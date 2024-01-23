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Лиза Сурганова и Иван Филиппов обсуждают (со всеми спойлерами!) новый сериал Amazon «Мистер и миссис Смит» — современную интерпретацию истории 2005 года о супругах — тайных агентах.
Лиза Сурганова
Ведущая подкаста «В предыдущих сериях»
«Это не очень классический ремейк, потому что он перевернул не только концепцию, но и некоторый настрой истории. В фильме „Мистер и миссис Смит“ мы видим успешных, красивых супершпионов, у которых все получается, а вместе они вообще бомба. А в сериале мы видим двух очень неуверенных в себе людей. По сути, неудачников, которые зацепились за эту работу как за единственную возможность хоть как-то заработать денег».
В следующем выпуске ведущие (со всеми спойлерами!) обсудят новый сезон сериала «Настоящий детектив» о загадочном исчезновении шести ученых с полярной станции.
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Авторы: Лиза Сурганова, Иван Филиппов