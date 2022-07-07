«Элвис» База Лурмана: искрящийся байопик поп-звезды, главным героем которого оказался режиссер

Звездная роль новичка Остина Батлера, калейдоскоп полиэкранов и фигур высшего пилотажа, выполняемых камерой, — все это есть в новом мюзикле Лурмана, чей цифровой релиз случился на прошлой неделе. Однако подкупает фильм не столько формальными изысками, сколько наивной искренностью автора.



Станислав Зельвенский Критик Кинопоиска

В середине 1950-х музыкальный промоутер, известный как полковник Том Паркер (Том Хэнкс), возит по южным штатам кантри-певца Хэнка Сноу в сопровождении карликов и ясновидящих и однажды слышит набирающую популярность песенку «That’s All Right Mama», записанную юношей по имени Элвис Пресли (Остин Батлер). По-настоящему интересно становится, когда Паркер узнает, что Пресли, вопреки звучанию густого, низкого голоса, — белый. На выступлении, где вихляющие бедра певца почти буквально сводят с ума добропорядочных зрительниц, становится ясно: это золотая жила.

Изобразить Элвиса Пресли, кажется, не очень сложно: очки, бакенбарды, движения тазом. Неслучайно его имперсонаторы — почти что отдельная профессия. И кто сможет организовать такое шоу лучше, чем Баз Лурман — австралийский король китча, известный миру своими экстравагантными барочными спектаклями («Ромео + Джульетта», «Мулен Руж», «Великий Гэтсби»), прославившийся чем-то средним между балом в Версале и фестивалем Lollapalooza? Попытаться сказать об Элвисе что-то осмысленное, а тем более новое, — задача куда более нетривиальная. Но, возможно, в лурмановском «Элвисе» она и не стояла.

Драматургическая формула тут простейшая: биография героя показана через призму его отношений с одиозным менеджером Полковником Паркером, который не только не имел никакого отношения к вооруженным силам (полковник — почетный титул на Американском Юге), но и выдумал себе имя, когда нелегально иммигрировал в США из Голландии. Дряхлый Паркер вспоминает перед смертью своего молодого подопечного, которого он пережил на 20 лет, и спорит с хулителями, утверждающими, что он не только раскрутил Пресли, но и погубил его. Хотя картинка говорит прямо противоположное: да, погубил.

Поскольку Элвиса играет никому не известный Остин Батлер, соблазн опереться на надежную мегазвездность Хэнкса понятен. Насколько этот прием себя оправдывает — другой вопрос. Во-первых, это имело бы больший смысл, придумай Лурман для Паркера какой-то неожиданный поворот, какое-то развитие. Ничего подобного: несмотря на сентиментальные нотки там и тут, Полковник выходит из фильма ровно тем же алчным мошенником с игровой аддикцией, каким появляется в первые минуты. Во-вторых, это очень спорное достижение и для самого Хэнкса, спрятанного под чужим носом, лысиной и фальшивыми жировыми складками. Он похож то ли на какого-то противника Бэтмена, то ли на забросившего теннис Набокова. Почему режиссер выбрал именно этого актера, не очень понятно; возможно, с родными каждому зрителю санта-клаусовскими глазами Хэнкса антагонист должен был получиться менее зловещим, более сложным. Но на практике это выглядит по большей части малоубедительным маскарадом.

Том Хэнкс и Остин Батлер

Батлер, напротив, снайперское попадание. Вся его роль на поверхности, на переднем плане: пластика, мимика, голос, который в многочисленных музыкальных номерах в основном смикширован с элвисовским, хотя артист и сам очень недурно поет (все-таки сказываются опыт работы на Бродвее и два года занятий с преподавателем по вокалу, добившимся точного соответствия голоса актера тембру Элвиса). Он превосходно имитирует чужую харизму — задача, с которой не всегда справляются артисты, более щедро, чем Батлер, наделенные собственной (например, Курт Рассел, игравший Элвиса в фильме Карпентера). Мелодраматические моменты — слезы после смерти матери, расставание с женой Присциллой — удаются ему хуже, чем музыкально-хореографические, но мы, в конце концов, смотрим кино про Элвиса Пресли, а не пьесу Теннесси Уильямса.

Лурман верен себе: «Элвис» — двух с половиной часовой видеоклип с летающей по огромным павильонам камерой, лихорадочным монтажом, с золотом, с перьями, со всяческими мультиэкспозициями и полиэкранами. Через greatest hits на саундтреке пробивается то рэп, то R’n’B, в кадре непрерывно борются авторская фантазия и псевдохроника (и непонятно, что из этого ближе к реальности). Фильм скачет по важнейшим точкам элвисовской биографии: запись здесь, концерт там, розовый «Кадиллак» маме, служба в армии, Присцилла, Голливуд, Вегас… Скороговоркой отработан культурный и исторический контексты. Элвис черпает вдохновение в черных кварталах Мемфиса, Би Би Кинг дает ему карьерные советы, Литл Ричард пляшет на столе. По телевизору хоронят то Мартина Лютера Кинга, то Бобби Кеннеди — Элвис хмурится. Дьявол Паркер манипулирует клиентом, не давая ему отправиться в мировое турне, пичкая таблетками и заточив на годы в роскошном отеле при казино. И это самая массивная часть фильма — просто потому, кажется, что эстетика Лас-Вегаса режиссеру особенно близка.

Остин Батлер

Каким человеком был Элвис, что и когда им двигало, как получилось, что он оставил в поп-культуре такой колоссальный след — сценарий не отвечает ни на один из этих вопросов или отвечает самыми общими, банальными фразами. Но мы знаем, что кинофильм — это зеркало, в котором отражается его автор, и кого-кого, а Лурмана здесь видно замечательно. Как музыкальный байопик «Эливс» — это стандартно и даже заурядно. Как фильм-концерт с голограммой — хорошо, но уступает многим роликам на YouTube. Единственный смысл всего этого огромного предприятия, о чем нам прямо сообщает в финале Полковник Паркер, — любовь. И как шумное неловкое признание в любви «Элвис» действительно имеет право на существование. Не Батлер, а режиссер Лурман, нацепив игрушечные бакенбарды, извивается перед камерой, и в этом авторском стриптизе в фильме, полном фальшивых сущностей, наконец проявляется что-то подлинное.