Гагарина покажет Кинопоиск. Они доступны подписчикам Плюса.
Битва силачей: большой турнир по армрестлингу
Виталий Лалетин против Дэйва Чаффи
Крутые новости для любителей железного спорта и ярких схваток на руках: Кинопоиск эксклюзивно покажет турнир по армрестлингу King of the Table 10! Главное событие вечера — реванш между россиянином Виталием Лалетиным и Дэйвом Чаффи из США. Первая встреча завершилась победой американца со счетом 4:3. Интересно, что ради участия в турнире Лалетину пришлось взять отгул на работе. Виталий работает дальнобойщиком, и ему пришлось искать сменщика. Турнир начнется 24 февраля в 21:00 по Москве и будет доступен в Плюсе.
Финал четырех в Кубке России по мини-футболу
Четыре лучшие команды за полярным кругом!
Техника, финты и безумные камбэки — все это про мини-футбол. 23 и 25 февраля на Кинопоиске можно посмотреть матчи Финала четырех Бетсити Кубка России по мини-футболу — это второй по важности турнир в отечественном футзале. В деле «Норникель», КПРФ, «Ухта» и «Газпром-Югра». Главная фишка турнира — в географии: матчи пройдут в Норильске — так далеко на север финалы крупных профессиональных турниров еще не забирались. Матчи можно посмотреть с подпиской Яндекс Плюс в прямом эфире и в записи.
Автор: Алексей Филиппов, Егор Параскун
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС, Сергиенко Антон / Спорт-Экспресс