«Это не очень классический ремейк, потому что он перевернул не только концепцию, но и некоторый настрой истории. В фильме „Мистер и миссис Смит“ мы видим успешных, красивых супершпионов, у которых все получается, а вместе они вообще бомба. А в сериале мы видим двух очень неуверенных в себе людей. По сути, неудачников, которые зацепились за эту работу как за единственную возможность хоть как-то заработать денег».

